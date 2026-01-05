19 popularnych urządzeń Xiaomi straci wsparcie w 2026 roku. Czas pomyśleć nad nowym sprzętem

Podsumowanie artykułu . . .

Rok 2026 będzie pod tym względem dość bolesny dla sporej grupy użytkowników, ponieważ na oficjalną listę EOL (End-of-Life) trafi aż 19 popularnych modeli z logo Xiaomi, Redmi oraz POCO. Co to oznacza w praktyce? Jeśli Twój telefon znajduje się w tym zestawieniu, po wskazanej dacie przestanie otrzymywać nie tylko nowe wersje systemu Android czy nakładki HyperOS, ale – co ważniejsze – również krytyczne poprawki bezpieczeństwa. Choć urządzenie nie przestanie nagle działać, stanie się bardziej podatne na nowe zagrożenia, a brak wsparcia dla aplikacji może z czasem stać się odczuwalny.

Czarna lista Xiaomi — sprawdź, czy Twój telefon przejdzie w tym roku na emeryturę

Harmonogram wygaszania wsparcia jest rozciągnięty na cały nadchodzący rok. Na liście znalazły się zarówno dawne flagowce, jak i niezwykle popularne w Polsce telefony ze średniej oraz niskiej półki cenowej. Najszybciej, bo już w lutym, pożegnamy jeden z hitów sprzedaży od POCO.

Oto szczegółowe zestawienie urządzeń, które utracą wsparcie w 2026 roku:

Xiaomi 12 / 12 Pro – marzec 2026

Xiaomi 12 Lite – lipiec 2026

Xiaomi Pad 6 (tablet) – lipiec 2026

Xiaomi 12T / 12T Pro – październik 2026

Redmi Note 12 5G – marzec 2026

Redmi 12C – marzec 2026

Redmi A2 / A2+ – marzec 2026

Redmi Note 12 Pro – kwiecień 2026

Redmi Pad SE (wszystkie wersje, w tym 8.7 oraz 4G) – sierpień 2026

Redmi 13C – listopad 2026

POCO X5 Pro 5G – luty 2026

POCO F5 / F5 Pro – maj 2026

POCO C65 – listopad 2026

Lista ta została opracowana na podstawie oficjalnych danych producenta dotyczących cyklu życia produktów. Jeśli Twój model się tu znajduje, warto zacząć rozglądać się za następcą, szczególnie jeśli przechowujesz na telefonie wrażliwe dane, takie jak aplikacje bankowe czy dokumenty firmowe.

Ostatni prezent od producenta? HyperOS 3 na horyzoncie

Mimo że nad powyższymi urządzeniami zbierają się czarne chmury, Xiaomi ma dla części użytkowników mały prezent na pożegnanie. Istnieje spora szansa, że niektóre modele z listy – mimo zbliżającego się końca wsparcia – zdążą jeszcze otrzymać aktualizację do HyperOS 3. Producent niedawno zaczął udostępniać tę nakładkę nie tylko dla najnowszego Androida 16, ale również dla urządzeń działających na Androidzie 15.

Dobre wieści płyną szczególnie do posiadaczy POCO F5 oraz F5 Pro. Wewnętrzne testy HyperOS 3 opartego na Androidzie 15 zostały już zauważone w grudniu zeszłego roku, co sugeruje, że finalna wersja powinna trafić do użytkowników w najbliższych tygodniach lub miesiącach. Będzie to prawdopodobnie ostatnia duża zmiana wizualna i funkcjonalna, jaką zobaczą te smartfony przed ostatecznym przejściem w tryb „tylko do odczytu”.

Pożegnanie ze wsparciem technicznym to naturalny etap życia każdego gadżetu, choć zawsze budzi pewne niezadowolenie. Xiaomi i tak wypada nieźle na tle konkurencji, oferując w nowszych modelach obietnicę nawet sześciu lat wsparcia lub czterech dużych aktualizacji systemu. Jeśli jednak Twój obecny towarzysz kończy swoją drogę w 2026 roku, potraktuj to jako sygnał do planowania upgrade’u. Brak poprawek bezpieczeństwa to ryzyko, którego w dzisiejszych czasach nie warto bagatelizować.