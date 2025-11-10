Rewolucja w mobilnej fotografii? Xiaomi 17 Ultra z nową technologią LOFIC i kosmicznym teleobiektywem

Podsumowanie artykułu . . .

Xiaomi szykuje się do wprowadzenia na rynek swojego kolejnego fotograficznego flagowca. Xiaomi 17 Ultra ma zadebiutować w Chinach jeszcze przed końcem 2025 roku, o czym świadczą ostatnie certyfikacje urządzenia. To smartfon, który ma wyróżnić się przede wszystkim zaawansowanymi możliwościami fotograficznymi i autorskimi rozwiązaniami optycznymi. Najnowsze przecieki wskazują, że producent postawi na kompletnie przeprojektowany system aparatów, który ma przewyższyć możliwości dotychczasowych modeli. Kluczowym elementem będzie 200-megapikselowy teleobiektyw peryskopowy oraz nowa generacja technologii LOFIC, która ma znacząco poprawić jakość zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych.

Xiaomi 17 Ultra zadebiutuje szybciej niż się spodziewaliśmy

Główny sensor Xiaomi 17 Ultra otrzyma przysłonę f/1.6 w połączeniu z technologią LOFIC nowej generacji. To rozwiązanie ma znacząco poprawić obsługę światła i zredukować problemy z odblaskami, które często pojawiają się podczas fotografowania w mocnym słońcu czy przy sztucznym oświetleniu. Efektywna przysłona sensora wyniesie około f/4.5, co przełoży się na lepszą wydajność w słabym oświetleniu i większą klarowność obrazu.

Prawdziwą gwiazdą systemu będzie jednak teleobiektyw peryskopowy o rozdzielczości 200 megapikseli. Ten zaawansowany moduł zapewni doskonały zoom średniego i dalekiego zasięgu z efektywną przysłoną bliską f/8.6. Co istotne, obiektyw wykorzysta ekskluzywny, pełnoobiektywowy system optyczny opracowany przez Xiaomi, oferujący zaawansowaną wszechstronność ogniskowania niedostępną w konkurencyjnych rozwiązaniach.

Czytaj też: Globalna wersja OnePlus 15 nas nie zawiedzie. Producent nie planuje pogorszenia specyfikacji

Kompletny moduł fotograficzny Xiaomi 17 Ultra składa się z pięciu sensorów. Główny aparat wykorzysta 50-megapikselowy sensor z technologią zoomu w sensorze i bezstratnymi przejściami ogniskowej. Uzupełni go ultraszerokokątny obiektyw z 50-megapikselowym sensorem Samsung JN5 oraz klasyczny teleobiektyw, również z tym samym sensorem o rozdzielczości 50 Mpix. Najciekawszy jest oczywiście wspomniany już 200-megapikselowy teleobiektyw peryskopowy Samsung HPE z technologią 4×4 RMSC, który pozwoli na uzyskanie szczegółowych zdjęć odległych obiektów. Do selfie producent przygotował 50-megapikselowy przedni aparat OmniVision OV50M, co stawia go znacznie powyżej standardów branżowych w tej kategorii.

Nie tylko aparaty, ultraflagowiec zaoferuje znacznie więcej

Xiaomi 17 Ultra ma zachować charakterystyczny, premium design z wyraźnie zarysowanym, okrągłym modułem aparatu. W kwestii specyfikacji, wiele podzespołów ma być wspólnych z modelem Xiaomi 17 Pro Max:

Duży ekran OLED 2K o przekątnej 6,9 cala z odświeżaniem 120 Hz.

Szybki chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ultradźwiękowy skaner linii papilarnych zintegrowany z ekranem.

Ulepszony silnik wibracyjny.

Model Ultra ma się jednak wyróżniać nie tylko konstrukcją aparatu, ale też układem optycznym, który ma być w całości ekskluzywny. Smartfon trafi do sprzedaży w czterech wersjach kolorystycznych: złotej, czarnej, białej i fioletowej. Każda z nich ma podkreślać premium charakter urządzenia i wyróżniać się na tle konkurencji.

Czytaj też: Huawei FreeBuds Pro 5 z NearLink zapowiedziane. To technologia, która zawstydzi Bluetooth

Przecieki na temat Xiaomi 17 Ultra wskazują, że nadchodzi urządzenie, które może podnieść poprzeczkę dla mobilnej fotografii, oferując specyfikację bardziej zbliżoną do profesjonalnego sprzętu niż do typowego smartfona. Kombinacja nowego sensora z technologią LOFIC dla lepszego zarządzania światłem oraz 200-megapikselowego peryskopu z autorską optyką obiecuje niezwykłą jakość zdjęć, niezależnie od warunków i odległości. Choć Xiaomi 17 Ultra ma dzielić część podzespołów z wariantem Pro Max, to właśnie rewolucyjny system aparatu i unikalny design będą jego największym atutem. Czekamy na oficjalny debiut, który ma nastąpić jeszcze w tym roku.