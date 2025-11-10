Xiaomi wypuszcza mały gadżet, który pozwoli uniknąć wielu problemów

Podsumowanie artykułu . . .

To niewielkie, dyskretne urządzenie, dostępne w cenie zaledwie 69 juanów (około 10 dolarów), obiecuje kompleksową ochronę przed zalaniem. Water Guard 2 został zaprojektowany tak, by monitorować każdy kąt naszego mieszkania – od piwnicy po kuchnię – i reagować na wyciek, zanim ten stanie się katastrofą.

Xiaomi Water Guard 2 to mały gadżet, który wykrywa każdy milimetr wody

Xiaomi postawiło na kompaktową, ale wytrzymałą konstrukcję. Water Guard 2 to mały, okrągły dysk o średnicy 55 mm i grubości zaledwie 19,5 mm, wykonany w technologii dwukolorowego formowania wtryskowego. Dzięki klasie odporności IP67 jest w pełni chroniony przed kurzem i krótkotrwałym zanurzeniem, co czyni go idealnym do pracy w wilgotnych miejscach.

Kluczem do skuteczności urządzenia jest zastosowanie podwójnego systemu wykrywania wody:

Dolny czujnik podwójnej sondy — ten system jest przeznaczony do wykrywania nawet minimalnej ilości wody stojącej – wystarczy, że poziom cieczy osiągnie 0,5 mm, aby alarm został wywołany. Górny czujnik — ta sonda odpowiada za wykrywanie kapiącej lub rozpryskującej się wody.

Czytaj też: Xiaomi wypuszcza ważną aktualizację HyperOS 3. Szykujcie się na poprawę płynności

Takie rozwiązanie pozwala na monitorowanie wycieków zarówno na poziomie podłogi (w piwnicy, pralni, łazience), jak i w miejscach podwyższonych, takich jak półki pod zlewozmywakami czy w pobliżu rur i klimatyzatorów.

Water Guard 2 oferuje trzy rodzaje alertów, co zapewnia, że żadne zdarzenie nie zostanie przeoczone:

Lokalne powiadomienia — wbudowany brzęczyk i wskaźnik LED zapewniają natychmiastowy alarm dźwiękowy i wizualny, który działa nawet wtedy, gdy urządzenie jest odłączone od sieci domowej.

Powiadomienia zdalne — za pośrednictwem aplikacji Mi Home użytkownicy otrzymują alerty bezpośrednio na smartfona, mogą monitorować status wody w czasie rzeczywistym oraz sprawdzać poziom baterii.

Co najważniejsze, po sparowaniu z bramką Xiaomi Bluetooth Mesh gateway, Water Guard 2 staje się aktywnym elementem ekosystemu Xiaomi HyperOS. Oznacza to, że po wykryciu wycieku może on automatycznie wchodzić w interakcje z innymi inteligentnymi urządzeniami. Na przykład, może natychmiast wyłączyć inteligentne gniazdko podłączone do pralki, aby zapobiec ryzyku elektrycznemu lub dalszemu uszkodzeniu sprzętu.

Urządzenie wykorzystuje energooszczędny standard Bluetooth 5.2 i jest zasilane baterią pastylkową CR2450. Dzięki ultaraniskiemu poborowi mocy, producent obiecuje imponującą trzyletnią żywotność baterii. Aby zapewnić trwałość, sondy czujnika zostały pokryte niklem, co zabezpiecza je przed korozją, a cała konstrukcja wykonana jest z materiałów odpornych na promieniowanie UV, co ma zapobiec żółknięciu obudowy.

Czytaj też: Rewolucja w mobilnej fotografii? Xiaomi 17 Ultra z nową technologią LOFIC i kosmicznym teleobiektywem

Xiaomi Water Guard 2, w swojej kompaktowej formie i niskiej cenie, oferuje zaskakująco zaawansowaną ochronę domu przed zalaniem. Połączenie podwójnego systemu czujników, długiej żywotności baterii oraz bezproblemowej integracji ze środowiskiem HyperOS sprawia, że jest to jeden z najbardziej efektywnych i dyskretnych sposobów na zabezpieczenie mieszkania. To kolejny dowód na to, że producent konsekwentnie rozbudowuje swoją ofertę inteligentnych produktów, udowadniając, że zaawansowane technologie chroniące dom nie muszą kosztować fortuny.