Samsung startuje z testami One UI 8.5 w wersji beta

Jak dołączyć do testów One UI 8.5

Chęć wypróbowania oprogramowania przed wszystkimi wiąże się z pewnym ryzykiem, szczególnie jeśli z bety chcemy skorzystać na głównym urządzeniu. Sam Samsung wyraźnie ostrzega, że wersja testowa może zawierać błędy wpływające na stabilność telefonu, dlatego instalację na głównym urządzeniu serdecznie odradza – jeśli nie możesz pozwolić sobie na awarię, zrezygnuj z instalacji. Sama rejestracja do testów beta wymaga aplikacji Samsung Members, lokalnej karty SIM oraz aktywnego konta producenta, a program jest dostępny dla właścicieli Galaxy S25, S25+ i S25 Ultra w Korei Południowej, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. 22 grudnia otworzy się możliwość testów także dla użytkowników z Polski.

Co nowego w One UI 8.5?

Ewolucja interfejsu skupia się na personalizacji i integracji. Samsung wprowadza w pełni konfigurowalny panel szybkich ustawień, dając użytkownikom więcej swobody niż kiedykolwiek wcześniej. Asystent Bixby ma być mądrzejszy – z jednej strony niby nietrudne, z drugiej: uwierzę, jak zobaczę.

Najbardziej rozbudowaną nowością jest funkcja Generative Edit w ramach narzędzia Photo Assist. Pozwala ona na ciągłe generowanie i edycję obrazów bez konieczności zapisywania każdej wersji roboczej. Po zakończeniu pracy można przejrzeć historię zmian i wybrać najlepszy efekt. Rozwiązanie wymaga połączenia z siecią i konta Samsung, a każde zdjęcie oznaczone jest znakiem wodnym informującym o użyciu sztucznej inteligencji.

Drobna, ale praktyczna poprawka dotyczy funkcji Quick Share. System nauczył się rozpoznawać osoby na zdjęciach i może sugerować wysłanie ich bezpośrednio do odpowiednich kontaktów.

Storage Share to funkcja, która jeszcze mocniej zespala urządzenia Galaxy. Pozwala ona na dostęp do plików przechowywanych na innych produktach marki – tabletach, komputerach, a nawet telewizorach – bezpośrednio z aplikacji Moje Pliki. Warunkiem jest oczywiście zalogowanie na to samo konto Samsung, inaczej integracja nie zadziała.

Nowy interfejs przynosi także dwa nowe tryby oszczędzania energii, opcję nagrywania wybranej części ekranu oraz rozszerzone statystyki w aplikacjach Pogoda i Samsung Health. Tej ostatniej przybyła funkcja bezpośredniego udostępniania wyników treningów.

Samsung wzmacnia bezpieczeństwo urządzeń

Samsung wzmacnia zabezpieczenia przed kradzieżą i nieautoryzowanym dostępem. Tryb zagubienia (Lost Mode) ma chronić dane na zgubionym lub skradzionym urządzeniu. Failed Authentication Lock automatycznie blokuje ekran po zbyt wielu nieudanych próbach odblokowania, a weryfikacja tożsamości wymagana jest teraz dla szerszego zakresu poufnych ustawień. Jeśli wydaje się wam, że już to widzieliście – tak, Apple to ma od dawna.

Beta One UI 8.5 jest na ostatniej prostej, finalną wersję zobaczymy zapewne podczas premiery najnowszych urządzeń w styczniu