Rewolucja w sterowaniu. Galaxy Buds 4 Pro dostaną nowy design i sterowanie głową

Joanna Marteklas
17.11.2025|Przeczytasz w 3 minuty
Samsung przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowej generacji swoich flagowych słuchawek bezprzewodowych, Galaxy Buds 4 i Buds 4 Pro, a najnowsze przecieki są wyjątkowo szczegółowe. Grafiki i animacje odkryte w kodzie One UI 8.5 potwierdzają nie tylko odświeżony wygląd słuchawek, ale też zdradzają przełomową funkcję, która może zmienić sposób, w jaki wchodzimy w interakcję z naszymi asystentami AI. Mowa o „Gestach głową”, które mają pozwolić na odbieranie połączeń czy zarządzanie powiadomieniami za pomocą… kiwnięcia lub potrząśnięcia głową.
Wygląda na to, że południowokoreański gigant, znany z wprowadzania innowacji w segmencie akcesoriów, szykuje na styczeń/luty (wraz z premierą serii Galaxy S26) duży lifting, skupiając się zarówno na estetyce, jak i na nowatorskiej funkcjonalności hands-free.

Samsung Galaxy Buds 4 i Buds 4 Pro – nowy wygląd bez świecących elementów

Przeprojektowane obudowy Galaxy Buds 4 i Buds 4 Pro zachowają charakterystyczne pałąki, ale ich kształt ulegnie wyraźnej modyfikacji. Zamiast trójkątnego przekroju znanego z poprzedników, producent zastosuje spłaszczoną konstrukcję. Jeszcze bardziej zauważalną zmianą jest usunięcie pasków świetlnych Blade Lights, które do tej pory zdobiły obudowę.

Źródło: Android Authority

Etui ładujące również doczekało się redesignu. Słuchawki będą teraz układać się poziomo we wnętrzu, co stanowi odejście od pionowego układu stosowanego wcześniej. Tylna część etui wyposażona zostanie w port USB-C oraz przycisk Find Your Phone, który wymusi wydanie dźwięku przez sparowany smartfon. Interesującym detalem jest kratka głośnika w obudowie etui, co sugeruje możliwość emitowania dźwięku ułatwiającego lokalizację zgubionego akcesorium. Producent zadbał również o nieco pojemniejszą baterię w etui, choć dokładne parametry pozostają nieujawnione.

Gesty głową: przyszłość komunikacji hands-free

Największą nowością w Galaxy Buds 4 Pro jest funkcja Gestów głową. Choć podobne rozwiązania istnieją w ograniczonym zakresie (np. w Sony WF-1000XM5 czy Google Pixel Buds Pro 2), wersja Samsunga ma być znacznie bardziej rozbudowana.

Dzięki integracji z One UI 8.5, gesty te mają działać w wielu scenariuszach, umożliwiając kontrolę bez użycia rąk (gdy rozmowa lub dotknięcie telefonu nie są możliwe):

  • Odbieranie lub reagowanie na połączenia i powiadomienia poprzez kiwnięcie lub potrząśnięcie głową.
  • Odrzucanie alarmów, minutników i alertów Kalendarza/Przypomnień.
  • Odpowiadanie na pytania „tak/nie” lub kończenie rozmów z asystentem AI za pomocą kiwnięcia/potrząśnięcia.
  • Włączanie lub zatrzymywanie głośnego odczytywania powiadomień.

Oprócz nowości, Buds 4/Buds 4 Pro zachowają (lub udoskonalą) funkcje znane z poprzednich generacji Buds 3 Pro:

  • Adaptacyjna Kontrola Hałasu.
  • Nagrywanie audio 360°.
  • Szybkie parowanie z telefonem lub tabletem.
  • Nieco większa bateria w etui ładującym.

Nadchodzące Samsung Galaxy Buds 4 i Buds 4 Pro zwiastują znaczący krok naprzód, łącząc odświeżony, bardziej opływowy design (z płaskimi patyczkami i nowym układem etui) z przełomowymi funkcjami hands-free. Gesty głową to funkcja, która ma realną szansę odmienić interakcję ze smartfonem i asystentami AI, oferując kontrolę w sytuacjach, gdy nie możemy dotknąć urządzenia. Jeśli przecieki z One UI 8.5 się potwierdzą, Buds 4 Pro będą dużym ulepszeniem w stosunku do poprzedników i zadebiutują na rynku najprawdopodobniej na przełomie stycznia i lutego.

