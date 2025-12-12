Xiaomi nie zwalnia tempa. HyperOS 3 trafia do „trzynastek” i innych modeli

Podsumowanie artykułu . . .

Kolejna odsłona systemu operacyjnego Xiaomi powoli znajduje drogę do smartfonów użytkowników. HyperOS 3, oparty na Androidzie 16, zaczyna pojawiać się na wybranych urządzeniach, choć proces ten daleki jest od jednorazowej, masowej aktualizacji. Firma stosuje rozłożone w czasie wdrażanie, co jest dość standardową praktyką w branży. Oznacza to, że nawet osoby posiadające ten sam model telefonu mogą zauważyć dostępność nowego oprogramowania w różnych terminach.

Teraz dostaliśmy kolejną rozpiskę z modelami, które właśnie otrzymują, lub niedługo otrzymają HyperOS 3. Znajdują się na niej między innymi cenione flagowce z 2023 roku, jak cała seria Xiaomi 13, a także składany smartfon Xiaomi Mix Fold 3. Co jednak ciekawe, aktualizacja dotyczy również szerokiej gamy smartfonów z popularnej i zróżnicowanej serii Redmi Note, sięgającej aż do najnowszych modeli.

Aktualizacja HyperOS 3, podobnie jak w przypadku większości dużych poprawek systemowych, jest udostępniana w sposób stopniowy. Oznacza to, że smartfony otrzymują nową wersję w mniejszych partiach, a nie wszystkie jednocześnie. Począwszy od grudnia 2025 roku, aktualizacja dociera do szerokiego portfolio urządzeń, głównie na rynku chińskim. W tej początkowej fazie HyperOS 3 trafia na mocne i flagowe modele, w tym:

Flagowce Xiaomi — Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12.

Modele specjalne — Xiaomi Mix Fold 3.

Seria Redmi — Redmi Note 13 Pro, Redmi 15, Redmi 14C, Redmi 13, Redmi 13x.

Seria POCO — POCO F6 Pro, POCO F6, POCO X6 Pro, POCO M7, POCO M6 Pro, POCO M6, POCO C75.

Czytaj też: Xiaomi szykuje potwora w segmencie średniaków. Poco M8 Pro naładujesz w pół godziny

Styczniowa fala 2026 – modele globalne i seria Redmi

Harmonogram globalny jest zwykle opóźniony o około miesiąc w stosunku do chińskiego. Zatem już od stycznia 2026 roku HyperOS 3 zacznie trafiać do większości użytkowników międzynarodowych. Na liście czekających na aktualizację w styczniu znajdują się m.in.:

Xiaomi 13 Ultra,

Xiaomi 13 Pro,

Xiaomi 13,

Xiaomi 13T Pro,

Xiaomi 13T,

Xiaomi 13 Lite,

Xiaomi 12T Pro,

Xiaomi 12T,

Xiaomi 12,

Redmi Note 14 5G,

Redmi Note 13 Pro+ 5G,

Redmi Note 13 Pro 5G,

Redmi Note 13 5G,

Redmi 15 5G,

Redmi 15C 5G,

Redmi 15C.

Czytaj też: Xiaomi wypuściło nowe smartfony zanim zdążyło je oficjalnie ogłosić. Ceny niższe niż w poprzedniej generacji

Wyjątkiem jest model Redmi Note 13 Pro (wersja 4G), który, mimo że jest na liście styczniowej, może otrzymać aktualizację jeszcze w grudniu. Oczywiście trzeba liczyć się z tym, że ten harmonogram, choć oficjalny, może ulec zmianie z różnych względów, więc po prostu musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać.