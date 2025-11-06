Słuchawki Motorola Moto Buds Bass zaliczają premierę. Na pokładzie ANC i bateria trzymająca ponad 40 godzin

Podsumowanie artykułu . . .

Te słuchawki po raz pierwszy zadebiutowały w sierpniu na rynku indyjskim, ale teraz przyszedł czas na resztę świata, w tym Europę i Wielką Brytanię. I trzeba przyznać, że Moto Buds Bass mają się czym pochwalić. Oferują funkcje, które do niedawna były zarezerwowane tylko dla modeli z wyższej półki, ale są dostępne w cenie, która jest bardzo przyjazna dla portfela. Jeśli szukasz słuchawek, które wytrzymają cały dzień i wygłuszą hałas miasta, bez drenowania konta, to jest to propozycja, którą musisz poznać.

Motorola Moto Buds Bass — potęga dźwięku i ciszy w niskiej cenie

Nowe słuchawki Motoroli to klasyczny TWS z silikonowymi końcówkami dousznymi i charakterystyczną konstrukcją z pałąkiem. Jednak ich specyfikacja szybko wykracza poza ramy „budżetowego” sprzętu.

Moto Buds Bass zostały wyposażone w 12,4-milimetrowe dynamiczne przetworniki. Co ważniejsze, obsługują certyfikat Hi-Res Audio, co oznacza wsparcie dla 24-bitowej głębi i próbkowania 96 KHz. To gwarantuje bogatsze i bardziej szczegółowe wrażenia dźwiękowe niż standardowe kodeki. Dodatkowo, słuchawki obsługują kodek LDAC, który jest standardem dla bezprzewodowego przesyłania dźwięku w wysokiej rozdzielczości, zapewniając minimalne straty jakości.

Motorola postawiła też na wysoką jakość tłumienia hałasu. Moto Buds Bass oferują dynamiczną Aktywną Redukcję Szumów (ANC) o skuteczności sięgającej aż 50 decybeli. Jest to możliwe dzięki potrójnemu układowi mikrofonów. Coś, co wciąż nie jest standardem w tej półce cenowej, to możliwość personalizacji trybów ANC za pomocą dedykowanej aplikacji Moto Buds. Osoby często prowadzące rozmowy docenią także wsparcie dla redukcji szumu otoczenia (ENC), co ma zapewnić czyste i wyraźne połączenia głosowe, odfiltrowując szumy z otoczenia mówiącego.

Największym atutem Moto Buds Bass jest ich fenomenalna wytrzymałość. Łączny czas pracy na jednym ładowaniu, wliczając energię z etui ładującego, wynosi aż 43 godziny odtwarzania audio. Same słuchawki zapewniają solidne 9 godzin słuchania. Gdy zabraknie energii, nie musisz długo czekać. Zaledwie 10 minut szybkiego ładowania przekłada się na 2 godziny grania, co jest idealne, gdy spieszysz się do wyjścia.

Oprócz tego obsługują łączność Bluetooth 5.3, szybkie parowanie za sprawą funkcji Google Fast Pair, konfigurowalne sterowanie dotykiem, a cała konstrukcja jest odporna na zachlapania.

Słuchawki Moto Buds Bass są już dostępne na rynku europejskim i w Wielkiej Brytanii. Oferowane są w kilku kolorach: Pantone Dark Shadow, Posy Green i Pantone Blue Jewel. Cena została ustalona na bardzo konkurencyjnym poziomie 59,99 euro.

Motorola z modelem Moto Buds Bass nie próbuje na siłę konkurować z najdroższymi flagowcami, ale świadomie dostarcza maksymalną wartość w rozsądnej cenie. Za mniej niż 60 euro dostajemy słuchawki z ANC do 50 dB, obsługą Hi-Res Audio, LDAC i niemal dwudniową wytrzymałością baterii. To połączenie czyni ten model niezwykle atrakcyjnym wyborem dla studentów, osób dojeżdżających do pracy i wszystkich, którzy cenią sobie ciszę i długie godziny słuchania bez ciągłego szukania ładowarki.