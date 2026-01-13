Motorola i aktualizacje. Segment premium wciąż tylko z trzyletnim wsparciem

Podsumowanie artykułu . . .

Z jednej strony marka robi widoczne postępy, z drugiej – wielu użytkowników wciąż czuje niedosyt, patrząc na specyfikację swoich flagowców. Początek roku to dobry moment, by przejrzeć listę urządzeń, które mogą liczyć na trzy duże wersje systemu Android. Tylko trzy, co przypadku składanych modeli Razr lub topowej serii Edge, nie brzmi zbyt dobrze.

Które smartfony Motoroli dostają trzyletnie wsparcie?

Motorola systematycznie porządkuje swoje portfolio, ale podział na urządzenia z różnym okresem wsparcia wciąż bywa zawiły. Choć firma zaczęła wprowadzać modele z pięcio- czy nawet siedmioletnim wsparciem, spora część najpopularniejszych i najdroższych telefonów nadal pozostaje w “klubie trzech aktualizacji”. Dotyczy to nawet najnowszych wersji kultowych „składaków”.

Oto zestawienie modeli, które według oficjalnych deklaracji otrzymają trzy generacje systemu Android, wraz z przewidywaną ostatnią wersją oprogramowania:

Seria Razr (składane flagowce):

Razr 2023 / Razr+ 2023 – ich przygoda zakończy się na Androidzie 16.

Razr 2024 / Razr+ 2024 – te modele dotrą do Androida 17.

Razr 2025 / Razr+ 2025 / Razr Ultra 2025 – najnowsze edycje mają zagwarantowanego Androida 18.

Seria Edge oraz inne:

Edge 70 – to urządzenie powinno otrzymać wsparcie aż do Androida 19.

Edge 60 / 60 Pro / 60 Fusion — dla tych modeli metą będzie Android 18.

Edge 50 Pro / 50 Ultra / 50 Fusion — tutaj wsparcie zamknie się na wersji 17.

Edge 40 Pro oraz ThinkPhone (pierwszej generacji) – otrzymają maksymalnie Androida 16.

Edge 30 Ultra — najstarszy na tej liście, zatrzymał się na Androidzie 15.

Trzeba przyznać, że widok modeli takich jak Edge 70 na liście z zaledwie trzema aktualizacjami budzi mieszane uczucia, zwłaszcza gdy rynkowi rywale oferują sześć lat wsparcia nawet dla telefonów ze średniej półki cenowej.

Światełko w tunelu — siedem lat wsparcia staje się faktem

Mimo pewnej powściągliwości przy głównych seriach, Motorola nie stoi w miejscu. Marka zaczęła nieśmiało, ale skutecznie wydłużać życie wybranych urządzeń. Przykładem jest Edge 50 Neo, który jako jeden z pierwszych obiecał pięć lat aktualizacji, a w jego ślady poszły później modele Moto G75, ThinkPhone 25 czy Edge 60 Neo. To dowód na to, że “da się”, o ile tylko strategia firmy na to pozwoli.

Największym zaskoczeniem początku 2026 roku była jednak zapowiedź modelu Motorola Signature. Producent obiecał dla niego aż siedem lat wsparcia systemowego, co stawia go w jednym rzędzie z gigantami takimi jak Google czy Samsung. To bardzo ważny krok wizerunkowy, choć z perspektywy klienta najistotniejsze będzie to, czy ta hojna polityka zostanie rozszerzona na szerszą gamę urządzeń, a nie tylko na pojedyncze, prestiżowe egzemplarze. Dodatkowo, Motorola znacznie przyspieszyła tempo udostępniania poprawek – proces wdrażania Androida 16 na kompatybilne smartfony przebiega sprawniej niż w ubiegłych latach.

Jak widać producent stoi na rozdrożu. Z jednej strony mamy imponujące obietnice siedmioletniego wsparcia dla wybranych modeli “Signature”, z drugiej – wciąż dość krótkie, trzyletnie życie flagowych składaków i serii Edge. Trzy duże aktualizacje to plan minimum, który pozwala komfortowo korzystać z telefonu przez kilka sezonów, ale w obliczu rosnących cen sprzętu, użytkownicy mają prawo oczekiwać czegoś więcej. Cieszy jednak fakt, że tempo wdrażania nowych wersji Androida rośnie, a firma coraz częściej eksperymentuje z dłuższą opieką nad swoimi produktami. Tak czy inaczej, jeśli planujecie zakup smartfona na lata, wciąż można znaleźć modele z o wiele dłuższym wsparciem, także w niższej półce.