Studenci dostali nowe BMW. Mogą je rozebrać na części

W 2025 roku inicjatywa zyskała na intensywności – przedstawiciele firmy wraz z lokalnymi dealerami odwiedzili wybrane szkoły techniczne w różnych regionach kraju. Nie ograniczali się przy tym do teoretycznych wykładów, ale zapewnili uczniom dostęp do konkretnych narzędzi i pojazdów, które na co dzień stanowią wyposażenie profesjonalnych warsztatów.

Samochody trafiają do szkół i uczelni

Wyższe uczelnie i szkoły średnie w całej Polsce wzbogaciły się o nowe pojazdy marki BMW przeznaczone do celów dydaktycznych. Politechnika Wrocławska otrzymała BMW X2, który będzie służył zarówno podczas zajęć laboratoryjnych, jak i w badaniach naukowych. W Dąbrowie Górniczej uczniowie tamtejszego zespołu szkół technicznych mogą już pracować z modelem X1, natomiast w Częstochowie do dyspozycji mają BMW 430 Cabrio.

Wybór tych konkretnych modeli nie był przypadkowy – każdy reprezentuje odmienne technologie i rozwiązania konstrukcyjne, co pozwala przyszłym mechanikom i inżynierom zapoznać się z różnorodnością współczesnych systemów motoryzacyjnych. Takie praktyczne podejście do nauczania z pewnością przynosi lepsze efekty niż wyłącznie teoretyczne przygotowanie.

Od lat współpracujemy z Politechniką Wrocławską, przekazując studentom realne narzędzia pracy, od komponentów technicznych po pełnowartościowy samochód dydaktyczny. To dla nas ogromna satysfakcja, że możemy łączyć wiedzę akademicką z praktyką i wspierać rozwój młodych inżynierów

— Łukasz Kobusiński, BMW Inchcape Wrocław

Od teorii do praktyki. Szkolenia z elektromobilności

Każde spotkanie w ramach roadshow składało się z dwóch uzupełniających się modułów. Część teoretyczna koncentrowała się na zagadnieniach związanych z elektromobilnością oraz różnymi typami napędów stosowanych w pojazdach BMW – od tradycyjnych jednostek spalinowych, przez hybrydy, aż po w pełni elektryczne konstrukcje i technologie wodorowe. Szkolenia prowadził Szymon Bełza, trener produktowy marki, który potrafił w przystępny sposób wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowane kwestie techniczne.

W części praktycznej uczestnicy mieli okazję zobaczyć omawiane rozwiązania na żywo, w najnowszych modelach BMW. BMW Technical Roadshow to cykl wydarzeń edukacyjnych organizowanych w ramach programu BMW dla Szkół, który rzeczywiście może wpływać na przyszłe ścieżki kariery młodych ludzi. Bezpośredni kontakt z technologią sprawia, że zdobyta wiedza lepiej utrwala się w pamięci niż przy standardowych metodach nauczania.

W organizację wydarzeń zaangażowali się lokalni dealerzy, w tym Inchcape Wrocław, Bawaria Motors Warszawa, Frank Cars Częstochowa, Premium Arena oraz Gazda Group Dąbrowa Górnicza. Ich przedstawiciele nie tylko prezentowali techniczne aspekty pojazdów, ale również rozmawiali z uczniami o możliwościach rozwoju zawodowego w branży motoryzacyjnej. Efekt? Jeden z uczestników otrzymał propozycję pracy od BMW Bawaria Motors jeszcze przed ukończeniem szkoły.

Program nabiera tempa

Pierwsza edycja BMW Technical Roadshow miała miejsce w 2024 roku i objęła cztery szkoły w Poznaniu, Gliwicach, Krakowie oraz Szczecinie. W tych wydarzeniach uczestniczyło blisko 250 uczniów, a szkolenia prowadził wówczas Bartosz Ostaszewski.

Tegoroczna odsłona programu objęła szersze grono placówek – oprócz wspomnianych wcześniej Wrocławia, Dąbrowy Górniczej i Częstochowy, inicjatywa dotarła również do warszawskiego i łódzkiego zespołu szkół samochodowych. Wybór tych konkretnych miejsc nie był przypadkowy – to ośrodki szczególnie aktywne w programie BMW dla Szkół, które wykazują duże zaangażowanie w rozwój praktycznych umiejętności swoich podopiecznych.

Warto zaznaczyć, że współpraca BMW z polskimi szkołami i uczelniami ma charakter długofalowy. W poprzednich latach firma przekazywała placówkom edukacyjnym pojedyncze komponenty techniczne, takie jak silniki, skrzynie biegów czy moduły oświetleniowe. Politechnika Wrocławska już dwukrotnie otrzymywała od koncernu pojazdy do celów badawczych, w tym modele X1, iX1 oraz serii 5.

Wnioski z partnerskiej współpracy

Inicjatywy takie jak BMW Technical Roadshow pokazują, że współpraca pomiędzy światem biznesu i edukacją może przynosić wymierne korzyści obu stronom. Uczniowie zyskują dostęp do najnowszych technologii i bezpośredni kontakt z potencjalnymi pracodawcami, podczas gdy dealerzy mają szansę poznać zmotywowanych młodych ludzi jeszcze podczas ich kształcenia. W branży, która przechodzi dynamiczne zmiany związane z elektromobilnością i cyfryzacją, takie programy wydają się szczególnie wartościowe, choć ich rzeczywisty wpływ na rynek pracy okaże się dopiero z czasem.