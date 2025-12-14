Alarm w przypomnieniach i totalny porządek na iPadzie. Co nowego w iOS 26.2 i iPadOS 26.2?

Podsumowanie artykułu . . .

Najważniejsze zmiany to te, które wpływają na naszą codzienną produktywność i bezpieczeństwo. Pojawienie się wsparcia dla tłumaczenia na żywo na słuchawkach AirPods w Unii Europejskiej oraz nowych funkcji dostosowujących wygląd Ekranu Blokady to tylko wierzchołek góry lodowej. Przyjrzyjmy się z bliska, co dokładnie kryje ten grudniowy pakiet aktualizacji.

Od ekranu blokady po multitasking — największe zmiany w iOS 26.2 i iPadOS 26.2

Najnowsze aktualizacje to zestaw inteligentnych poprawek dla kluczowych aplikacji, które znacząco poprawiają komfort użytkowania smartfonów i tabletów Apple.

iPhone — lepsza kontrola i większe bezpieczeństwo

Alarmy w Przypomnieniach — koniec z przeoczeniem ważnego zadania! Nowa opcja pozwala włączyć alarm w momencie, gdy przypomnienie jest “due” (wymagane). Funkcja ta wspiera również drzemkę oraz Widoki Aktywności na Żywo. Dostosowanie ekranu blokady — wprowadzono dodatkową opcję dostosowania wyglądu zegara na ekranie blokady, pozwalającą na zmianę przezroczystości materiału Liquid Glass. Weryfikacja AirDrop — nowe kody AirDrop wprowadzają dodatkową warstwę bezpieczeństwa przy przesyłaniu danych do nieznanych kontaktów. Odbiorca musi podać kod, który wysyłający musi wpisać, aby transfer się powiódł. Ulepszone alerty bezpieczeństwa — w USA ulepszono Powiadomienia Bezpieczeństwa. Mogą one informować o bezpośrednich zagrożeniach, takich jak powodzie czy inne katastrofy naturalne, wraz z mapą zagrożonego obszaru i linkami do dodatkowych wskazówek. Dla Unii Europejskiej i Japonii — oprócz tłumaczenia na żywo na AirPods w UE, w Japonii pojawiło się wsparcie dla alternatywnych sklepów z aplikacjami oraz zewnętrznych asystentów głosowych.

iPad — rewolucja w wielozadaniowości

iPadOS 26.2 znacznie usprawnia i upraszcza pracę z wieloma oknami, czyniąc system bardziej intuicyjnym niż kiedykolwiek:

Przeciągnij i upuść do multitaskingu — możesz teraz po prostu przeciągać ikony aplikacji (z Docka, Spotlight Search lub Biblioteki Aplikacji) i upuszczać je w różne tryby multitaskingu. Przeciągnięcie na skrajną lewą lub prawą stronę uruchamia tryb Slide Over. Przeciągnięcie na boki uruchamia widok kafelkowy. Przeciągnięcie na środek pozwala otworzyć większe lub mniejsze okno.

Wskaźniki wizualne — system został wyposażony w czytelne wskaźniki wizualne, które ułatwiają precyzyjne umieszczanie okien.

Ulepszenia w aplikacjach systemowych

Wiele zmian dotyczy kluczowych usług rozrywkowych i produktywności:

Apple Music — dodano sekcję Ulubione Utwory w Top Picks. Umożliwiono też wyświetlanie tekstów piosenek offline dla pobranych utworów.

Podcasty — wprowadzono automatycznie generowane rozdziały ułatwiające nawigację. Dodano także linki do wspomnianych podcastów bezpośrednio z odtwarzacza lub transkrypcji.

Gry — biblioteka gier otrzymała filtry (według kategorii, rozmiaru). Pojawiły się również banery wyników wyzwań w czasie rzeczywistym oraz ulepszone wsparcie dla kontrolerów (np. Backbone, Razer).

Freeform i Home — we Freeform tabele mogą teraz przechowywać tekst, obrazy i rysunki, a ich komórki inteligentnie zmieniają rozmiar. W Home App ułatwiono z kolei parowanie akcesoriów sprzedawanych w zestawach.

Aktualizacje iOS 26.2 i iPadOS 26.2 to coś więcej niż tylko łaty bezpieczeństwa. Zmiany w wielozadaniowości iPadOS wreszcie sprawiają, że praca z wieloma oknami staje się naturalna i łatwa. Z kolei funkcje bezpieczeństwa i produktywności znacząco podnoszą użyteczność iPhone’ów. Jeśli jeszcze nie otrzymałeś powiadomienia, nie czekaj – udaj się do Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia i zrób sobie mały, grudniowy prezent od Apple’a.