Nowy OnePlus 15R to potężna moc i doskonała bateria

OnePlus 15R pod względem mocy obliczeniowej nie ustępuje głównemu modelowi z serii

Sercem OnePlus 15R jest, jak już wpsomniałem, procesor Snapdragon 8 Gen 5, który względem czwartej generacji układów oferuje imponujący skok wydajności: CPU jest szybsze o 36%, GPU o 11%, a wydajność AI wzrosła aż o 46%. Całość wspierana jest pamięciami LPDDR5X Ultra RAM i UFS 4.1, co zapewnia błyskawiczną pracę oprogramowania.

OnePlus 15R wyposażono w znakomite ogniwo Si-C o pojemności 7400 mAh, największe, jakie kiedykolwiek trafiło do flagowego modelu marki. Ładowanie 80W SUPERVOOC pozwala na błyskawiczne uzupełnienie energii, a dzięki technologii Silicon Nanostack, bateria ma zachować minimum 80% swojej pojemności nawet po czterech latach użytkowania. NIestety, ładowarkę przyjdzie nam dokupić tradycyjnie osobno, typowe kostki PD 3 nie pozwolą na wykorzystanie pełnego potencjału smartfonu.

Nad kontrolą temperatury czuwa zaawansowany 360-stopniowy Cryo Velocity Cooling System. Składa się on z trzech elementów:

Cryo Velocity Screen Cooler pod wyświetlaczem, wykorzystujący aerożel, który chroni ekran przed ciepłem generowanym wewnątrz smartfona.

Trójwymiarowa komora parowa Cryo Velocity o powierzchni 5704 mm², zaprojektowana specjalnie do chłodzenia wysokowydajnych procesorów.

Tylna obudowa Cryo Velocity z warstwą grafitu, zapewniająca dodatkowe chłodzenie.

Front urządzenia zajmuje 6,83-calowy wyświetlacz LTPS 1.5K AMOLED z odświeżaniem 165 Hz – najszybszy w historii marki. Maksymalna jasność w trybie HBM wynosi 1800 nitów, minimalna naomiast może zostać obniżona nawet do 1 nita dzięki funkcji Reduce White Point. Gracze docenią dedykowany Touch Response Chip, zapewniający natychmiastowe próbkowanie dotyku na poziomie 3200 Hz.

Konstrukcja OnePlus 15R ma zaokrąglone krawędzie i płynne przejście szkło-ramka, zapewniając komfort użytkowania. Smartfon dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: eleganckiej Charcoal Black (czarny) i świeżej Mint Breeze (miętowy). Oba warianty wykorzystują technologię Velvet Glass, która zapewnia przyjemną fakturę obudowy. Urządzenie spełnia także cztery normy odporności: IP66, IP68, IP69 i IP69K.

Możliwości fotograficzne OnePlus 15R

OnePlus 15R wyposażony został w dwa aparaty fotograficzne oraz kamerę do selfie.

Aparat główny 50 Mpix (sensor IMX906, znany z OnePlus 15).

Obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix o polu widzenia 112 stopni.

Kamera selfie 32 Mpix z autofokusem.

Jak widać, mamy tu ten sama aparat główny co w OnePlus 15 i najbardziej podstawowy moduł ultraszerokokątny, zabrakło natomiast zupełnie teleobiektywu, co raczej pozytywnie przełoży się na cenę, ale już nie na możliwości fotograficzne. Dobrze znane za to jest oprogramowanie, które wykorzystuje OnePlus DetailMax Engine oraz funkcje takie jak Ultra Clear Mode, Clear Burst i Clear Night Engine. Smartfon umożliwia nagrywanie wideo 4K do 120 kl./s i edycję materiałów bezpośrednio na urządzeniu.

OxygenOS 16 i integracja z Gemini

System operacyjny OxygenOS 16 jest oczywiście wzbogacony zaawansowane funkcje AI. Centralnym elementem jest Plus Mind – inteligentna przestrzeń, do której można zapisywać treści z ekranu. Google Gemini integruje się z Mind Space, analizując zapisane informacje i dostarczając spersonalizowane sugestie, np. przy planowaniu podróży. System uzupełniają narzędzia takie jak AI Recorder do transkrypcji spotkań z rozpoznawaniem rozmówców oraz AI Portrait Glow do inteligentnej obróbki zdjęć. W OnePlus 15 AI była sensownie pomyślana i nienachalna – bywała całkiem przydatna, a tu zostały zastosowane te same rozwiązania, za co należy się duży plus

Płynność działania zapewnia Parallel Processing 2.0, a funkcja Dual App Control umożliwia jednoczesną pracę na dwóch aplikacjach na jednym ekranie. Całość systemu AI jest w smartfonach OnePlusa nieźle przemyślana i nienachalna, za co należy się duży plus.

OnePlus 15R do sprzedaży w Polsce wejdzie 22 stycznia. Ceny w tej chwili jeszcze nie są znane.