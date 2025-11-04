Seria Galaxy S26 będzie droższa. Wszystkiemu winna sztuczna inteligencja

Podsumowanie artykułu . . .

Drożejące komponenty i wpływ AI – Galaxy S26 będą lepsze od poprzedników, więc i droższe

Najważniejszym powodem potencjalnej podwyżki cen w 2026 roku jest proza życia technologicznego: wzrost kosztów komponentów wewnętrznych. Raport ETNews wskazuje, że “rozkwitający rynek półprzewodników pamięci i stopniowy wzrost cen kluczowych komponentów” zmusi Samsunga do skorygowania swoich cenników.

Samsung sam podał konkretne liczby, które tłumaczą tę sytuację:

Cena mobilnych procesorów wzrosła o 12% w porównaniu ze średnią z zeszłego roku.

Koszty modułów kamer poszły w górę o 8%.

Te dwa elementy stanowią trzon każdego nowoczesnego flagowca, a tak znaczące podwyżki są trudne do wchłonięcia przez producenta, szczególnie w obliczu zaciętej konkurencji.

Dochodzi do tego nowy czynnik, który napędza inflację technologiczną: sztuczna inteligencja. Ponieważ większość producentów smartfonów, a zwłaszcza Samsung ze swoim sztandarowym projektem Galaxy AI, stawia na wbudowane funkcje AI, rośnie zapotrzebowanie na pamięć o dużej przepustowości (HBM – High Bandwidth Memory). Pamięć HBM jest kluczowa dla wydajnego i szybkiego przetwarzania złożonych operacji AI bezpośrednio na urządzeniu. Zwiększony popyt na ten rodzaj pamięci nieuchronnie przekłada się na globalne ceny podzespołów, co ostatecznie wymusi na gigancie podniesienie cen urządzeń, aby zrównoważyć koszty implementacji zaawansowanych funkcji AI.

Choć na razie brakuje konkretnej informacji o tym, o ile dokładnie wzrosną ceny serii Galaxy S26, jest niemal pewne, że podwyżka nastąpi. Cicha wojna o koszty komponentów – w szczególności drożejących procesorów i modułów kamer – w połączeniu z rosnącym zapotrzebowaniem na droższą pamięć HBM, wymaganą do obsługi coraz bardziej zaawansowanego Galaxy AI, zmusza Samsunga do podjęcia tej niepopularnej decyzji.

Szczegóły poznamy jednak na początku 2026 roku. Ostatnie raporty wskazują, że premiera serii nastąpi w lutym, a nie jak w przypadku poprzednich generacji w styczniu. Anonimowe źródło zaznajomione z planami Samsunga powiedziało Money Today, że: