Święta zero waste z Samsung. Jak technologia ratuje czas, smak i energię

Zero waste po domowemu. Mniej marnowania jedzenia, prądu i nerwów

W praktyce święta zero waste to nie tylko szklane słomki i własne torby na zakupy. To przede wszystkim mniej nieudanych wypieków, mniej przypalonych garnków, lepsze wykorzystanie lodówki i zmywarki oraz świadome korzystanie z energii. Piekarnik, który pomaga dobrać program do potrawy, płyta, która pilnuje temperatury za nas, lodówka, która nie wychładza produktów na oślep, oraz zmywarka, która pozwala obniżyć zużycie energii z AI Energy — to są realne narzędzia do codziennego zero waste dla wybranych urządzeń Samsung.

Samsung stawia tu na spójny ekosystem — piekarnik NV7B7997AAK z kamerą AI Pro Cooking, płyta indukcyjna NZ64B7799GK z termosondą Assist Cook, zmywarka DW60BB890UAPET i lodówka BRB38G705DWW z AI Energy Mode, a do tego aplikacja SmartThings jako centrum dowodzenia. Wszystkie te urządzenia działają jak rozsądni pomocnicy — „podpowiadają”, „pokazują liczby” i „pilnują parametrów”, ale oczywiście to finalnie my sami podejmujemy decyzje.

Piekarnik Samsung NV7B7997AAK. Mniej nieudanych wypieków = mniej wyrzucania

Jednym z największych wrogów świątecznego zero waste są… porażki z piekarnika. Za mocno przypieczone paszteciki, sernik, który opadł po otwarciu drzwiczek, piernik, który z wierzchu jest zbyt ciemny, a w środku surowy. Każda taka wpadka to zmarnowane składniki, prąd i, co równie ważne, czas.

Samsung NV7B7997AAK adresuje dokładnie ten problem. Wnętrze piekarnika wyposażono w kamerę AI Pro Cooking, która uruchamia funkcję Sense Inside — po wsunięciu dania urządzenie rozpoznaje typ potrawy i proponuje gotowy program pieczenia³. To nie jest żadna czarna magia, która robi wszystko sama, tylko konkretna podpowiedź, którą można przyjąć albo zmodyfikować. Zamiast zgadywać, czy paszteciki powinny piec się w 180 czy 220 stopniach, wybieramy rekomendowany tryb i mamy solidny punkt wyjścia, który pomaga ograniczyć liczbę nieudanych podejść. Dodatkowo kamera rozpoznaje przypalenia, co pozwala nam ustawić powiadomienia w aplikacji SmartThings lub ustawić automatyczny tryb przerwania cyklu pieczenia. Fajną opcją jest też możliwość nagrania Time laps z całego cyklu pieczenia.

Kamera ma jeszcze jeden, bardzo praktyczny wpływ na zero waste. Obraz z piekarnika można podglądać w aplikacji SmartThings na telefonie⁴. Nie trzeba otwierać drzwiczek, wypuszczać ciepła i ryzykować, że delikatny wypiek nam „siądzie”. Widzimy, czy piernik ładnie wyrósł, czy schab nie robi się zbyt ciemny lub czy sernik za bardzo się nie przyrumienia. Mniej otwierania to stabilniejsza temperatura, a stabilna temperatura to mniejsze ryzyko, że coś trzeba będzie piec drugi raz albo — w skrajnym przypadku — wyrzucić.

Do tego dochodzi sama kultura pieczenia. Równomierna cyrkulacja gorącego powietrza pomaga utrzymać zadaną temperaturę na całej blaszce, więc ciasteczka na brzegach nie są spieczone na węgiel, kiedy środek dopiero dochodzi. Szybkie nagrzewanie ogranicza czas, w którym pusty piekarnik pobiera energię, a czyszczenie pyrolityczne sprawia, że po świętach nie trzeba tracić pół dnia na szorowanie komory — resztki wypalają się w wysokiej temperaturze, a my zbieramy pozostałości ściereczką. To też element zero waste — mniej agresywnej chemii i mniej frustracji, która często kończy się myślą, że następnym razem lepiej kupić gotowe potrawy.

Płyta indukcyjna Samsung NZ64B7799GK z termosondą. Gotowanie „w punkt” zamiast poprawiania

Drugie ogniska marnowania jedzenia i energii to garnki i patelnie. Przypalony bigos, przesuszony stek, barszcz, który wymaga dolania wody i gotowania od nowa — wszystko to dzieje się w momencie, kiedy na chwilę stracimy kontrolę nad temperaturą.

Płyta indukcyjna Samsung NZ64B7799GK stara się tę kontrolę ułatwić. Jej kluczowym elementem jest bezprzewodowa termosonda Assist Cook⁵. Wystarczy włożyć ją do potrawy lub zamocować na krawędzi garnka – czujnik mierzy temperaturę w środku, przekazuje informację do płyty, a ta delikatnie reguluje moc, żeby utrzymać wybrany program albo zadany cel temperatury. Dzięki temu sos nie przypala się na dnie, mięso nie wysycha, a barszcz nie zaczyna gwałtownie kipieć, kiedy na chwilę odwrócimy uwagę.

Długie procesy, takie jak konfitowanie mięsa, wolne duszenie warzyw, risotto wymagające stałej temperatury — to wszystko przestaje być loterią, a staje się powtarzalnym procesem. Można ustawić docelową temperaturę, kontrolować postęp na panelu płyty lub w aplikacji SmartThings i z czystym sumieniem odejść na chwilę do innych zadań. To nadal my decydujemy, co i jak gotujemy, ale nie musimy cały czas stać nad garnkiem.

Na poziomie codziennego użytkowania płyta szybko reaguje na zmianę mocy, więc nie ma długich okresów przegrzania, kiedy coś już się gotuje, a pole grzewcze wciąż jedzie na pełnej mocy. Sygnalizacja ciepła resztkowego poprawia bezpieczeństwo korzystania z płyty podczas gotowania lub czyszczenia. Zmniejsza ryzyko poparzenia. To drobiazgi, które w skali świątecznego weekendu i pełnego gotowania, robią realną różnicę.

Lodówka Samsung BRB38G705DWW. Świeżość zamiast przeoczeń

Najbardziej bolesne zero waste zaczyna się… dzień po świętach. Otwieramy lodówkę, a tam resztki sałatek, z którymi nikt już nie zdążył nic zrobić, ciasto, które stało za długo, czy warzywa, które gdzieś zniknęły z pola widzenia. Wyrzucanie jedzenia to strata pieniędzy, czasu spędzonego w kuchni i zwyczajnie kiepskie uczucie.

Lodówka do zabudowy Samsung BRB38G705DWW podchodzi do tematu z dwóch stron. Po pierwsze, pomaga utrzymać stabilne warunki przechowywania — równomierne chłodzenie w całej komorze ogranicza cieplejsze strefy przy drzwiach i zbyt chłodne strefy w głębi. To znaczy, że ciasto nie zaczyna łapać kryształków lodu, a zioła czy sałata nie więdną po jednym wieczorze, bo trafiły w źle dobrane miejsce. Dobrze rozplanowane półki i balkoniki na drzwiach ułatwiają z kolei tak poukładać produkty, by rzadziej o nich zapominać — pudełka z pierogami, resztki farszu czy pojemniki z gotowymi potrawami mają swoje strefy, zamiast być losowo upychane.

Po drugie, lodówka współpracuje z aplikacją SmartThings, która pokazuje zużycie energii w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym. Po włączeniu Trybu AI Energy taka lodówka może zoptymalizować swoją pracę, bazując na wzorcach użytkowania — między innymi częstotliwości otwierania drzwi, pracy kompresora czy cyklach odszraniania. W sprzyjających warunkach może to przełożyć się na mniejsze zużycie energii, nawet do 10%, według wewnętrznych testów Samsung² Kluczowe jest tu to, że aplikacja informuje nas o zmianach, a my decydujemy, kiedy taki tryb ma sens — na przykład w czasie dłuższej nieobecności czy po świątecznym maratonie, gdy lodówka jest mniej obciążona.

W efekcie zero waste w lodówce to dwie rzeczy naraz — mniej wyrzucanych produktów dzięki stabilnym warunkom przechowywania i lepiej uporządkowane zużycie energii, zamiast ciągłej pracy na pełnych obrotach.

Zmywarka Samsung DW60BB890UAPET. Mądrzejsze cykle to realne oszczędności

Zmywarka Samsung DW60BB890UAPET to kolejny inteligentny element, który pomoże nam zatrzymać pieniądze w portfelu. Oszczędność zaczyna się od wiedzy — w aplikacji SmartThings możemy sprawdzić, ile energii zużywa urządzenie w różnych okresach, a Tryb AI Energy Mode pozwala zdecydować, czy danego dnia bardziej zależy nam na czasie, czy na niższym rachunku. W programie „garnki i patelnie” ta zmywarka potrafi ograniczyć zużycie energii nawet do 23%⁵ w porównaniu ze standardowymi ustawieniami fabrycznymi. Robi to w logiczny sposób — obniża temperaturę mycia i gorącego płukania, wydłużając jednocześnie cały cykl tak, by utrzymać skuteczność zmywania. To użytkownik wybiera, kiedy takie ustawienie ma sens — na przykład przy pełnym wsadzie, uruchamianym wieczorem, gdy presja czasu jest mniejsza niż chęć oszczędzania.

Zero waste w przypadku zmywarki to także rozsądniejsze korzystanie z jej możliwości na co dzień. Przemyślany układ wnętrza i dobór programów — od intensywnych po krótsze cykle, w tym tryby dostosowane do naczyń o różnym stopniu zabrudzenia czy wykonanych z plastiku — pomaga lepiej wykorzystać każdy cykl. Mniej pustych przebiegów, rzadziej włączane dodatkowe mycie i pełniejsze załadunki przekładają się na oszczędność wody, energii oraz detergentu, którą w świątecznym maratonie naprawdę da się odczuć.

SmartThings i Tryb AI Energy. Kuchenny panel kontrolny Samsung zamiast domysłów

Wspólnym mianownikiem wszystkich tych urządzeń jest SmartThings — aplikacja, która spina ekosystem Samsung w jedno miejsce. To nie jest pilot do sterowania domem, tylko rozsądny panel, który zamienia domysły w liczby.

W SmartThings zobaczymy podgląd potrawy w piekarniku NV7B7997AAK, możemy śledzić temperaturę pilnowaną przez termosondę na płycie NZ64B7799GK, a obok sprawdzić zużycie energii zmywarki DW60BB890UAPET czy lodówki BRB38G705DWW. Tryb AI Energy pozwala przełączyć wybrane i kompatybilne urządzenia w tryb oszczędniejszej pracy — czy to wtedy, gdy sami uznamy, że warto ograniczyć zużycie, czy po ustawieniu progu kosztów, który jest dla nas sygnałem ostrzegawczym. Za każdym razem widzimy, co się zmieni, i mamy możliwość podjęcia decyzji.

To właśnie tutaj zero waste nabiera kształtu. Zamiast domyślać się, ile energii zużywa lodówka po świątecznych zakupach, albo ile cykli zmywarka zrobiła w weekend, po prostu widzimy to na wykresach. Łatwiej wtedy świadomie wybrać nocny, dłuższy program zamiast szybkiego, czy włączyć tryb oszczędzania w dni, gdy dom nie pracuje na pełnych obrotach.

Święta po swojemu, zero waste po stronie technologii

Święta raczej nigdy nie będą w 100% perfekcyjnie, jeśli chodzi o zero waste. Zawsze zostanie kilka pierogów, ktoś zapomni o sałatce albo do piekarnika trafi jedna blacha ciastek za dużo. Chodzi jednak o to, żeby marnowania było mniej — mniej wyrzucanego jedzenia, mniej poprawiania nieudanych potraw, mniej prądu zużytego bez powodu i mniej czasu, który ucieka między kuchnią a salonem.

Piekarnik Samsung NV7B7997AAK z kamerą i funkcją Sense Inside pomaga ograniczyć kulinarne wpadki, bo pomaga dobrać program i kontrolować przebieg pieczenia bez ciągłego otwierania drzwi. Płyta NZ64B7799GK z termosondą Assist Cook pilnuje temperatury, żeby wolno gotowane dania czy świąteczne sosy wychodziły tak, jak powinny, bez serii nieudanych prób. Lodówka BRB38G705DWW optymalizuje zużycie energii z AI Energy mode, a zmywarka DW60BB890UAPET pozwala myć skutecznie i — gdy tego chcemy — oszczędniej.

fot. Samsung

Gdy dorzucimy do tego SmartThings i Tryb AI Energy, dostajemy kuchnię, która nie decyduje za nas, ale pokazuje liczby, podpowiada i pomaga ogarnąć świąteczny rytm bez zbędnego marnowania… czegokolwiek. Święta zostają po naszemu — pełne ludzi, zapachów i rozmów — a technologia Samsunga cicho zajmuje się tym, by mniej czasu, energii i dobrego jedzenia uciekało bokiem.