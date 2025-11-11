Motorola też szykuje swojego ultraflagowca. Już wiemy, co zaoferuje

Podsumowanie artykułu . . .

Motorola zdaje się powracać do ambitnych planów w segmencie flagowych smartfonów. Po roku przerwy w linii Ultra, firma przygotowuje model, który może przywrócić jej pozycję wśród topowych producentów. Według informacji od Digital Chat Station, znanego z wiarygodnych przecieków w branży mobilnej, Qualcomm ma zaprezentować Snapdragon 8 Gen 5 jeszcze w listopadzie. Motorola zamierza być w gronie pierwszych producentów wykorzystujących ten układ.

Choć informator nie wymienił nazwy modelu wprost, ujawnił kluczowe szczegóły, które niemal na pewno dotyczą Moto X70 Ultra (nazwa chińska) lub Motorola Edge 70 Ultra (nazwa globalna). Po tym, jak w 2024 roku zabrakło modelu Edge 60 Ultra, wygląda na to, że producent szykuje spektakularny powrót do segmentu ultra-flagowców, stawiając na wydajność, smukłą konstrukcję i zaawansowaną fotografię.

Motorola Edge 50 Ultra

Potęga i elegancja — czego możemy oczekiwać od Edge 70 Ultra?

W ostatnich latach Motorola stawiała na dwojaką strategię, wprowadzając zarówno innowacyjne składane telefony z serii Razr Ultra, jak i tradycyjne, ale mocne smartfony Edge. Choć w 2023 roku flagowe modele (Edge 50 Ultra i Razr 50 Ultra) korzystały ze Snapdragona 8s Gen 3, a w 2024 roku Razr 60 Ultra otrzymał układ Snapdragon 8 Elite, to prawdziwy skok ma nadejść w 2026 roku wraz z modelem Edge 70 Ultra.

Najnowszy przeciek od Digital Chat Station koncentruje się na trzech kluczowych cechach, które zdefiniują rzekomego Motorola Edge 70 Ultra (którego premiera spodziewana jest w pierwszej połowie 2026 roku):

Ekstremalna wydajność: sercem urządzenia będzie oczywiście Snapdragon 8 Gen 5. Ten najnowszy i najszybszy procesor od Qualcomm zapewni moc obliczeniową niezbędną do obsługi najbardziej wymagających gier i aplikacji. Jest bardzo prawdopodobne, że ten sam układ trafi również do składanego Motorola Razr 70 Ultra. Smukły i lekki design: DCS zaznaczył, że telefon ma charakteryzować się smukłą i lekką konstrukcją. Jest to zgodne z trendem, gdzie flagowce dążą do osiągnięcia komfortu użytkowania, jednocześnie pakując w środku topowe podzespoły. Ekran OLED 1.5K: wyświetlacz ma być typu OLED o rozdzielczości 1.5K. To optymalne połączenie wysokiej szczegółowości i energooszczędności, które staje się nowym standardem w segmencie premium, oferując doskonałą jakość obrazu bez przesadnego obciążania baterii.

Najważniejszą informacją dla fanów mobilnej fotografii jest powrót teleobiektywu peryskopowego. System peryskopowy pozwala na osiągnięcie znacznie większego zoomu optycznego niż tradycyjne obiektywy, dzięki zastosowaniu lustra i ułożeniu soczewek wzdłuż korpusu telefonu. Z przecieków wynika, że spośród dwóch flagowców, tylko Edge 70 Ultra ma posiadać tę zaawansowaną funkcję fotograficzną, co czyni go modelem wybitnie skierowanym do entuzjastów zdjęć.

Choć, jak wspomniałam, Edge 70 Ultra zadebiutuje prawdopodobnie dopiero w 2026 roku, Snapdragon 8 Gen 5 zostanie zaprezentowany już wkrótce. Oznacza to, że Motorola będzie musiała mierzyć się z silną konkurencją. Inni producenci, którzy szykują się do szybkiego wprowadzenia telefonów z tym samym procesorem, to m.in. OnePlus Ace 6 Pro Max, Vivo S50 Pro Mini, a także modele takie jak Honor GT 2, Oppo K15 Turbo Pro, iQOO Z11 Turbo i rzekomy Meizu 23.