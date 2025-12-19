Allegro Smart! „w prezencie” pod choinkę? Do zgarnięcia rok za darmo, ale są pewne warunki

Podsumowanie artykułu . . .

Warunki są jednak specyficzne, a czasu na ich spełnienie zostało naprawdę niewiele. Jeśli planowaliście zakup kart podarunkowych lub macie zbędne punkty w aplikacji, warto zerknąć na szczegóły, bo oszczędności mogą sięgnąć kilkudziesięciu złotych.

Allegro Smart! za zakupy przy kasie – jak zgarnąć darmowy rok?

Główna oś promocji kręci się wokół kart podarunkowych Allegro, które wielu z nas wybiera jako „bezpieczny” prezent dla bliskich. Mechanizm jest prosty: idziesz do Żabki, kupujesz kartę i przy okazji odbierasz bonus. To też w zasadzie dobra opcja dla samego siebie – jeśli planujecie jeszcze jakieś większe zakupy w serwisie, taką kartę można wykorzystać samemu.

Zasady są jasne i zależą od tego, ile planujemy wydać:

Karta za 100 zł — po zeskanowaniu kodu z aplikacji Żappka przy zakupie, otrzymasz kod aktywacyjny na miesiąc Allegro Smart!. Biorąc pod uwagę standardową cenę 14,99 zł, to całkiem miły dodatek.

Karta za 200 zł — tutaj robi się ciekawiej, bo w zamian otrzymujemy cały rok Allegro Smart!. Normalnie taki dostęp kosztuje 59,90 zł, więc otrzymujemy go w pełni „w gratisie” do nominału karty.

Trzeba jednak pamiętać o dwóch haczykach. Po pierwsze, oferta z kartami podarunkowymi jest ważna tylko do 23 grudnia 2025 roku. Po drugie, pula kodów jest ograniczona, więc hasło „kto pierwszy, ten lepszy” nabiera tu realnego znaczenia. Warto też upewnić się, że wybrany przez nas sklep bierze udział w akcji.

Czytaj też: Prezent last minute? Praktyczne pomysły do 130 zł

Jeśli nie planujecie zakupu kart podarunkowych, ale regularnie zbieracie punkty w aplikacji Żappka, możecie je wymienić bezpośrednio na dostęp do Smart! w Strefie Partnerów. Co istotne, ta opcja potrwa nieco dłużej – aż do 13 stycznia 2026 roku. Koszt to 1690 żappsów za miesiąc lub 4990 żappsów za rok dostaw. To świetny sposób na „wyczyszczenie” konta punktowego przed końcem roku i zamianę wirtualnych punktów na realne oszczędności przy zamawianiu zakupów online.

Żabka nie ogranicza się tylko do Allegro. W świąteczny klimat wszedł również operator T-Mobile, który w ramach programu Magenta Moments przygotował dla swoich klientów drobny, ale miły upominek. Mowa o bonie o wartości 10 złotych do wykorzystania w sieci Żabka.

Czytaj też: Zdjęcia jak z bajki i bateria, która przetrwa mróz. Który smartfon vivo wybrać pod choinkę?

Oferta jest skierowana do klientów indywidualnych korzystających z taryf na kartę (plan GO!), ale regulamin jest dość szczegółowy. Aby otrzymać bon, Twój numer musi być aktywny od co najmniej trzech miesięcy, a w listopadzie 2025 roku musiałeś wydać na usługi telekomunikacyjne minimum 10 złotych. Dodatkowo promocja wyklucza osoby, które brały udział w poprzedniej edycji tej akcji. Bon można odebrać w aplikacji Mój T-Mobile do 23 grudnia (lub do wyczerpania zapasów), a na jego realizację w sklepie stacjonarnym mamy czas do końca stycznia 2026 roku.