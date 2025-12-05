Chiński samochód przejechał przez piekło. Czy to powód, aby piać z zachwytu?

Sam film jest krótki, ale za to starannie wyreżyserowany. Nie ma tu zderzenia, nie ma spanikowanego kierowcy, jest tylko spokojnie jadące auto i paliwo płonące po obu stronach. Całość bardziej przypomina demonstrację pewności siebie niż klasyczne ostrzeżenie bezpieczeństwa. Sam przekaz, choć niewypowiedziany wprost, jest czytelny nawet przy wyłączonym dźwięku: nasz samochód elektryczny jest tak solidny, że dosłownie przejedzie przez ogień.
Samochodowa ściema, czy sensowny test? Chiny najwyraźniej już z wszystkiego zrobią reklamę
Z podpisu do nagrania opublikowanego na X wynika, że pojazd należy do marki Zhijie, czyli należącej do Huaweia i Chery elektrycznej linii premium funkcjonującej pod wspólnym parasolem Luxeed. W poście czytamy, że auto miało już na liczniku 100000 kilometrów, zanim trafiło na 100-metrową “ognistą drogę” o temperaturze powyżej 800°C. Samo Zhijie nie jest małym start upem polującym na uwagę jednym rozpaczliwym trickiem. Marka korzysta z platformy programowej i systemów wspomagania kierowcy Huaweia oraz zaplecza produkcyjnego Chery. Z kolei sedan S7, którego najprawdopodobniej widzimy na nagraniu, wszedł na chiński rynek pod koniec 2023 roku z cenami startującymi w okolicach 250000 juanów, czyli dziś mniej więcej 125000 – 130000 zł.
Na papierze ognisty tor robi wrażenie. Sto tysięcy kilometrów to dystans, jaki wiele europejskich aut rodzinnych pokonuje przez dekadę mieszanej jazdy po mieście i drogach szybkiego ruchu, a to odciska piętno na całej strukturze samochodu. Środowisko o temperaturze 800°C jest wystarczająco gorące, by poważnie osłabić stal konstrukcyjną i w ekspresowym tempie zniszczyć tworzywa, uszczelniacze oraz lakier. Jeśli więc samochód po 100 metrach takiej próby wyjeżdża z pozoru w jednym kawałku, to trudno się dziwić, że dział marketingu chce pokazywać ten materiał wszędzie, gdzie tylko się da. Problem w tym, że kontrolowany test i prawdziwy wypadek to nie jest to samo.
Specjalnie przygotowany “tunel ognia” pozwala zdecydować, gdzie wyleją paliwo, jak długo mają się palić płomienie, z jaką prędkością auto ma przejechać i gdzie, tuż poza kadrem, czeka ekipa ratownicza. Nie jest to więc dowód na to, że pożar takiemu elektrycznemu samochodowi nie jest straszny. Zwłaszcza przez fakt, że pełnoskalowe eksperymenty z elektrykami w tunelach i podziemnych parkingach pokazują, że gdy duży pakiet litowo jonowy wpadnie w stan tzw. thermal runaway, czyli niekontrolowanej reakcji termicznej, to ilość ciepła i toksycznego dymu może być trudna do opanowania nawet dla dobrze wyposażonych strażaków, a ryzyko przeniesienia ognia na sąsiednie pojazdy jest jak najbardziej realne.
Pojawia się też pytanie, co tak naprawdę mówią nam same liczby. To, że jeden egzemplarz pokazowy z dużym przebiegiem przejechał przez starannie ustawiony tunel ognia, wcale nie gwarantuje, że każdy przyszły samochód Zhijie zachowa się identycznie po latach eksploatacji, korozji, parkingowych obcierek i szybkich napraw. Sto metrów otwartego płomienia nie odtwarza idealnie mieszaniny materiałów, ciasnych przestrzeni i charakterystycznych dla garaży czy tuneli wzorów wentylacji, z jakimi mamy do czynienia przy wielopojazdowych karambolach czy pożarach konstrukcji. W praktyce zarówno auta spalinowe, jak i elektryczne potrafią palić się gwałtownie, a różnica polega głównie na tym, że akumulatory litowo jonowe wprowadzają nowe wyzwania związane z chłodzeniem i ponownym zapłonem, których kilka efektownych scen nie jest w stanie wyjaśnić.