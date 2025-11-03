T-Mobile startuje ze świetną promocją. Za subskrypcję Netflix Premium zapłacisz o połowę mniej

Podsumowanie artykułu . . .

T-Mobile postanowił zaskoczyć swoich klientów dość nietypową propozycją. W programie lojalnościowym Magenta Moments pojawiła się pierwsza w historii oferta związana z platformami streamingowymi. To wyraźny sygnał, że operatorzy szukają nowych sposobów na utrzymanie klientów w coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Dla miłośników filmów i seriali ta promocja może być naprawdę interesująca. Netflix Premium dostępny jest za jedynie 33 złote miesięcznie, czyli dokładnie tyle, ile normalnie kosztuje najtańszy plan podstawowy. Biorąc pod uwagę, że standardowa cena tego pakietu to 67 złotych, miesięczna oszczędność wynosi ponad 30 złotych. Dla osób rozważających zakup droższej wersji subskrypcji, różnica w cenie jest naprawdę odczuwalna.

Netflix Premium za połowę ceny w T-Mobile

Za promocyjną stawkę klienci otrzymują pełny dostęp do najwyższego planu Netflix. Pakiet Premium oferuje obraz w rozdzielczości 4K Ultra HD z technologią HDR oraz immersyjny dźwięk. To rozwiązanie skierowane głównie do posiadaczy nowoczesnego sprzętu, którzy chcą cieszyć się ulubionymi produkcjami w najlepszej możliwej jakości. Plan umożliwia również jednoczesne oglądanie na czterech urządzeniach oraz pobieranie treści na sześć różnych sprzętów. W kontekście ostatnich ograniczeń dotyczących współdzielenia kont poza jednym gospodarstwem domowym, które Netflix wprowadził jakiś czas temu, ta funkcja nabiera szczególnego znaczenia dla rodzin mieszkających pod jednym dachem.

T-Mobile przygotował zróżnicowany system nagradzania klientów w zależności od długości współpracy. Osoby korzystające z usług operatora od 0 do 5 lat mogą liczyć na obniżoną cenę przez 6 miesięcy. Klienci z 6-14 letnim stażem otrzymują promocję na 9 miesięcy, podczas gdy najwierniejsi, związani z firmą ponad 15 lat, mają możliwość korzystania z Netflixa za pół ceny przez cały rok.

Po zakończeniu okresu promocyjnego abonament automatycznie wraca do standardowej ceny 67 złotych miesięcznie. Wtedy można zdecydować się na przejście na tańszy plan lub rezygnację z usługi. Operator zapewnia, że oferta nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami i można z niej zrezygnować w dowolnym momencie. Niestety, jest to propozycja jednorazowa – po jej wykorzystaniu nie ma możliwości ponownej aktywacji.

Aby skorzystać z oferty, konieczne jest spełnienie kilku warunków

Niezbędna jest aplikacja Mój T-Mobile oraz aktywna mobilna usługa głosowa w abonamencie. Użytkownicy oferty Heyah nie kwalifikują się do tej promocji. Aktywacja odbywa się wyłącznie przez aplikację mobilną. Można to zrobić na dwa sposoby — poprzez sekcję Magenta Moments lub w nowo utworzonej kategorii Usługi dodatkowe — Serwisy rozrywkowe. Opłata za Netflix jest pobierana z góry w najbliższym cyklu rozliczeniowym i dodawana do comiesięcznego rachunku za usługi T-Mobile.

Operator wprowadził także nową funkcjonalność, która może ułatwić zarządzanie subskrypcjami. Aplikacja Mój T-Mobile umożliwia teraz agregację wszystkich platform VOD w jednym miejscu. Dzięki temu można zarządzać dostępami do różnych serwisów, wykupywać je w cenach rynkowych i kontrolować wszystko z poziomu jednej aplikacji. To praktyczne rozwiązanie dla osób korzystających z wielu platform streamingowych równocześnie.

Oferta T-Mobile jest świetnym sposobem na przetestowanie droższego pakietu bez znaczącego obciążenia domowego budżetu. Po zakończeniu okresu promocyjnego każdy samodzielnie oceni, czy wyższa jakość obrazu i dźwięku jest warta pełnej ceny. Klienci magentowego operatora mają powód do zadowolenia, bo to nie tylko oszczędność, ale też kolejny przejaw tego, że T-Mobile dba o długoletnich klientów, co niestety nie jest praktykowane w każdej sieci.