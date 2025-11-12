T-Mobile już zaczyna święta. Smartfony od 5 zł i prezenty dla klientów

Podsumowanie artykułu . . .

Smartfony za 5 złotych miesięcznie. Co na święta oferuje T-Mobile?

W świątecznej promocji znalazły się między innymi Samsung Galaxy A17 5G i Xiaomi Redmi 15 5G dostępne za symboliczną opłatę 5 złotych miesięcznie. Przy płatności rozłożonej na 24 raty daje to łączny koszt 120 złotych. To propozycja dla osób poszukujących podstawowego urządzenia z obsługą sieci nowej generacji. Samsung dysponuje 4 GB pamięci RAM i 128 GB przestrzeni, podczas gdy Xiaomi oferuje 8 GB RAM i 256 GB na dane.

Warunki promocji wymagają jednak spełnienia kilku kryteriów. Konieczne jest wykupienie abonamentu Oferta Nielimitowana za 75 złotych miesięcznie oraz przekazanie starego telefonu. W pakiecie znajdują się nielimitowane rozmowy, wiadomości tekstowe i internet bez ograniczeń co do ilości danych czy prędkości przesyłania.

Dla osób poszukujących bardziej zaawansowanych modeli przygotowano również inne propozycje. Samsung Galaxy A56 5G kosztuje 999 złotych, co stanowi obniżkę o 700 złotych. Xiaomi 15T wyceniono na 1499 złotych – oszczędność wynosi 1200 złotych. Flagowy model Samsung Galaxy S25 FE 5G z funkcjami AI dostępny jest za 1999 złotych, również 1200 złotych poniżej standardowej ceny. Wszystkie urządzenia współpracują z siecią 5G Bardziej od T-Mobile. Okres obowiązywania promocji trwa do końca grudnia.

Program lojalnościowy Magenta Moments zapewnia klientom możliwość otrzymania świątecznych upominków

W puli znajdują się między innymi czapki, gry z tabletami, karty do multipleksów Cinema City, bony zakupowe oraz akcesoria mobilne.

Tegoroczna kampania pokazuje, że siła tkwi w małych gestach. Tę samą filozofię autentycznej troski przekładamy na naszą relację z klientami. Program Magenta Moments to nasz sposób, by podziękować im za to, że są z nami — mówi Maximiliano Bellasai, T-Mobile

Prezenty będą stopniowo pojawiać się w aplikacji Mój T-Mobile od początku akcji aż do 26 grudnia. To klasyczny przykład mechanizmu grywalizacji – użytkownicy muszą regularnie sprawdzać aplikację, aby nie przeoczyć kolejnych nagród. Dla operatora stanowi to skuteczną metodę zwiększania zaangażowania klientów z platformą mobilną.

Warto się zastanowić, czy tego typu kampania rzeczywiście skłoni kogoś do napisania zaległej wiadomości. Firmy telekomunikacyjne od lat próbują budować emocjonalne więzi z klientami poprzez podobne akcje. T-Mobile postawił na uniwersalny motyw ludzkich relacji i drobnych gestów, które mogą wiele zmienić.