HMD Book CS-1 Flip, Nokia w krainie ChromeOS

HMD z ChromeOS czy Android PC?

Jeśli przecieki się potwierdzą, HMD Book CS-1 Flip ma być Chromebookiem, lekkim, zoptymalizowanym pod kątem pracy w chmurze, do tego nie wymagającym mocnych komponentów. Pod maską HMD postawiło na procesor Intela, co stanowi wyraźne odejście od trendu panującego wśród konkurencji, która chętnie wykorzystuje układy ARM firmy MediaTek z serii Kompanio, zwłaszcza w segmencie tańszych maszyn. Wybór architektury x64 może sugerować, że będziemy mieli do czynienia z maszyną o nieco wyższej wydajności.

First HMD Laptop, HMD Chromebook CS-1 FLIP — HMD_MEME'S (@smashx_60) November 27, 2025

HMD Book CS-1 Flip ma charakteryzować się konstrukcją z zawiasami, pozwalającymi na odchylenie ekranu o pełne 360 stopni – czyli będzie hybrydą laptopa i tabletu, podobnie jak np. maszyny z serii Asus Chromebook Flip. Największą niewiadomą pozostaje kwestia oprogramowania – mowa na razie o debiucie z Chrome OS, ale warto pamiętać, że Google i Qualcomm pracują nad projektem Android PC, a jego efekty powinniśmy zobaczyć już w 2026 roku. Nowy system ma być hybrydą, łączącą zalety ChromeOS i Androida. Jeśli laptop trafi do sprzedaży w tym roku, najpewniej otrzymamy standardową wersję ChromeOS. Jeśli później – biorąc pod uwagę zbliżające się zmiany, możliwe, że zobaczymy HMD Book CS-1 Flip już z nowym systemem.

Zintegrowany system ma zapewniać lepszą kompatybilność z aplikacjami Androidowymi oraz szersze możliwości personalizacji, co mogłoby przyciągnąć użytkowników dotąd niezainteresowanych Chromebookami. Z drugiej strony, na początku przyszłego roku zobaczymy pewnie naprawdę taniego MacBooka z układem A18 Pro z macOS i może on wywrócić rynek tańszych maszyn do góry nogami, dodając niespodziewanego, acz bardzo silnego konkurenta.

Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że HMD Book CS-1 Flip wystartuje już z Android PC. Z wszystkich alternatyw to właśnie to oprogramowanie ma chyba największe szanse, żeby na tanim sprzęcie skutecznie rywalizować z Windows, także w Polsce.