Smocza Dziura w Morzu Południowochińskim. Naukowcy odkrywają nieznane formy życia

Podsumowanie artykułu . . .

Nie jest to wcale nowe odkrycie. Jej istnienie zostało odnotowane już w XVI wieku na kartach chińskiej powieści „Wędrówka na Zachód”. Jednak dopiero współczesna technologia pozwoliła zbadać, czym naprawdę jest Smocza Dziura, oficjalnie znana jako Błękitna Dziura Yongle Sansha. To, co znaleziono, przerosło oczekiwania.

Otchłań pozbawiona tlenu. Niezwykła struktura geologiczna

Jej rozmiary są imponujące. Smocza Dziura sięga 301 metrów głębokości, a w najszerszym miejscu ma 162,3 metra. Powstała w wyniku procesów krasowych, gdy woda deszczowa przez tysiąclecia rozpuszczała wapienne podłoże, tworząc ogromny lej. Gdy poziom oceanów się podniósł, po prostu go zatopił. Co ją wyróżnia na tle innych błękitnych dziur? Znajduje się na otwartej platformie rafowej, daleko od brzegu. Jej wąskie gardło i strome ściany praktycznie uniemożliwiają mieszanie się wody z otwartym oceanem, tworząc zamknięty, warstwowy ekosystem.

Czytaj także: Niebywały podziemny świat w Rumunii. Ta jaskinia zawiera ekosystem sprzed 5,5 mln lat

Warunki wewnątrz zmieniają się diametralnie z głębokością. Naukowcy wyróżnili cztery strefy. Do około 80 metrów panują jeszcze warunki tlenowe, między 80 a 100 metrami rozpoczyna się strefa suboksyczna. Poniżej 100 metrów zaczyna się prawdziwe piekło – dwie kolejne, całkowicie beztlenowe warstwy. Światło tam nie dociera, nie ma alg, roślin, a nawet ryb. To środowisko, które wydawałoby się całkowicie martwe.

Mikroby, które nie potrzebują słońca. Chemosynteza zamiast fotosyntezy

A jednak życie potrafi przystosować się do najbardziej ekstremalnych warunków. W beztlenowych głębinach Smoczej Dziury naukowcy odkryli tętniące mikrobiologiczne społeczności. Te organizmy nie korzystają z energii słonecznej. Zamiast fotosyntezy stosują chemosyntezę, czerpiąc energię z reakcji chemicznych, głównie z udziałem związków siarki. To mechanizm przypominający najstarsze, pierwotne formy życia na Ziemi.

W pierwszej strefie beztlenowej, do głębokości 140 metrów, dominują bakterie utleniające siarkę, takie jak Thiomicrorhabdus i Sulfurimonas. Im głębiej, tym środowisko staje się bardziej toksyczne. Poniżej 140 metrów znikają azotany, a w wodzie gromadzi się siarkowodór. Tam królują już inne mikroby, głównie bakterie redukujące siarczany, które aktywnie wytwarzają ten śmiercionośny gaz jako produkt uboczny swojego metabolizmu. To pokazuje niezwykłą specjalizację życia.

Nowe gatunki z głębin. Zaskakujące bogactwo w ekstremalnych warunkach

Badania z 2023 roku przyniosły zaskakujące wyniki. Z próbek wyizolowano 294 różne szczepy bakteryjne. Co ciekawe, wśród bakterii beztlenowych aż 22,2 procent okazało się gatunkami wcześniej nieznanymi nauce. To nieprawdopodobnie wysoki odsetek, świadczący o tym, jak słabo znamy te izolowane nisze ekologiczne. Obfitość mikroorganizmów żyjących swobodnie w toni wodnej była większa, jednak to te przyczepione do cząstek osadów wykazywały większą różnorodność, tworząc złożony mikrokosmos.

We wrześniu 2025 roku badacze skupili się na wirusach zamieszkujących tę niegościnną przestrzeń. Zidentyfikowano 1730 wirusowych jednostek taksonomicznych. Ponad 70 procent z nich należało do ogoniastych fagów z klas Caudoviricetes i Megaviricetes. Szczególnie intrygujące jest to, że głębsze, beztlenowe warstwy zdominowane są przez wirusy zupełnie nieznane, co otwiera nowe pole do badań nad interakcjami w ekstremalnych ekosystemach.

Dlaczego to miejsce jest tak wyjątkowe?

Smocza Dziura to coś więcej niż geologiczna ciekawostka. Jej głębokość, izolacja i stabilność czynią z niej naturalne laboratorium do badania biologicznych ekstremów. Ze względu na swoją budowę doświadcza minimalnej wymiany wody z otaczającym oceanem, co oznacza, że od czasu zalania pozostaje w dużej mierze zamkniętym systemem. Takie miejsca są niezwykle rzadkie.

Procesy zachodzące w jej głębinach stanowią dla naukowców ziemski model tego, jak życie mogłoby funkcjonować w podobnych środowiskach pozaziemskich. Chodzi przede wszystkim o oceany ukryte pod lodowymi skorupami księżyców takich jak Europa czy Enceladus. Warunki tam panujące – brak światła, niskie temperatury, możliwa obecność chemicznych źródeł energii – mogą być zbliżone do tych z beztlenowych stref Smoczej Dziury. Badanie tutejszych ekstremofili pomaga nam więc przygotować narzędzia i kryteria poszukiwania życia poza Ziemią.

Czytaj także: To największe znane podziemne jezioro termalne na Ziemi. Naukowcy zachwyceni odkryciem w Albanii

Ciekawym aspektem jest też jej miejsce w rankingu. W 2016 roku uznawano ją za najgłębszą błękitną dziurę na świecie, lecz wstępne doniesienia o meksykańskiej Taam Ja’ sugerują głębokość nawet 420 metrów. Mimo to Smocza Dziura nadal pozostaje jednym z najlepiej zbadanych obiektów tego typu. Dane topograficzne ujawniły ślady dawnych poziomów morza w postaci „schodów” na jej ścianach na głębokościach około 76-78 oraz 158 metrów, co może być związane z dawnymi zmianami klimatycznymi, takimi jak okres Młodszego Dryasu.

Smocza Dziura to ciągle żywe przypomnienie, jak wiele tajemnic skrywają oceany naszej planety. Każda ekspedycja odsłania nowe, fascynujące szczegóły funkcjonowania życia w warunkach, które wydają się nam absolutnie skrajne. To pokazuje nie tylko wytrwałość natury, ale też naszą wciąż ograniczoną wiedzę. Miejsca takie jak to uczą pokory i stanowią wyraźny sygnał, że eksploracja Ziemi wcale nie jest zakończona i w wielu aspektach dopiero się zaczyna.