Dzięki tej aktualizacji Twój OnePlus 15 stanie się jeszcze lepszy i bezpieczniejszy

OnePlus 15 dostaje grudniową aktualizację

OxygenOS 16.0.2.401 jest udostępniany na rynkach indyjskim (CPH2745) i europejskim (CPH2747). Choć aktualizacja rozsyłana jest etapami (w mniejszych partiach), w ciągu najbliższych dni powinna trafić do szerszego grona użytkowników. Przyjrzyjmy się zmianom, jakie zajdą na najnowszych flagowcach producenta po instalacji tej wersji oprogramowania.

Inteligentne usprawnienia AI i systemu

Google i OnePlus stale pracują nad udoskonaleniem funkcji AI, a w tej wersji oprogramowania wprowadzono istotną poprawkę w narzędziach bazujących na mowie:

Lepsze podsumowania AI — funkcja podsumowania i napisów AI (AI summary and subtitle) będzie się teraz automatycznie wyłączać, gdy przez określony czas nie będzie sygnału dźwiękowego. To ma uczynić narzędzia głosowe dokładniejszymi i łatwiejszymi w użyciu, eliminując zbędne przetwarzanie danych.

Większa kontrola nad ikonami — użytkownicy zyskują lepszą kontrolę nad wyglądem pulpitu. Po zmianie rozmiaru ikon aplikacji i dodaniu skrótów, można je teraz dowolnie przeciągać i upuszczać, by je przestawiać. Możliwość zmiany rozmiaru i dostosowania skrótów dotyczy także ikon klonowanych aplikacji.

Neonowy klimat i szybsza galeria

Zmiany dotknęły również najważniejszych aplikacji – Aparatu i Zdjęć:

Filtr Neon — do aplikacji Aparat dodano nowy, kreatywny filtr Neon. Został on zaprojektowany, by odtworzyć charakterystyczny efekt kliszy filmowej CineStill 800T i znacząco poprawić klimatyczne nocne portrety.

Organizacyjna galeria — w aplikacji Zdjęcia dodano nowe opcje filtrowania, które ułatwiają organizację biblioteki. Można teraz łatwiej grupować: Zdjęcia Ruchome (Motion Photo), Zrzuty ekranu i nagrania ekranu oraz Elementy edytowane.

Szybsze miniaturki: poprawiona metoda parsowania danych sprawia, że miniaturki w aplikacji Zdjęcia ładują się szybciej.

Bypass Charging — graj i ładuj bez przegrzewania

Jedną z najbardziej pożądanych funkcji, szczególnie dla mobilnych graczy i użytkowników intensywnie eksploatujących smartfon, jest ładowanie z pominięciem baterii (Bypass Charging). Teraz jest ona oficjalnie wspierana. Dzięki tej technologii, gdy telefon jest podłączony do ładowarki podczas intensywnych czynności (jak granie, streaming, nawigacja lub odtwarzanie wideo), zasilanie jest dostarczane bezpośrednio do systemu, z pominięciem akumulatora. Jaki jest tego efekt?

Niższa temperatura — zmniejszenie obciążenia baterii podczas ładowania znacząco redukuje wydzielanie ciepła.

Dłuższa żywotność — pomaga to chronić baterię i wydłużyć jej żywotność w dłuższej perspektywie.

Oprócz nowych funkcji, aktualizacja integruje najnowsze, grudniowe poprawki bezpieczeństwa Androida. Naprawiono także krytyczny błąd, w którym wyświetlacz samochodowy (np. Android Auto/CarPlay) mógł się rozłączać w momencie, gdy telefon przełączał sieci danych.

Nowa wersja oprogramowania jest już rozsyłana do użytkowników OnePlus 15. Aby ją sprawdzić, wystarczy wejść w Ustawienia > O telefonie > Aktualizacja systemu. Proces jest standardowy: pobieranie, restart i instalacja. Jak zawsze, zaleca się wykonanie go przy połączeniu Wi-Fi i z naładowaną w co najmniej połowę baterią. Czy to wielka aktualizacja? Raczej nie. To raczej standardowy, comiesięczny serwis, który utrzymuje telefon w dobrej formie. Filtry jak Neon są miłym dodatkiem, ale prawdziwą wartość stanowią te niewidoczne poprawki pod maską.