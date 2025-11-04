powrót

Vectra szaleje z ofertą. Można zyskać nawet rok darmowego dostępu do Disney+

Joanna Marteklas
04.11.2025|Przeczytasz w 3 minuty
Polscy operatorzy telekomunikacyjni odkryli nowy sposób na przyciągnięcie klientów. Zamiast konkurować wyłącznie ceną internetu, coraz częściej dołączają do oferty popularne platformy streamingowe. Tym razem do gry wchodzi Vectra, która postanowiła zaoferować swoim abonentom całoroczny dostęp do Disney+. To nie jest pierwsza tego typu promocja na rynku, więc dobrze już wiemy, że są pewne warunki, by z niej skorzystać. Przyjrzyjmy się im bliżej.
Vectra rozdaje Disney+. Darmowy roczny dostęp w nowych pakietach

Nowi klienci Vectry mogą wybierać spośród trzech wariantów prędkości łącza – od 300 Mb/s przez 600 Mb/s aż po gigabitowe połączenie. Najtańsza opcja przez pierwsze trzy miesiące kosztuje symboliczną kwotę 4,99 złotych, jednak później cena skacze do 59,99 złotych, a po upływie roku abonament wynosi już 99,97 złotych miesięcznie.

Średni pakiet z internetem 600 Mb/s oferuje pół roku w promocyjnej cenie, po czym miesięczny koszt wzrasta do 74,99 złotych, a po dwunastu miesiącach osiąga 114,97 złotych. Najszybsze łącze ma identyczną strukturę cenową jak wariant 600 Mb/s, różniąc się jedynie wyższymi stawkami bazowymi – 89,99 złotych oraz 134,97 złotych po roku. Do każdego z pakietów doliczana jest jeszcze opłata za modem w wysokości 4,99 złotych miesięcznie oraz jednorazowy koszt aktywacji wynoszący 9,99 złotych.

Dla miłośników tradycyjnej telewizji Vectra przygotowała zestawy łączące internet z dostępem do kanałów. Pakiet Stalowy obejmuje 49 programów, Złoty oferuje już 143 kanały, natomiast Platynowy aż 182. Najbardziej ekonomiczne połączenie – internet 300 Mb/s z Pakietem Złotym – przez pierwszy rok kosztuje 85 złotych miesięcznie, później 119,99 złotych.

Najbardziej rozbudowany wariant z gigabitowym internetem i Pakietem Platynowym to wydatek 135 złotych miesięcznie, który po dwunastu miesiącach wzrasta do 169,99 złotych. Co ciekawe, wybrane pakiety zawierają nie tylko Disney+, ale również roczny dostęp do Netflixa, który po tym okresie będzie kosztował dodatkowe 33 złote miesięcznie.

Warto tylko zwrócić uwagę na mechanizm rabatów – prezentowane ceny uwzględniają już 15 złotych zniżki za wyrażenie zgód marketingowych i wybór e-faktury. To dość standardowy zabieg, który jednak wymaga od klienta zgody na otrzymywanie materiałów promocyjnych.

Jak aktywować Disney+ w ofercie Vectry?

Procedura uruchomienia dostępu do platformy streamingowej jest dość prosta. Po zakupie wybranego pakietu klient otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym prowadzącym do Strefy Klienta. Następnie należy zalogować się do istniejącego konta Disney+ lub założyć nowe. Platformę można obsługiwać na różnych urządzeniach. Posiadacze dekodera TV Smart 4K Box muszą jedynie pobrać aplikację ze sklepu Google Play. Disney+ działa również na komputerach, smartfonach, tabletach i konsolach do gier. Obecni użytkownicy serwisu nie muszą tworzyć nowych kont – zachowają swoją historię oglądania i ulubione pozycje.

Biblioteka Disney+ obejmuje produkcje z kilku ważnych marek – od klasycznych animacji Disneya i Pixara, przez uniwersum Gwiezdnych Wojen i Marvela, po treści od Hulu, National Geographic oraz FX. Oferta jest zróżnicowana, choć nieco bardziej ukierunkowana niż w przypadku konkurencyjnych platform.

Vectra wpisuje się w trend operatorów, którzy wartość swoich pakietów budują poprzez dołączanie usług streamingowych. Roczny darmowy dostęp do Disney+ brzmi kusząco, szczególnie dla rodzin z dziećmi czy fanów uniwersum Marvela i Gwiezdnych Wojen. Jasne, wzięcie specjalnie umowy tylko dla takiego gratisu nie jest opłacalne, ale jeśli akurat rozglądaliście się za nowym dostawcą internetu lub telewizji, to warto przemyśleć tę ofertę.

