Vectra szaleje z ofertą. Można zyskać nawet rok darmowego dostępu do Disney+

Vectra rozdaje Disney+. Darmowy roczny dostęp w nowych pakietach

Nowi klienci Vectry mogą wybierać spośród trzech wariantów prędkości łącza – od 300 Mb/s przez 600 Mb/s aż po gigabitowe połączenie. Najtańsza opcja przez pierwsze trzy miesiące kosztuje symboliczną kwotę 4,99 złotych, jednak później cena skacze do 59,99 złotych, a po upływie roku abonament wynosi już 99,97 złotych miesięcznie.

Średni pakiet z internetem 600 Mb/s oferuje pół roku w promocyjnej cenie, po czym miesięczny koszt wzrasta do 74,99 złotych, a po dwunastu miesiącach osiąga 114,97 złotych. Najszybsze łącze ma identyczną strukturę cenową jak wariant 600 Mb/s, różniąc się jedynie wyższymi stawkami bazowymi – 89,99 złotych oraz 134,97 złotych po roku. Do każdego z pakietów doliczana jest jeszcze opłata za modem w wysokości 4,99 złotych miesięcznie oraz jednorazowy koszt aktywacji wynoszący 9,99 złotych.

Dla miłośników tradycyjnej telewizji Vectra przygotowała zestawy łączące internet z dostępem do kanałów. Pakiet Stalowy obejmuje 49 programów, Złoty oferuje już 143 kanały, natomiast Platynowy aż 182. Najbardziej ekonomiczne połączenie – internet 300 Mb/s z Pakietem Złotym – przez pierwszy rok kosztuje 85 złotych miesięcznie, później 119,99 złotych.

Najbardziej rozbudowany wariant z gigabitowym internetem i Pakietem Platynowym to wydatek 135 złotych miesięcznie, który po dwunastu miesiącach wzrasta do 169,99 złotych. Co ciekawe, wybrane pakiety zawierają nie tylko Disney+, ale również roczny dostęp do Netflixa, który po tym okresie będzie kosztował dodatkowe 33 złote miesięcznie.

Warto tylko zwrócić uwagę na mechanizm rabatów – prezentowane ceny uwzględniają już 15 złotych zniżki za wyrażenie zgód marketingowych i wybór e-faktury. To dość standardowy zabieg, który jednak wymaga od klienta zgody na otrzymywanie materiałów promocyjnych.

Jak aktywować Disney+ w ofercie Vectry?

Procedura uruchomienia dostępu do platformy streamingowej jest dość prosta. Po zakupie wybranego pakietu klient otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym prowadzącym do Strefy Klienta. Następnie należy zalogować się do istniejącego konta Disney+ lub założyć nowe. Platformę można obsługiwać na różnych urządzeniach. Posiadacze dekodera TV Smart 4K Box muszą jedynie pobrać aplikację ze sklepu Google Play. Disney+ działa również na komputerach, smartfonach, tabletach i konsolach do gier. Obecni użytkownicy serwisu nie muszą tworzyć nowych kont – zachowają swoją historię oglądania i ulubione pozycje.

Biblioteka Disney+ obejmuje produkcje z kilku ważnych marek – od klasycznych animacji Disneya i Pixara, przez uniwersum Gwiezdnych Wojen i Marvela, po treści od Hulu, National Geographic oraz FX. Oferta jest zróżnicowana, choć nieco bardziej ukierunkowana niż w przypadku konkurencyjnych platform.

Vectra wpisuje się w trend operatorów, którzy wartość swoich pakietów budują poprzez dołączanie usług streamingowych. Roczny darmowy dostęp do Disney+ brzmi kusząco, szczególnie dla rodzin z dziećmi czy fanów uniwersum Marvela i Gwiezdnych Wojen. Jasne, wzięcie specjalnie umowy tylko dla takiego gratisu nie jest opłacalne, ale jeśli akurat rozglądaliście się za nowym dostawcą internetu lub telewizji, to warto przemyśleć tę ofertę.