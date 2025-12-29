Twoje wspomnienia w rozmiarze XXL. Google Photos wkracza na telewizory Samsung

Podsumowanie artykułu . . .

W 2026 roku telewizory Samsung AI staną się pierwszymi na świecie odbiornikami, które zintegrują Google Photos bezpośrednio ze swoim systemem. To nie jest tylko zwykły pokaz slajdów, ale inteligentny sposób na przekształcenie salonu w prywatną galerię wspomnień w kinowym formacie.

Kinowy format dla Twojej galerii. Co nam daje integracja Google Photos z telewizorami Samsunga?

Współpraca obu gigantów to coś więcej niż prosta aplikacja. To głęboka integracja, która sprawi, że zdjęcia zrobione telefonem niemal natychmiast pojawią się na dużym ekranie. Konfiguracja ma być banalnie prosta: wystarczy zalogować się na swoje konto Google, a system zajmie się resztą. Dzięki Samsung Vision AI Companion (VAC), telewizor nie będzie tylko biernie wyświetlał plików, ale inteligentnie wkomponuje Twoje wspomnienia w rytm dnia, wyświetlając je np. w trybie Daily Board czy Daily+.

Czytaj też: Koniec z Pixelową wyłącznością? Google chce, by każdy smartfon z Androidem stał się „jasnowidzem”

Oto co konkretnie czeka użytkowników w 2026 roku:

Wspomnienia — funkcja ta zadebiutuje już w marcu 2026 roku i przez pierwsze sześć miesięcy będzie dostępna wyłącznie na telewizorach Samsung. System automatycznie wyselekcjonuje najciekawsze historie, grupując je według osób, lokalizacji i najważniejszych wydarzeń.

Twórz z AI — zaplanowana na drugą połowę 2026 roku funkcja, która wykorzystuje model Nano Banana od Google DeepMind. Pozwoli ona na kreatywne przekształcanie zdjęć przy użyciu szablonów tematycznych, zmianę stylu artystycznego za pomocą narzędzia Remix, a nawet zamianę statycznych fotografii w krótkie filmy (Photo to Video).

Personalizowane wyniki i wyszukiwanie — w połowie 2026 roku otrzymamy narzędzie do tworzenia tematycznych prezentacji. Chcesz zobaczyć wszystkie zdjęcia z wędrówek, wycieczki do Paryża czy ujęcia oceanu? AI pogrupuje je dla Ciebie automatycznie, tworząc spójny pokaz slajdów oparty na treści Twoich wspomnień.

Wprowadzenie Google Photos na duże ekrany to odpowiedź na potrzebę bycia bliżej z bliskimi

Jak zauważył Kevin Lee z Samsung Electronics, telewizory od zawsze łączyły ludzi, a teraz to doświadczenie zyska bardzo osobisty wymiar. Zamiast podawać sobie telefon z rąk do rąk, będziemy mogli usiąść na kanapie i wspólnie przeżywać historie z niesamowitą liczbą szczegółów, jaką oferują matryce 4K i 8K.

Czytaj też: Xiaomi Mi 11 powstaje z martwych. Niespodziewana aktualizacja dla smartfona na emeryturze

Integracja obejmie najnowsze modele telewizorów Samsung AI z 2026 roku, ale – co ważne – ma trafić również na wybrane starsze modele w formie aktualizacji systemu operacyjnego. Warto jednak pamiętać, że dostępność poszczególnych funkcji może się różnić w zależności od regionu i konkretnego modelu urządzenia. Bez względu na to, czy używasz smartfona Samsung, innego modelu z Androidem czy iPhone’a, jeśli Twoje zdjęcia lądują w Google Photos, będziesz mógł je zobaczyć na swoim telewizorze.

Czytaj też: OnePlus 15R z pierwszą aktualizacją. OxygenOS 16 bierze się za baterię i wczesne błędy

To proste, intuicyjne i – co najważniejsze – bardzo efektowne rozwiązanie, które sprawi, że salon znów stanie się miejscem dzielenia się najważniejszymi chwilami.