Rewolucja w sterowaniu. Galaxy Buds 4 Pro dostaną nowy design i sterowanie głową

Wygląda na to, że południowokoreański gigant, znany z wprowadzania innowacji w segmencie akcesoriów, szykuje na styczeń/luty (wraz z premierą serii Galaxy S26) duży lifting, skupiając się zarówno na estetyce, jak i na nowatorskiej funkcjonalności hands-free.

Samsung Galaxy Buds 4 i Buds 4 Pro – nowy wygląd bez świecących elementów

Przeprojektowane obudowy Galaxy Buds 4 i Buds 4 Pro zachowają charakterystyczne pałąki, ale ich kształt ulegnie wyraźnej modyfikacji. Zamiast trójkątnego przekroju znanego z poprzedników, producent zastosuje spłaszczoną konstrukcję. Jeszcze bardziej zauważalną zmianą jest usunięcie pasków świetlnych Blade Lights, które do tej pory zdobiły obudowę.

Etui ładujące również doczekało się redesignu. Słuchawki będą teraz układać się poziomo we wnętrzu, co stanowi odejście od pionowego układu stosowanego wcześniej. Tylna część etui wyposażona zostanie w port USB-C oraz przycisk Find Your Phone, który wymusi wydanie dźwięku przez sparowany smartfon. Interesującym detalem jest kratka głośnika w obudowie etui, co sugeruje możliwość emitowania dźwięku ułatwiającego lokalizację zgubionego akcesorium. Producent zadbał również o nieco pojemniejszą baterię w etui, choć dokładne parametry pozostają nieujawnione.

Gesty głową: przyszłość komunikacji hands-free

Największą nowością w Galaxy Buds 4 Pro jest funkcja Gestów głową. Choć podobne rozwiązania istnieją w ograniczonym zakresie (np. w Sony WF-1000XM5 czy Google Pixel Buds Pro 2), wersja Samsunga ma być znacznie bardziej rozbudowana.

Dzięki integracji z One UI 8.5, gesty te mają działać w wielu scenariuszach, umożliwiając kontrolę bez użycia rąk (gdy rozmowa lub dotknięcie telefonu nie są możliwe):

Odbieranie lub reagowanie na połączenia i powiadomienia poprzez kiwnięcie lub potrząśnięcie głową.

Odrzucanie alarmów, minutników i alertów Kalendarza/Przypomnień.

Odpowiadanie na pytania „tak/nie” lub kończenie rozmów z asystentem AI za pomocą kiwnięcia/potrząśnięcia.

Włączanie lub zatrzymywanie głośnego odczytywania powiadomień.

Oprócz nowości, Buds 4/Buds 4 Pro zachowają (lub udoskonalą) funkcje znane z poprzednich generacji Buds 3 Pro:

Adaptacyjna Kontrola Hałasu.

Nagrywanie audio 360°.

Szybkie parowanie z telefonem lub tabletem.

Nieco większa bateria w etui ładującym.

Nadchodzące Samsung Galaxy Buds 4 i Buds 4 Pro zwiastują znaczący krok naprzód, łącząc odświeżony, bardziej opływowy design (z płaskimi patyczkami i nowym układem etui) z przełomowymi funkcjami hands-free. Gesty głową to funkcja, która ma realną szansę odmienić interakcję ze smartfonem i asystentami AI, oferując kontrolę w sytuacjach, gdy nie możemy dotknąć urządzenia. Jeśli przecieki z One UI 8.5 się potwierdzą, Buds 4 Pro będą dużym ulepszeniem w stosunku do poprzedników i zadebiutują na rynku najprawdopodobniej na przełomie stycznia i lutego.