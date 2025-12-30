Xiaomi łata 11 poważnych błędów w HyperOS, ale Redmi Note 14 nadal miewa humory

Podsumowanie artykułu . . .

Nowe poprawki w HyperOS. Kto może odetchnąć z ulgą?

Najnowszy raport chińskiego giganta potwierdza, że udało się wyeliminować aż 11 uciążliwych usterek, które dotykały szeroką gamę urządzeń. Poprawki obejmują zarówno błędy w oprogramowaniu, jak i problemy z działaniem podzespołów.

Do najważniejszych naprawionych kwestii należą:

Łączność i dane — użytkownicy POCO X7 Pro mogą już normalnie korzystać z internetu mobilnego, a Redmi 14C 5G przestał wyświetlać irytujący błąd braku usługi. Naprawiono też nietypowy błąd w Redmi Pad 2 4G, który uniemożliwiał poprawne przekazywanie połączeń między tabletem a telefonem.

Wydajność i aplikacje — koniec z „zamrażaniem” aplikacji na Redmi Note 13 Pro+ 5G oraz crashami Messengera na tablecie Xiaomi Pad 7. Właściciele Xiaomi 15T Pro doczekali się też poprawnie działającej aplikacji pogodowej, która wcześniej odmawiała aktualizacji danych.

Hardware — rozwiązano problemy z ładowaniem przewodowym w Redmi Note 14 5G oraz POCO M7 Pro 5G. Dodatkowo POCO F8 Pro nie wyświetla już wyblakłych kolorów na ekranie, a w Redmi Note 14 Pro przywrócono sprawne działanie modułu NFC.

Wyzwania pozostają — baterie w Redmi Note 14 i „hałaśliwe” aparaty

Mimo sukcesów, nie wszystko działa jeszcze jak w zegarku. Największym problemem, z którym aktualnie mierzy się Xiaomi, są nagłe wyłączenia modeli Redmi Note 14 oraz 14 Pro przy niskim stanie naładowania baterii. Okazuje się, że procenty wyświetlane na ekranie nie pokrywają się z rzeczywistym stanem energii. Choć testowa łatka trafiła już do części użytkowników, nie u każdego zadziałała poprawnie. Jako tymczasowe rozwiązanie producent zaleca wykonanie pełnego cyklu rozładowania i naładowania baterii do 100%, co ma pomóc w kalibracji wskaźnika.

Z dość nietypowym problemem zmagają się też użytkownicy Redmi Note 13 Pro+ 5G w Uzbekistanie. Raportują oni, że aparat w ich telefonach drży i wydaje dziwne dźwięki podczas pracy. Na razie Xiaomi analizuje logi systemowe, ale ponieważ nie wskazały one jednoznacznie przyczyny, firma prosi społeczność o dostarczenie bardziej szczegółowych danych.

Choć 11 naprawionych błędów to duży krok naprzód, sytuacja z serią Redmi Note 14 pokazuje, że warto regularnie zaglądać do systemowej aplikacji Feedback, by zgłaszać własne spostrzeżenia. Jeśli Twój telefon nagle się wyłącza lub aparat zachowuje się podejrzanie, nie jesteś sam – deweloperzy już nad tym pracują. Początek 2026 roku powinien przynieść ostateczne rozwiązanie problemów z kalibracją baterii, a do tego czasu warto stosować się do oficjalnych instrukcji kalibracyjnych.