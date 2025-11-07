Nubia Z80 Ultra oficjalnie w Europie. Ogromna bateria, ekran bez wcięć i fascynujący wygląd

Podsumowanie artykułu . . .

To smartfon bez kompromisów, stworzony z myślą o użytkownikach oczekujących najwyższej wydajności, długiego czasu pracy i innowacyjnych rozwiązań, zwłaszcza w dziedzinie fotografii. Sprawdźmy, dlaczego ten „imponujący” model ma wszelkie prawo nam się podobać i ile będzie kosztował w polskich warunkach.

Nubia Z80 Ultra — specyfikacja, która ustala nowe standardy wydajności

Nowy model Nubia jest prawdziwą bestią pod względem specyfikacji. Ulepszenia w stosunku do poprzednika są widoczne w każdym kluczowym aspekcie, od serca urządzenia po jego zasilanie. Jak przystało na flagowca, napędza go najnowszy, topowy chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Procesor jest sparowany z ultraszybkimi pamięciami LPDDR5X RAM (do 16 GB) i pamięcią masową UFS 4.1 (do 1 TB). Aby utrzymać wydajność na najwyższym poziomie, nawet przy intensywnym obciążeniu (np. w grach), zastosowano zaawansowane chłodzenie: kompozytowe chłodzenie ciekłym metalem (jak w gamingowych smartfonach Red Magic) oraz radiator 3D Ice Steel VC.

Telefon wyposażono w 6,85-calowy ekran BOE X10 AMOLED, który oferuje rozdzielczość 1.5K (1216 x 2688 pikseli), odświeżanie 144 Hz oraz jasność szczytową do 2000 nitów. Nubia po raz kolejny stawia na innowację, implementując 16 Mpix kamerkę do selfie ukrytą pod wyświetlaczem. Dzięki temu ekran jest całkowicie pozbawiony wcięć i otworów, oferując płynną i niezakłóconą przestrzeń roboczą. Ciekawe jednak jak z jakością, bo dobrze wiemy, że kamerki pod ekranem nie do końca rozpieszczają nas pod tym względem.

Po stronie aparatów producent zapewnia nam potrójną konfigurację z jednostką główną 50 Mpix (f/1.7) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i ekwiwalentem ogniskowej 35 mm, wykorzystujący niestandardowy sensor Omnivision 990. Obok znalazł się teleobiektyw peryskopowy 64 Mpix z OIS i 3-krotnym zoomem optycznym, a także moduł ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.8) z ekwiwalentem ogniskowej 18 mm. Nowe filtry AI potrafią rekomendować profile kolorystyczne w czasie rzeczywistym, z możliwością ręcznej modyfikacji.

Nubia postawiła na nieprzeciętnie dużą pojemność – ogniwo 7200 mAh w technologii Si/C. Smartfon obsługuje ładowanie z dużą mocą, zarówno przewodowo (90 W), jak i bezprzewodowo (80 W).

Europejska cena i dostępność

Nubia Z80 Ultra zadebiutowała w Europie w trzech kolorach (biały, czarny, Niebo Usiane Gwiazdami) i kilku konfiguracjach, a ceny przedstawiają się następująco:

12/256 GB Pamięci: 649 euro (równowartość ok. 2760 zł).

16/512 GB Pamięci: 799 euro (ok. 3400 zł).

16/512 GB Pamięci (Starry Night Edition): 829 euro (ok. 3525 zł) – wyższa cena wynika z artystycznego charakteru tylnego panelu, nawiązującego do słynnego obrazu Vincenta Van Gogha „Gwiaździsta noc”.

16 GB/1 TB Pamięci: 899 euro (ok. 3825 zł).

Promocja Premierowa: Do 2 grudnia 2025 roku na stronie producenta można odebrać zniżkę w wysokości 20 euro (ok. 85 zł). Dodatkowo, do zamówień złożonych do 18 listopada 2025 roku, producent dorzuca w prezencie etui ochronne i ładowarkę.