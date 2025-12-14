Alarm w przypomnieniach i totalny porządek na iPadzie. Co nowego w iOS 26.2 i iPadOS 26.2?

Najważniejsze zmiany to te, które wpływają na naszą codzienną produktywność i bezpieczeństwo. Pojawienie się wsparcia dla tłumaczenia na żywo na słuchawkach AirPods w Unii Europejskiej oraz nowych funkcji dostosowujących wygląd Ekranu Blokady to tylko wierzchołek góry lodowej. Przyjrzyjmy się z bliska, co dokładnie kryje ten grudniowy pakiet aktualizacji.
Od ekranu blokady po multitasking — największe zmiany w iOS 26.2 i iPadOS 26.2
Najnowsze aktualizacje to zestaw inteligentnych poprawek dla kluczowych aplikacji, które znacząco poprawiają komfort użytkowania smartfonów i tabletów Apple.
iPhone — lepsza kontrola i większe bezpieczeństwo
- Alarmy w Przypomnieniach — koniec z przeoczeniem ważnego zadania! Nowa opcja pozwala włączyć alarm w momencie, gdy przypomnienie jest “due” (wymagane). Funkcja ta wspiera również drzemkę oraz Widoki Aktywności na Żywo.
- Dostosowanie ekranu blokady — wprowadzono dodatkową opcję dostosowania wyglądu zegara na ekranie blokady, pozwalającą na zmianę przezroczystości materiału Liquid Glass.
- Weryfikacja AirDrop — nowe kody AirDrop wprowadzają dodatkową warstwę bezpieczeństwa przy przesyłaniu danych do nieznanych kontaktów. Odbiorca musi podać kod, który wysyłający musi wpisać, aby transfer się powiódł.
- Ulepszone alerty bezpieczeństwa — w USA ulepszono Powiadomienia Bezpieczeństwa. Mogą one informować o bezpośrednich zagrożeniach, takich jak powodzie czy inne katastrofy naturalne, wraz z mapą zagrożonego obszaru i linkami do dodatkowych wskazówek.
- Dla Unii Europejskiej i Japonii — oprócz tłumaczenia na żywo na AirPods w UE, w Japonii pojawiło się wsparcie dla alternatywnych sklepów z aplikacjami oraz zewnętrznych asystentów głosowych.
iPad — rewolucja w wielozadaniowości
iPadOS 26.2 znacznie usprawnia i upraszcza pracę z wieloma oknami, czyniąc system bardziej intuicyjnym niż kiedykolwiek:
- Przeciągnij i upuść do multitaskingu — możesz teraz po prostu przeciągać ikony aplikacji (z Docka, Spotlight Search lub Biblioteki Aplikacji) i upuszczać je w różne tryby multitaskingu.
- Przeciągnięcie na skrajną lewą lub prawą stronę uruchamia tryb Slide Over.
- Przeciągnięcie na boki uruchamia widok kafelkowy.
- Przeciągnięcie na środek pozwala otworzyć większe lub mniejsze okno.
- Wskaźniki wizualne — system został wyposażony w czytelne wskaźniki wizualne, które ułatwiają precyzyjne umieszczanie okien.
Ulepszenia w aplikacjach systemowych
Wiele zmian dotyczy kluczowych usług rozrywkowych i produktywności:
- Apple Music — dodano sekcję Ulubione Utwory w Top Picks. Umożliwiono też wyświetlanie tekstów piosenek offline dla pobranych utworów.
- Podcasty — wprowadzono automatycznie generowane rozdziały ułatwiające nawigację. Dodano także linki do wspomnianych podcastów bezpośrednio z odtwarzacza lub transkrypcji.
- Gry — biblioteka gier otrzymała filtry (według kategorii, rozmiaru). Pojawiły się również banery wyników wyzwań w czasie rzeczywistym oraz ulepszone wsparcie dla kontrolerów (np. Backbone, Razer).
- Freeform i Home — we Freeform tabele mogą teraz przechowywać tekst, obrazy i rysunki, a ich komórki inteligentnie zmieniają rozmiar. W Home App ułatwiono z kolei parowanie akcesoriów sprzedawanych w zestawach.
Aktualizacje iOS 26.2 i iPadOS 26.2 to coś więcej niż tylko łaty bezpieczeństwa. Zmiany w wielozadaniowości iPadOS wreszcie sprawiają, że praca z wieloma oknami staje się naturalna i łatwa. Z kolei funkcje bezpieczeństwa i produktywności znacząco podnoszą użyteczność iPhone’ów. Jeśli jeszcze nie otrzymałeś powiadomienia, nie czekaj – udaj się do Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia i zrób sobie mały, grudniowy prezent od Apple’a.