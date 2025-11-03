Tłumaczenie z turbodoładowaniem. Tłumacz Google staje się jeszcze lepszy

Podsumowanie artykułu . . .

Google, który niedawno zaimplementował w Tłumaczu możliwości tłumaczenia na żywo i funkcje ćwiczenia języka wspierane przez AI, robi kolejny, bardzo konkretny krok w kierunku personalizacji. W aplikacji pojawia się nowa opcja: przełącznik modelu tłumaczenia. To drobiazg w interfejsie, ale ma ogromne znaczenie dla wydajności i dokładności, pozwalając nam wybrać, czy potrzebujemy błyskawicznej odpowiedzi, czy najwyższej precyzji.

Szybkość vs. Dokładność – Tłumacz Google pozwoli Ci wybrać

Nowy przełącznik modelu pojawia się tuż pod logo “Tłumacz Google” u góry aplikacji. Domyślną opcją i tą, która widoczna jest jako pierwsza, jest tryb “Zaawansowany” (Advanced). Kliknięcie tego elementu otwiera nowe okno z opcjami wyboru:

Zaawansowany — wysoka dokładność dla skomplikowanych tłumaczeń.

Szybki — najlepszy dla szybkich tłumaczeń.

To bardzo przejrzyste rozróżnienie. Jeśli tłumaczysz pojedyncze słowo, prosty zwrot na ulicy lub komunikat “na szybko”, możesz wybrać model Szybki, który priorytetowo traktuje czas reakcji. Natomiast, jeśli pracujesz nad ważnym tekstem, umową lub naukowym artykułem, model Zaawansowany wykorzysta większą moc obliczeniową, aby zapewnić najwyższą możliwą precyzję.

Google zaznacza, że model “Zaawansowany jest obsługiwany dla tłumaczenia tekstu tylko w wybranych językach”. To logiczne – najprawdopodobniej te bardziej zaawansowane modele, często oparte na skomplikowanych algorytmach Gemini, wymagają większych zasobów i są w pierwszej kolejności wdrażane dla najpopularniejszych par językowych. Już w sierpniu Google podkreślał, że modele Gemini pozwoliły na “ogromne postępy w jakości tłumaczenia, tłumaczeniu multimodalnym i możliwościach zamiany tekstu na mowę (TTS)”.

Na razie tylko dla iOS

Wizualnie, ten nowy przełącznik bardzo przypomina projekt aplikacji Gemini, gdzie również możemy wybierać między różnymi modelami AI. Na chwilę obecną funkcja jest zauważalna na niektórych urządzeniach z iOS, ale brakuje jej jeszcze na Androidzie.

Jednym z kluczowych pytań pozostaje, czy będzie to funkcja darmowa, czy powiązana z jakąś formą subskrypcji? Interfejs nie zawiera żadnych bezpośrednich sugestii, że jest to opcja płatna. Jednak nie można wykluczyć, że podobnie jak inne zaawansowane funkcje AI Google, wybór modelu Zaawansowanego może zostać w przyszłości powiązany z subskrypcją Google AI Pro. Modele AI o wyższej wydajności, które zużywają więcej zasobów serwerowych, często są oferowane w pakietach premium, więc taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny.

Warto też wspomnieć, że użytkownicy iOS otrzymali w ostatnim czasie inne usprawnienia dla Tłumacza Google. Pod koniec września aplikacja na urządzeniach Apple’a zyskała widżety dla Centrum Sterowania. Do istniejących już widżetów ekranu blokady dołączyły skróty dla: Tłumaczenia z Aparatu, Tłumaczenia Tekstu, Dyktowania i Tłumaczenia Rozmów. To spore udogodnienie, stawiające Tłumacza w jednym szeregu z innymi kluczowymi aplikacjami Google, takimi jak Gemini czy Wyszukiwarka, które również oferują skróty w Centrum Sterowania.