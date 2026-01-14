Allegro Klik wjeżdża do IKO. Zakupy jednym kliknięciem i pieniądze, które wracają na konto

Podsumowanie artykułu . . .

To rozwiązanie, które ma sprawić, że finalizacja zamówienia zajmie nam dosłownie kilka sekund, a przy okazji pozwoli nieco podreperować domowy budżet dzięki systemowi zwrotów. Jeśli macie konto w PKO BP i regularnie zaglądacie na Allegro, warto sprawdzić, co kryje się w najnowszej aktualizacji aplikacji IKO.

Jak działa Allegro Klik?

Głównym założeniem Allegro Klik jest maksymalne uproszczenie transakcji. Metoda ta pozwala na płacenie za przedmioty bez konieczności opuszczania aplikacji Allegro czy każdorazowego potwierdzania operacji w aplikacji bankowej. Środki są pobierane bezpośrednio z wybranego rachunku w PKO BP, który wcześniej powiązaliśmy z naszym profilem kupującego.

Podczas finalizacji zakupów, na liście dostępnych form płatności pojawi się nowa pozycja: Allegro Klik. Po jej wybraniu wystarczy podać ustalony wcześniej kod PIN i gotowe – transakcja zostaje rozliczona natychmiastowo. To rozwiązanie idealne dla osób, które kupują dużo i często, a irytuje ich konieczność skakania między oknami przeglądarki czy aplikacjami.

Aby jednak zacząć korzystać z tej wygody, trzeba przejść przez proces jednorazowej aktywacji, który łączy oba ekosystemy:

W aplikacji IKO wchodzimy w zakładkę „Zarządzaj” i wybieramy opcję „Cashback z Allegro Klik”.

Wskazujemy konkretny rachunek bankowy, akceptujemy zgody i potwierdzamy operację PIN-em do IKO.

Następnie system przenosi nas do aplikacji Allegro, gdzie weryfikujemy e-mail, dodajemy urządzenie jako zaufane i ustalamy oddzielny PIN dla samej usługi płatniczej.

Na koniec wracamy do aplikacji bankowej, by ostatecznie „przyklepać” powiązanie kont.

Choć lista kroków wydaje się długa, całość zajmuje chwilę i gwarantuje, że nasze pieniądze są bezpieczne, a dostęp do nich ma tylko autoryzowane urządzenie.

Nie tylko wygoda — Allegro Smart za złotówkę i cashback na konto

Same szybkie płatności to dla wielu zbyt mało, by zmieniać przyzwyczajenia, dlatego PKO BP i Allegro dorzuciły do pakietu kilka konkretnych korzyści finansowych. Najciekawszą z nich jest moneyback (cashback), czyli zwrot części wydanych pieniędzy bezpośrednio na konto w PKO BP. Użytkownicy Allegro Klik mogą liczyć na zwrot w wysokości od 1 do 3 proc. wartości zrealizowanych zakupów. Przy regularnym kupowaniu elektroniki czy chemii domowej, w skali roku może uzbierać się z tego całkiem przyjemna suma.

Dodatkowo, dla osób aktywujących nową metodę płatności, przygotowano promocję na usługę Allegro Smart!. Można otrzymać dostęp do darmowych dostaw i zwrotów na okres 6 miesięcy za symboliczną złotówkę. To silna zachęta, by przetestować Allegro Klik, zwłaszcza że integracja usług płatniczych z systemem premiowym staje się powoli standardem, którego oczekujemy od nowoczesnej bankowości.

Allegro Klik to owoc długofalowej strategii współpracy między e-commerce a sektorem bankowym. Dla klientów PKO BP to przede wszystkim realna oszczędność czasu i pieniędzy. Jeśli więc planujecie większe zakupy w najbliższym czasie, sprawdźcie sekcję Cashback w IKO – pół roku Smarta za 1 zł i zwroty na konto to benefity, obok których trudno przejść obojętnie.