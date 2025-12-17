Od składanego iPhone’a po stołowego robota. Wielki wyciek ujawnia plany Apple’a na 2026 rok i kolejne lata

Podsumowanie artykułu . . .

To nie są zwykłe plotki czy spekulacje oparte na rysunkach patentowych. W kodzie źródłowym odnaleziono konkretne, wewnętrzne oznaczenia produktów, nad którymi pracują inżynierowie Apple’a. Taka skala wycieku jest wydarzeniem bez precedensu w historii firmy, która zwykle dopina wszystko na ostatni guzik przed oficjalną premierą.

Masowy wyciek ujawnia tajne plany Apple’a na najbliższe lata

Lista, którą zdobył portal MacRumors, jest długa i zawiera nie tylko nazwy przyszłych iPhone’ów i Maców, ale także ekscytującą gamę nowych urządzeń, od udoskonalonych akcesoriów po zupełnie nowe, futurystyczne kategorie sprzętu, takie jak składany iPhone i robot stołowy. To lektura obowiązkowa dla każdego fana technologii, który chce wiedzieć, co Apple ma w zanadrzu, daleko poza bieżącymi premierami.

Największe emocje budzą oczywiście plany dotyczące iPhone’ów i iPadów.

Składany iPhone (V68) – najbardziej wyczekiwany produkt, który ma szansę zadebiutować w drugiej połowie 2026 roku. Plotki sugerują, że cena będzie astronomiczna, prawdopodobnie przekraczająca 2000 dolarów.

– najbardziej wyczekiwany produkt, który ma szansę zadebiutować w drugiej połowie 2026 roku. Plotki sugerują, że cena będzie astronomiczna, prawdopodobnie przekraczająca 2000 dolarów. Następne generacje iPhone’ów — lista kodowa potwierdza istnienie modeli takich jak iPhone 17e (V159), a także flagowców z dalekiej przyszłości: iPhone 18 Pro (V63) i iPhone 18 Pro Max (V64).

— lista kodowa potwierdza istnienie modeli takich jak iPhone 17e (V159), a także flagowców z dalekiej przyszłości: iPhone 18 Pro (V63) i iPhone 18 Pro Max (V64). iPad i M4 iPad Air — w planach jest już iPad 12 (J581/J582) napędzany procesorem A19, a także ulepszony iPad Air (J707/J708, J737/J738) wyposażony w potężny układ M4. Co ciekawe, mają pojawić się dwie wersje rozmiarowe: 11 i 13 cali.

Apple nie zwalnia tempa w rozwoju autorskich procesorów, planując kolejne generacje układów z serii M.

M5 i M6 – firma pracuje już nad chipami M5 Pro/Max/Ultra (T6050) i ich następcami z serii M6 (T8152).

– firma pracuje już nad chipami M5 Pro/Max/Ultra (T6050) i ich następcami z serii M6 (T8152). MacBooki Pro i Air — procesory te zasilą między innymi: MacBooka Pro z M5 Pro/Max (J714c/J716c) oraz MacBooka Pro z M6 Pro/Max (K114c/K116c). Przewiduje się również nowe MacBooki Air (13 i 15 cali) oraz komputery stacjonarne Mac Studio i Mac mini z układami M5.

— procesory te zasilą między innymi: MacBooka Pro z M5 Pro/Max (J714c/J716c) oraz MacBooka Pro z M6 Pro/Max (K114c/K116c). Przewiduje się również nowe MacBooki Air (13 i 15 cali) oraz komputery stacjonarne Mac Studio i Mac mini z układami M5. Niski koszt — interesującą pozycją jest niedrogi MacBook (J700) z procesorem A18 Pro, co sugeruje, że Apple może dążyć do wprowadzenia tańszej opcji w segmencie laptopów.

Lista ujawnia mnóstwo urządzeń peryferyjnych i noszonych, które mają trafić na rynek już w 2026 roku.

AirTag 2 (B589) i HomePod mini 2 (B525) – te popularne akcesoria mają otrzymać swoje odświeżone wersje. AirTag 2 może pojawić się na rynku nawet na początku 2026 roku.

– te popularne akcesoria mają otrzymać swoje odświeżone wersje. AirTag 2 może pojawić się na rynku nawet na początku 2026 roku. Smart Home i robot — najbardziej zaskakujące są nowe kategorie, takie jak robot stołowy (Tabletop robot, J595), a także nowy Apple TV (J355) i rozbudowane warianty Home hub.

— najbardziej zaskakujące są nowe kategorie, takie jak robot stołowy (Tabletop robot, J595), a także nowy Apple TV (J355) i rozbudowane warianty Home hub. Gogle i zegarki — w planach jest Vision Air (N100) – lżejsza i tańsza wersja Vision Pro, oraz tańszy Vision Pro/Gen 2 (N109). Apple pracuje też nad “inteligentnymi okularami AI” (N50/N401), będącymi konkurencją dla Meta Ray-Bans. Nie zabraknie też Apple Watch Series 12 i Watch Ultra 4.

Oczywiście trzeba mieć świadomość, że odnalezienie nazwy kodowej w systemie nie gwarantuje szybkiej premiery. Część produktów, jak nowe iPady, AirTag 2 czy odświeżone urządzenia domowe, możemy zobaczyć już w pierwszej połowie 2026 roku. Inne, takie jak składany iPhone czy wspomniany robot, to projekty na dalszą przyszłość – ich debiut planowany jest raczej na koniec 2026 roku lub nawet później. Apple, zgodnie ze swoim zwyczajem, nie komentuje plotek, więc oficjalne potwierdzenie przyjdzie dopiero w czasie jednej z organizowanych przez firmę prezentacji. Do tego czasu warto traktować te informacje jako mocną przesłankę, ale nie jako ostateczny i niezmienny plan.