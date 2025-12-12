Test płyty głównej Asus ROG Strix B860-F Gaming WiFi

Podsumowanie artykułu . . .

Co otrzymujemy wraz z Asus ROG Strix B860-F Gaming WiFi?

Asus dodaje do płyty dwa kable SATA, antenę Wi-Fi, akcesoria do dysków M.2, opaski zaciskowe. Antena Wi-Fi jest na kablu i ma łatwe podłączenie do płyty głównej. Bez problemów możecie więc ją odpiąć przy przenoszeniu komputera. Poza tym nie ma niczego zaskakującego.

Wygląd Asus ROG Strix B860-F Gaming WiFi

Płyta jest cała czarna. Mamy sporo różnych napisów – standardowo u Asusa. Moim zdaniem jednak lepiej byłoby, gdyby jednak w przyszłości firma zamieściła ich mniej. Mamy też podświetlane logo na zaślepce I/O. Całość w połączeniu z czarnymi pozostałymi podzespołami powinna jednak całkiem nieźle się prezentować. Warto przy tym pamiętać, że płyta ma standardowy format ATX: 305 mm x 244 mm.

Budowa Asus ROG Strix B860-F Gaming WiFi

Asus ROG Strix B860-F Gaming WiFi to konstrukcja przeznaczona dla procesorów LAG1851. Sekcja zasilania ma 16 (VCCore, 80A DrMOS) + 1 (VCCGT, 80A DrMOS) + 2 (VCCSA, 80A DrMOS) + 1 (VNNAON, 80A DrMOS) sekcje zasilania. To spokojnie powinno wystarczyć do obsługi nawet najwydajniejszego procesora. Za chłodzenie odpowiadają dwa spore radiatory, choć nie ma tutaj ciepłowodów. Zobaczymy w testach, jak takie rozwiązanie sprawdza się w praktyce. Zasilanie odbywa się z dwóch złączy 8-pin Procool.

Górne złącze M.2 ma linie z procesora. Obsługuje ono dyski 2242/2260/2280 PCIe 5.0 x4. Zastosowany radiator jest dosyć spory i ma beznarzędziowy system montażu. Muszę też przyznać, że jest naprawdę prosty w demontażu i ponownym montażu. Na płycie mamy też trzy złącza z liniami z chipsetu. Dwa z nich obsługują dyski 2280 PCIe 4.0 x4, a jedno 2280/22110 PCIe 4.0 x4. Wszystkie mają radiatory, ale tym razem montowane na śrubki. Warto też pamiętać, że złącze M.2_4 dzieli linie z PCIEX16(G4). Jeśli zamontujecie tam dysk, to wspomniane złącze zostanie wyłączone. Konstrukcja oferuje też cztery porty SATA.

Asus ROG Strix B860-F Gaming WiFi oferuje 4 miejsca na pamięci RAM do 9066 MHz. Mamy również wsparcie dla konstrukcji CUDIMM czy profilów XMP. Warto też pamiętać o Enhanced Memory Profile III (AEMP III), które pozwoli na osiągnięcie jeszcze lepszym wyników przy pamięciach CUDIMM. Asus chwali się również technologią DIMM Fit, która analizuje moduły pamięci w celu optymalizacji wydajności oraz wykryciu potencjalnych problemów.

Złącza PCIe x16 mamy dwa. Pierwsze górne wspiera PCIe 5.0 x16. jest ono wzmacniane i ma mechanizm łatwego demontażu Q-Release Slim. Wystarczy pociągnąć kartę graficzną z lewej strony i blokada puszcza. Drugie złącze działa w trybie x4 i jest standardową konstrukcją.

Na pokładzie mamy układ dźwiękowy Realtek ALC4080 z AMP Savitech SV3H712. To powinno zapewnić dobre wrażenia dźwiękowe jak na zintegrowany układ. Odnośnie łączności z siecią to mamy Wi-Fi 7 z Bluetooth 5.4 (MediaTek MT7925) oraz ethernet 2,5 Gb (Intel I226-V). Ta druga karta mogłaby być 5 Gb, ale generalnie łączność z siecią powinna być na dobrym poziomie.

Na samej płycie znajdziemy złącza:

1x CPU Fan,

1x CPU OPT,

1x AIO Pump,

4x Chassis Fan,

1x USB-C 10 Gbps,

1x USB 5 Gbps,

2x USB 2.0,

3x ARGB,

1x audio,

złącza do przedniego panelu obudowy,

1x chassis intrusion,

1x wejście na czujnik temperatury,

1x Thunderbolt.

Sama ilość złączy jest odpowiednia dla tej płyty. Złącza pod wentylatory znajdziemy na górze, dole i jedno z lewej strony. Szkoda jednak, że nie ma też z prawej. Konfiguracja USB ma jedno zaskoczenie – jedno z USB 2.0 jest połową pełnego złącza, więc mamy łącznie wsparcie dla trzy portów USB 2.0 zamiast czterech. Mamy też trzy złącza ARGB i ani jednego RGB – to też powoli staje się standardem. Poza tym jest przycisk startu, ale nie ma wyświetlacza kodów POST – są tylko diody diagnostyczne.

Tylna zaślepka jest oczywiście zintegrowana z płytą. Tutaj znajdziemy złącza:

1x Thunderbolt 4,

1x USB-C 20 Gbps,

1x USB 10 Gbps,

6x USB 5 Gbps,

1x DisplayPort,

1x HDMI,

złącza na anteny Wi-Fi,

1x ethernet 2,5 Gb,

2x audio,

1x Optical S/PDIF.

Z pewnością plus należy się za Thunderbolta i za brak USB 2.0. Natomiast mogłoby być trochę więcej USB szybszych niż 5 Gbps. Mamy za to dwa wyjścia obrazu. Minus za dwa audio, ale takie rozwiązanie powoli staje się też standardem. Z tyłu znajdziemy też przycisk do flashowania BIOS czy czyszczenia CMOS. Antena Wi-Fi ma bardzo prosty montaż na wcisk, więc tutaj plus za takie rozwiązanie.

Platforma testowa Procesor Intel Core Ultra 9 285K Chłodzenie Valkyrie Dragonfang 360 Pasta Noctua NT-H1 Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC Pamięć RAM Patriot Viper Xtreme 5 2x 16 GB 8000 MHz CL38 Dysk Samsung 990 Evo Plus 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 13 1300W Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy wykonałem przy domyślnych ustawieniach BIOSu. Włączyłem tylko profil EXPO pamięci, który zadziałał bez problemów.

BIOS Asus ROG Strix B860-F Gaming WiFi

BIOS jest typowy dla Asusa. W trybie EZ bez problemów włączycie profil XMP czy przejdziecie do zarządzania wentylatorami. W trybie zaawansowanym macie znacznie więcej możliwości. Musicie jednak pamiętać, że płyta nie ma wsparcia dla Intel 200S Boost. Nie możecie również podkręcić procesora, za to możecie wyciągnąć maksimum z karty graficznej. Opcje sa poukładane też charakterystycznie dla firmy, więc jeśli macie doświadczenie z płytami Asusa to ogarniecie wszystko bez problemów.

Testy – CrystalDiskMark

CrystalDiskMark pozwala na ocenienie wydajności dysków podłączonych do różnych złączy. Sprawdziłem tutaj działanie Adata SE800 1 TB na złączach USB oraz Adata SU650 120 GB na SATA. W przypadku M.2 mowa jest o dysku systemowym Samsung 990 Evo Plus 2 TB PCI 4.0 x4. Warto też zwrócić uwagę na samą temperaturę tego dysku ukrytego pod radiatorem.

Testy – Cinebench 2024

Cinebench to popularny benchmark bazujący na Maxon Cinema 4D. Pozwala on na dobrą ocenę wydajności procesorów i często pojawia się w przeciekach. W testach wykorzystałem wersję 2024 oraz testy jedno i wielowątkowe.

Testy – Corona Benchmark

Silnik renderujący Corona dostępny jest Autodesk 3ds Max oraz Cinema 4D. Co ważne, nie wspiera on GPU, więc wydajność CPU jest tutaj kluczowa. W testach skorzystałem z benchmarka przygotowanego przez twórców, który dobrze sprawdza się w praktyce.

Testy – CrossMark

CrossMark to benchmark mierzący wydajność całego sprzętu. Odpowiednie testy można wykonać również na smartfonach, dzięki czemu można między sobą porównać wyniki różnych platform. Poniżej znajdziecie wynik ogólny oraz osobne: wydajność, kreatywność i reakcję.

Testy – V-Ray Benchmark

V-Ray został stworzony przez Vladimira Koylazov i Petera Mitev z Chaos Group w 1997 roku. Można z niego skorzystać w całym mnóstwie programów takich jak 3ds Max, SketchUp, Maya, Cinema 4D, Unreal, Blender itp.. Twórcy V-Ray udostępnili darmowy benchmark, który to właśnie wykorzystałem w poniższych testach.

Testy – 3DMark

3DMark pozwala na ocenienie wydajności danego zestawu w środowisku 3D. Są to benchmarki często wykorzystywane np. w testach kart graficznych. Tym razem do testów wykorzystałem benchmarki Steel Nomad oraz CPU Profile.

Testy – gry

Na koniec przeprowadziłem testy w trzech grach: Total War: Phraorah, Assassin’s Creed Mirage oraz Far Cry 6. Testy wykonałem w rozdzielczości 1920 x 1080 px przy najwyższych ustawieniach. Wyłączyłem tylko ray tracing oraz DLSS/FSR, jeśli dana gra miała takie opcje. Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wbudowanych w gry benchmarków. W przypadku Total War był to benchmark battle.

Temperatury

Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wielowątkowego testu Cinebench 2024, który działał 10 minut. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia termowizyjne wykonane dzięki smartfonowi CAT S61.

Sekcja jest naprawdę chłodna pod obciążeniem. Płyta bez problemów więc radzi sobie z procesorem, który na ten moment jest najlepszą konstrukcją dostępną na tę platformę.

Kompatybilność z pamięciami

Sprawdziłem tutaj działanie pamięci CUDIMM Kingston 8800 MHz CL42 2x 24 GB. Po włączeniu profilu XMP pamięci domyślnie włączyły się w trybie Gear 2. Platforma uruchomiła się, ale nie była stabilna. Po zmniejszeniu taktowania na 8600 MHz wszystko działało już bez problemów.

Test Asus ROG Strix B860-F Gaming WiFi – podsumowanie

Asus ROG Strix B860-F Gaming WiFi kupicie za ok. 1150 zł. Jest to jedna z najdroższych płyt B860, ale też jedna z najlepszych, jakie znajdziecie w sklepach.

Konstrukcja jest bardzo dobrze wykonana. Zastosowane radiatory zapewniają odpowiednie temperatury sekcji czy dysku M.2. Mamy beznarzędziowy montaż jednego z radiatorów M.2, anteny Wi-Fi czy łatwy mechanizm zwalniania blokady karty graficznej. Płyta też dobrze wygląda – jest cała czarna z małym podświetlanym akcentem na zasłonie I/O. Moim zdaniem mogłoby jednak być trochę mniej napisów. Mamy wsparcie dla szybkich pamięci RAM, czy łącznie 4 sloty na dyski M.2. Tutaj każdy z nich ma radiator.

Same złącza są odpowiednie jak na tej klasy model. Plus za Thunderbolt 4, minus za tylko dwa audio i jednak większość złączy USB 5 Gbps – mogło by być więcej 10 Gbps. Odnośnie złączy wewnętrznych to jedno z USB jest połową standardowego, poza tym brakuje może jednego złącze 4-pin z prawej strony. Ale tu ponownie jest po prostu dobrze w odniesieniu do ceny. Całość w testach wypada dobrze i w niczym nie ogranicza bardzo wydajnych podzespołów. Musicie jednak pamiętać, że na tej płycie nie podkręcicie procesora ani nie włączycie 200S Boost.

Jeśli możliwości chipsetu B860 Wam wystarczą i szukacie bardzo fajnej konstrukcji opartej o niego to myślę, że będziecie po prostu zadowoleni z zakupu.