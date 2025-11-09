Rozbuduj swój inteligentny dom z IKEA. W ofercie ponad 20 nowych urządzeń

Podsumowanie artykułu . . .

IKEA coraz śmielej porusza się w świecie technologii smart home. Kolejne urządzenia trafiają do oferty, co pokazuje, że firma traktuje ten segment rynku zupełnie poważnie. Tym razem stawia na uniwersalność i kompatybilność, co może być odpowiedzią na dotychczasowe problemy branży. Inteligentny dom przestał być już technologiczną ciekawostką, ale wciąż wiele osób uważa go za zbyt skomplikowany i kosztowny. Nowa oferta IKEA wydaje się odpowiadać na te obawy, choć dopiero praktyka pokaże, czy uda się osiągnąć zamierzony efekt.

IKEA rozbudowuje inteligentny dom. 21 nowych produktów ze standardem Matter

Wśród nowości znalazło się pięć typów czujników pokrywających podstawowe potrzeby związane z bezpieczeństwem i komfortem. Czujnik ruchu Myggspray dostępny jest w wariantach wewnętrznym i zewnętrznym, natomiast Myggbett reaguje na otwieranie drzwi oraz okien. Timmerflotte służy do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza.

Najbardziej zaawansowany okazuje się Alpstuga, który kontroluje jakość powietrza poprzez pomiar stężenia dwutlenku węgla, pyłów PM2.5 oraz wspomnianych już parametrów temperatury i wilgotności. Ostatni z czujników, Klippbok, pełni funkcję strażnika przed wyciekami wody. Wszystkie urządzenia można łączyć w system – na przykład czujnik ruchu może automatycznie uruchamiać lampę podłączoną do inteligentnej wtyczki.

Również seria pilotów Bilresa wzbogaciła się o trzy nowe modele. Dwa z nich wyposażono w przyciski do sterowania włączaniem, wyłączaniem, regulacją jasności oraz zmianą barwy światła. Trzeci model oferuje kółko do przewijania jako alternatywny sposób kontroli. Dla osób preferujących spójny wygląd dostępne są zestawy trzech pilotów w różnych kolorach. Jeśli chcecie przekształcić zwykłe lampy lub mniejsze urządzenia w elementy smart home, sięgnijcie po inteligentną wtyczkę Grillplast. Pozwala ona na zdalne sterowanie, monitorowanie zużycia energii oraz współpracę z pilotami i czujnikami ruchu. To rozwiązanie dla tych, którzy chcą unowocześnić posiadany sprzęt bez konieczności jego wymiany.

Nowości pojawiły się też w sekcji żarówek. Seria Kajplats zastępuje poprzednią linię żarówek, oferując jedenaście wariantów różniących się kształtami i rozmiarami. Dostępne są modele z gwintami E27/E26, P45 E14 i GU10, a także dekoracyjne żarówki ze szklanymi kloszami. Każda z nich zapewnia szerszą paletę kolorów i bardziej precyzyjną regulację natężenia światła w porównaniu z serią Trådfri. Żarówki dostępne są zarówno w wersji kolorowej, jak i z pełnym spektrum bieli z funkcją ściemniania. Różnią się również strumieniem świetlnym, co ułatwia dostosowanie oświetlenia do specyfiki konkretnego pomieszczenia.

Warto jednak pamiętać, że pełne wykorzystanie możliwości produktów z obsługą Matter wymaga zastosowania huba. Hub Dirigera od IKEA to certyfikowany kontroler Matter działający również jako mostek. Oznacza to, że może zarządzać nowymi urządzeniami zgodnymi ze standardem, zapewniając jednocześnie kompatybilność ze starszymi produktami marki, które nie obsługują Matter. Dzięki Dirigerze cały ekosystem zyskuje otwartość na integrację z różnymi platformami smart home. To kluczowa zaleta standardu Matter – użytkownik nie jest ograniczony do jednego systemu i może łączyć urządzenia różnych producentów.

IKEA systematycznie poszerza swoją ofertę elektroniczną

W lipcu 2025 roku pojawiły się nowe inteligentne głośniki ze standardem Matter, a w październiku odświeżono kolekcję przewodów. To element szerszej strategii rozwoju asortymentu Ikea Home smart. W maju 2025 roku zakończono ośmioletnią współpracę z marką Sonos, wycofując z oferty inteligentne głośniki z serii Symfonisk. Decyzja ta zbiegła się w czasie z problemami aplikacji Sonos w 2024 roku, które przyniosły firmie znaczne straty finansowe. IKEA wyraźnie postanowiła pójść własną drogą w rozwoju produktów audio.

Plany szwedzkiej firmy zakładają dalsze rozszerzanie asortymentu o nowe kategorie produktów, przy zachowaniu strategii niskich cen i prostoty obsługi. Od 2012 roku, gdy IKEA zaczęła eksplorować rynek inteligentnego domu, jej celem pozostaje upowszechnienie tej technologii i uczynienie jej dostępną dla szerokiego grona odbiorców.