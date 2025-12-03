Revolut wprowadza „Tryb Uliczny”. Inteligentną tarczę chroniącą Twoje pieniądze poza domem

Podsumowanie artykułu . . .

Revolut jeszcze lepiej ochroni Twoje pieniądze. W aplikacji pojawił się nowy tryb

Mechanizm Trybu ulicznego opiera się na prostym, ale skutecznym pomyśle. Użytkownik oznacza na mapie zaufane miejsca – dom, biuro, mieszkanie rodziców. W tych lokalizacjach przelewy powyżej ustalonego limitu wymagają jedynie autoryzacji selfie i są realizowane natychmiast. Poza wyznaczonymi strefami sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Każdy przelew przekraczający limit nie tylko wymaga dodatkowego potwierdzenia tożsamości, ale jest również opóźniony o godzinę. To właśnie ta godzina ma dać ofierze czas na zablokowanie konta, kontakt z bankiem czy zgłoszenie kradzieży na policję.

Czytaj też: Samsung ulepsza Bixby i daje nam pełną władzę nad Szybkim Panelem. Oto nowości, jakie wprowadzi One UI 8.5

Jak wyjaśnia Rami Kalai, Product Owner w Revolut: “Takie warunki tworzą okno czasowe, w którym można powstrzymać wyprowadzenie środków wbrew woli ofiary”. Co więcej, złodzieje, widząc brak natychmiastowego efektu i konieczność czekania, mogą sami zrezygnować z ataku. Warto tu jednak podkreślić, że raz opóźnionej transakcji nie można przyspieszyć, nawet jeśli Tryb Uliczny zostanie wyłączony.

Czytaj też: Koniec z suchym tekstem. YouTube wprowadza „Ekspresyjne Napisy”, które pokażą Ci sarkazm i westchnienia

Minimalny limit, jaki można ustawić, to 100 złotych. Użytkownik może go oczywiście podnieść w zależności od własnych potrzeb i nawyków finansowych. Zaufane miejsca nie są sztywno określone – można je zmieniać w zależności od sytuacji, na przykład podczas podróży czy przeprowadzki.

Funkcja jest opcjonalna, więc to my sami musimy ją aktywować. Na szczęście sam proces nie jest skomplikowany, choć wymaga przejścia przez kilka poziomów menu. Po zalogowaniu się do aplikacji:

Przejdź do Profilu, następnie Bezpieczeństwo i wybierz Ochrona Majątku. W polu Przelewy ustaw limit transferu środków. Aktywuj Tryb Uliczny suwakiem. Oznacz miejsca zaufane na mapie.

Czytaj też: Nowy gest w Galaxy Buds 4 pchnie tłumaczenie rozmów na wyższy poziom

Revolut zastrzega jednak, że nowa funkcja nie gwarantuje całkowitej ochrony. Jest elementem szerszego systemu Ochrony majątku i stanowi dodatkową warstwę zabezpieczeń, nie zastępuje innych środków ostrożności. Mimo to dla ponad 5 milionów polskich użytkowników platformy (i ponad 65 milionów globalnie) to istotne wzmocnienie bezpieczeństwa konta. Mimo wszystko, w czasach, gdy smartfon stał się naszym portfelem, każda dodatkowa bariera dla złodziei ma znaczenie. Godzinne opóźnienie może wydawać się niewielkie, ale w praktyce daje realną szansę na reakcję i ograniczenie strat.