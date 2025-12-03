70mai 4K T800 – jeden wideorejestrator, podwójne 4K, trzy urządzenia nagrywające

Podsumowanie artykułu . . .

Nowy model 70mai 4K T800 stanowi pierwsze na rynku urządzenie łączące trzy strumienie wideo z możliwością rejestracji w podwójnej rozdzielczości 4K. Kierowcy zyskują więc równoczesny zapis obrazu z przodu, tyłu oraz wnętrza pojazdu, co teoretycznie eliminuje martwe pola. Brzmi imponująco, choć praktyka zweryfikuje, czy to rzeczywiście rozwiązanie wszystkich problemów.

Jakość obrazu na zupełnie nowym poziomie

Podstawę systemu stanowią zaawansowane sensory Sony STARVIS 2. Kamera przednia wraz z opcjonalnym modelem tylnym RC41 wykorzystują matrycę IMX678, podczas gdy bardziej przystępna wersja tylnej kamery RC24 bazuje na sensorze IMX662. W porównaniu z poprzednią generacją, nowe czujniki oferują o 68% większą powierzchnię oraz o 90% wyższą czułość na światło. W praktyce może to oznaczać wyraźniejszy obraz w trudnych warunkach oświetleniowych.

Urządzenie zapewnia różne konfiguracje nagrywania. Wybór kamery tylnej RC24 lub całkowita rezygnacja z niej umożliwia rejestrację przedniej kamery w 4K przy 60 klatkach na sekundę. Zestaw z tylną kamerą RC41 oferuje podwójne 4K, jednak już przy 30 klatkach – wciąż wartość więcej niż satysfakcjonująca dla większości użytkowników.

Technologie poprawiające widoczność nocą

Producent wyposażył T800 w kilka rozwiązań mających poprawić jakość nocnych nagrań. Trzykanałowy HDR, autorski system Night Owl Vision oraz MaiColor Vivid+ Solution to technologie, które wspólnie odpowiadają za czytelność obrazu przy minimalnym oświetleniu. Kamera wewnętrzna otrzymała dodatkowo cztery diody podczerwieni o długości fali 940nm, automatycznie aktywujące tryb nocnego widzenia – przydatne w podziemnych parkingach czy tunelach.

Dodatkowa technologia 70mai Lumi Vision ma poprawiać widoczność podczas postoju na słabo oświetlonych ulicach. To właśnie w trybie parkingowym wideorejestrator może pokazać swoją prawdziwą wartość, choć realna skuteczność tych rozwiązań wymaga sprawdzenia w polskich warunkach.

Inteligentny monitoring podczas postoju

Funkcja monitorowania postoju w T800 wykracza poza standardową detekcję ruchu. System wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do analizy otoczenia – po wykryciu ruchu lub kolizji automatycznie uruchamia wszystkie trzy kamery i zapisuje 30-sekundowy materiał. Funkcja buforowanego nagrywania awaryjnego przechowuje zapis do 3 minut przed zdarzeniem i 30 sekund po nim w chronionej lokalizacji.

Inteligentne nagrywanie poklatkowe kompresuje długie godziny nadzoru, na przykład skracając 15 minut nagrania do zaledwie 1 minuty. To znacząco oszczędza miejsce na karcie microSD, szczególnie podczas wielogodzinnych postojów. Warto jednak pamiętać, że pełna funkcjonalność trybu parkingowego wymaga dokupienia zestawu 70mai Hardwire Kit UP04 lub adaptera OBD-II.

Asystent bezpieczeństwa działający na bieżąco

Wbudowany moduł GPS nie tylko zapisuje trasę przejazdu, ale również prędkość pojazdu. System ADAS (Advanced Driver Assistance System) pełni rolę czujnego asystenta, ostrzegając przed niebezpiecznymi sytuacjami: przypadkowym zjechaniem z pasa ruchu, zbyt bliską jazdą za poprzedzającym autem, a także wykrywając pieszych i rowerzystów w pobliżu.

Łączność to kolejny obszar, w którym T800 stara się wyróżniać. Wi-Fi 6 5GHz umożliwia szybki transfer danych z prędkością do 40 MB na sekundę – 200 MB wideo przeniesiesz na smartfon w około 5 sekund. Urządzenie obsługuje karty microSD o pojemności do 512 GB, co zapewnia sporo miejsca na nagrania w najwyższej jakości.

Wytrzymałość w ekstremalnych temperaturach

Zamiast tradycyjnej baterii, 70mai zastosowało superkondensator. To rozwiązanie gwarantuje pracę w temperaturach od -40°C do 85°C przez 500 000 cykli ładowania. Polscy kierowcy, którzy doświadczają zarówno srogich zim, jak i upalnych lat, mogą docenić tę odporność na warunki atmosferyczne.

Opcjonalny moduł 4G (wymagający osobnego zestawu) oferuje dodatkowe możliwości: zdalny podgląd na żywo z limitem 30 minut dziennie, natychmiastowe powiadomienia o zdarzeniach oraz śledzenie lokalizacji pojazdu w czasie rzeczywistym. Tryb Picture-in-Picture pozwala na równoczesne oglądanie nagrań z wszystkich trzech kamer na 3-calowym wyświetlaczu IPS.

Sterowanie głosowe dostępne jest w czterech językach: angielskim, chińskim, japońskim i włoskim. Brak polskiej wersji językowej może być pewnym utrudnieniem, choć obsługa przez dotykowy ekran i aplikację mobilną częściowo rekompensuje ten brak.

Cena i dostępność w Polsce

Model 70MAI T800 HDR 4K z kartą pamięci 256 GB i kamerą tylną RC24 kosztuje 1649 zł. To nie jest najtańsze rozwiązanie dostępne na rynku, jednak biorąc pod uwagę specyfikację techniczną i możliwości urządzenia, cena wydaje się mieć swoje uzasadnienie. Kamera wewnętrzna sprawdzi się szczególnie u kierowców usług transportowych, rodzin dokumentujących podróże oraz jako dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą.

70mai 4K T800 pokazuje, że rynek wideorejestratorów wciąż ma potencjał rozwojowy. Trzykanałowe nagrywanie z podwójnym 4K to funkcjonalność, która jeszcze niedawno wydawała się niedostępna w sprzęcie konsumenckim. Teraz staje się rzeczywistością, choć dopiero czas pokaże, czy to przełom, czy jedynie chwyt marketingowy.