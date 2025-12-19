Samsung Wallet dostanie klucze do Porsche. Pierwszy będzie Macan 2026

Podsumowanie artykułu . . .

Konfiguracja i używanie cyfrowego klucza w Samsung Wallet – ma być prosto i intuicyjnie

Pomysł nie jest oczywiście nowy, cyfrowy kluczyk ma już swoje lata, ale fakt, że trafia do takiej marki jak Porsche, wiele mówi o kierunku, w którym zmierza rynek. Pierwszym autem, które będzie kompatybilne, ma być Porsche Macan w wersji modelowej na rok 2026. W kolejnym roku dołączy do niego elektryczny Cayenne. Plan zakłada, że Europejczycy będą mogli z nowej usługi skorzystać już w grudniu 2025 roku, a następnie trafi ona na inne rynki.

Cała procedura ma ograniczać się do kilku ruchów palcem po ekranie. Właściciel pojazdu, korzystając z aplikacji My Porsche, będzie mógł sparować swój samochód ze smartfonem i dodać cyfrowy klucz bezpośrednio do Samsung Wallet. Gdy to zrobi, telefon stanie się pełnoprawnym zamiennikiem fizycznego klucza, umożliwiającym odblokowanie drzwi, a nawet włączenie silnika. Samsung integruje tę funkcję z resztą swojego portfela, gdzie można przechowywać także karty płatnicze czy bilety.

Czytaj też: Lekki, a potężny. Najbardziej szalony motocykl z silnikiem Wankla właśnie trafił na sprzedaż

Zastąpienie fizycznego klucza cyfrowym odpowiednikiem naturalnie rodzi pytanie o bezpieczeństwo takiego rozwiązania – producenci wskazują na wielowarstwowy system zabezpieczeń, którego podstawę stanowi platforma Samsung Knox, która chroni urządzenia Galaxy, oraz certyfikat bezpieczeństwa EAL6+. Komunikacja między smartfonem a samochodem odbywa się z wykorzystaniem dwóch technologii: transmisji ultraszerokopasmowej (UWB) oraz łączności bliskiego zasięgu (NFC). UWB ma precyzyjnie mierzyć odległość, co ma utrudnić tzw. ataki relay, polegające na podsłuchiwaniu i wzmacnianiu sygnału. Jeśli telefon zostanie zgubiony, dostęp do auta można zdalnie zablokować przez usługę Samsung Find. System pozwala też na udostępnianie cyfrowego klucza innym osobom – bez wizyty w serwisie czy wręczania im fizycznego przedmiotu.

Cyfryzacja kluczy będzie coraz powszechniejsza

Samsung nie jest oczywiście pionierem w tej dziedzinie – Apple od dłuższego czasu oferuje cyfrowe klucze w Apple Wallet, a lista wspierających je marek samochodów wciąż rośnie. Dla użytkowników sednem jest wygoda i zmniejszenie liczby przedmiotów, które trzeba nosić przy sobie – skoro możemy jeździć bez dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy, mając dokumenty w formie cyfrowej, to możemy i bez kluczyka. Fizyczne urządzenie zapewne pozostanie jako zabezpieczenie i w tańszych autach.