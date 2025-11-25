Koniec z zakupowym chaosem? ChatGPT z nowym trybem idealnym na świąteczne zakupy

Podsumowanie artykułu . . .

W ChatGPT zadebiutowała właśnie nowa funkcja Analiza zakupów, zaprojektowana, by całkowicie zmienić proces podejmowania decyzji zakupowych. Jest ona zasilana przez specjalną wersję modelu AI, wytrenowaną wyłącznie do zadań zakupowych. Co najlepsze, OpenAI udostępnia tę zaawansowaną funkcję wszystkim użytkownikom, w tym planom darmowym, i to niemal bez limitów na okres świątecznych zakupów.

GPT-5 Mini do zadań specjalnych. Jak działa Analiza zakupów w ChatGPT?

Nowe narzędzie wykorzystuje wersję modelu GPT-5 mini, która została specjalnie przeszkolona metodą uczenia przez wzmacnianie na potrzeby researchu produktów. Model ten jest w stanie czytać i syntetyzować informacje z zaufanych stron internetowych, aby tworzyć kompleksowe i wysokiej jakości zestawienia. Największą nowością nie jest jednak samo dostarczanie danych, ale sposób, w jaki ChatGPT prowadzi proces decyzyjny. Po rozpoczęciu researchu, chatbot:

Zadaje pytania — aktywnie pyta użytkownika o potrzeby, budżet, priorytety i preferowane funkcje. To sprawia, że wyniki są precyzyjniej dopasowane. Oferuje kompromisy — zamiast po prostu listować funkcje, Analiza zakupów świetnie sprawdza się w przypadku porównań i wskazywania, co zyskujesz, a co tracisz przy wyborze danego produktu.

Ta zaawansowana pomoc jest szczególnie użyteczna w kategoriach, które są bogate w detale i specyfikacje: elektronika, uroda, dom i ogród, sprzęt kuchenny czy artykuły sportowe. Jeśli jednak potrzebujesz szybkiej, prostej informacji (np. czy dany model ma Bluetooth), standardowa odpowiedź ChatGPT wciąż jest szybsza i bardziej efektywna.

Użycie Analizy zakupów jest proste i w pełni zintegrowane z dotychczasowym interfejsem ChatGPT. Wystarczy wpisać zapytanie zakupowe (np. „Jaki laptop do gier do 5000 zł jest najlepszy?”), a ChatGPT automatycznie zaproponuje rozpoczęcie Analizy. Możesz też wymusić użycie tej opcji, wybierając ją ręcznie z menu (+). Po aktywacji, interfejs zmienia się na bardziej wizualny, umożliwiając łatwą wymianę informacji zwrotnej i dalsze doprecyzowanie opcji.

OpenAI nie mogło wybrać lepszego momentu na wdrożenie tej funkcji

Z myślą o szaleństwie świątecznych zakupów, Analiza zakupów jest dostępna dla wszystkich zalogowanych użytkowników – bez względu na posiadany plan (Free, Go, Plus, Pro). Co więcej, w okresie świątecznym wszyscy użytkownicy mogą cieszyć się niemal nieograniczonym wykorzystaniem tej funkcji.

Jeśli masz włączoną funkcję pamięci w ChatGPT, badanie zakupowe stanie się jeszcze bardziej spersonalizowane. Jeśli jesteś graczem, a wcześniej rozmawiałeś o kartach graficznych, chatbot automatycznie skieruje swoje poszukiwania w stronę laptopów gamingowych, zamiast biurowych.

Dla użytkowników ChatGPT Pro dostępny jest dodatkowy poziom zaawansowania: narzędzie jest zintegrowane z ChatGPT Pulse, gdzie system może proaktywnie generować spersonalizowane przewodniki zakupowe, bazując na Twoich poprzednich rozmowach i zainteresowaniach.