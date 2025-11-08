powrót

Stal odporna na ekstremalne temperatury i korozję. Rosjanie spędzili trzy lata na badaniu tego wyjątkowego materiału

Aleksander Kowal
08.11.2025|Przeczytasz w 3 minuty
W świecie energetyki jądrowej trwał właśnie niezwykły wyścig z czasem. Podczas gdy większość testów materiałowych mierzy się w tygodniach lub miesiącach, ten konkretny projekt rozciągnął się na niemal trzy lata nieprzerwanych badań. Co takiego sprawia, że naukowcy poświęcają tyle uwagi pojedynczym próbkom metalu? Wszechrosyjski Instytut Inżynierii Cieplnej opublikował właśnie wyniki wieloletniego projektu badawczego, który może zdefiniować przyszłość zaawansowanych reaktorów jądrowych. W centrum tych prac znalazł się specjalny stop oznaczony jako EP302M-Sh. Z zapowiedzi wynika, iż chodzi o materiał, który ma sprostać wyzwaniom, przed jakimi stoją konstruktorzy następnej generacji elektrowni atomowych.
Stal EP302M-Sh. Wyzwania materiałowe w ekstremalnych warunkach

Łączny czas badań wytrzymałościowych sięgnął około 400 tysięcy godzin, co stanowi prawdziwy rekord w tej dziedzinie. Poszczególne próbki poddawano ciągłym obciążeniom i podwyższonym temperaturom przez ponad 25 tysięcy godzin każda. Szczególnym wyzwaniem okazały się miniaturowe rurki o średnicy 18 milimetrów i grubości ścianki zaledwie 3 milimetry. Ich niewielkie rozmiary wymusiły opracowanie zupełnie nowych metod badawczych. EP302M-Sh to nie jest zwyczajny materiał konstrukcyjny. Ten specjalistyczny stop odznaczający się odpornością na korozję i wysokie temperatury powstał z myślą o reaktorach jądrowych czwartej generacji. W takich instalacjach komponenty muszą zachowywać swoje właściwości przez dziesiątki lat, pracując w środowisku wykluczającym zastosowanie tradycyjnych stopów.

Ivan Boltenkov z Wszechrosyjskiego Instytutu Inżynierii Cieplnej podkreśla znaczenie przeprowadzonych prac:

Przeprowadzone badania to coś więcej niż tylko cykl testów; to stworzenie niezawodnych naukowych i technicznych podstaw dla przyszłych przełomowych projektów w energetyce jądrowej

Uzyskane wyniki trafiły już do firm projektowych, które mogą wykorzystać je przy opracowywaniu nowych rozwiązań. Jak wskazuje Boltenkov, potwierdzone charakterystyki wytrzymałościowe pozwolą na projektowanie urządzeń z większym marginesem bezpieczeństwa. W przypadku energetyki jądrowej ten aspekt ma fundamentalne znaczenie, ponieważ każdy element musi działać bez zarzutu przez cały okres eksploatacji liczonej w dziesięcioleciach.

Kompleksowy rozwój technologii jądrowych

Prace nad stalą EP302M-Sh stanowią część szerszego programu rozwojowego. Rosatom równolegle prowadzi badania nad nowymi technologiami paliwowymi przeznaczonymi dla reaktorów czwartej generacji. Niedawno zaakceptowano do użytku nowy typ zestawu paliwowego OS-5, wykorzystujący mieszane paliwo azotkowo-uranowo-plutonowe z podwarstwą z ciekłego metalu. Reaktory nowej generacji mają nie tylko podnieść standardy bezpieczeństwa, lecz również zwiększyć efektywność wykorzystania paliwa jądrowego. Istotną ich cechą jest możliwość przetwarzania odpadów z istniejących elektrowni, co mogłoby rozwiązać jeden z najpoważniejszych problemów branży.

Realizacja tych ambitnych założeń wymaga jednak materiałów zdolnych sprostać znacznie surowszym warunkom pracy niż te spotykane w obecnie funkcjonujących obiektach. Zakończenie testów stali EP302M-Sh stanowi ważny etap w rosyjskich dążeniach do stworzenia niezależnej technologii reaktorów przyszłości. Dla całej branży jądrowej to sygnał, iż materiały dla najbardziej wymagających zastosowań przeszły wstępną weryfikację.

