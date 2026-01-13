One UI 8.5 nadchodzi. Samsung szykuje coś więcej niż tylko mały lifting

Podsumowanie artykułu . . .

Oczywiście to nie tak, że tylko te modele zyskają ulepszenia. Dlatego tym razem zebraliśmy dla was wszystko o tej aktualizacji – od nowych funkcji po kwalifikujące się urządzenia. Jeżeli macie w kieszeni smartfon z logo Galaxy, warto sprawdzić, co dokładnie wyląduje na waszych ekranach już za kilka tygodni.

Nowy wygląd i inteligentne funkcje -co się zmieni w One UI 8.5?

Samsung wyraźnie pozazdrościł konkurencji pewnych efektów wizualnych, ale postanowił zrealizować je po swojemu. W nowej wersji interfejsu zobaczymy system inspirowany estetyką “płynnego szkła” – spodziewajcie się pływających elementów, miękkich cieni i eleganckich efektów mrożonego szkła, które nadają całości nowoczesnego sznytu. Ikony aplikacji systemowych zyskały delikatny efekt 3D, a nowy, dzielony Panel Szybkich Ustawień pozwala teraz na pełną personalizację każdego przełącznika i suwaka. Co więcej, przewijanie w systemie odbywa się teraz od krawędzi do krawędzi, eliminując puste, niewykorzystane przestrzenie.

Wśród najciekawszych nowości funkcjonalnych warto wymienić:

Storage Share — twoje pliki stają się wspólne dla całego ekosystemu. Możesz przeglądać dane z tabletu czy komputera Galaxy bezpośrednio w aplikacji “Moje Pliki” na telefonie.

Audio Broadcast — dzięki technologii Auracast twój telefon może pełnić rolę mikrofonu, przesyłając głos do pobliskich urządzeń Bluetooth LE Audio.

Ulepszony Photo Assist — edycja zdjęć za pomocą AI staje się płynniejsza. Możesz teraz używać Gumki AI i przesuwania obiektów raz za razem, bez konieczności zapisywania każdej zmiany z osobna.

— edycja zdjęć za pomocą AI staje się płynniejsza. Możesz teraz używać Gumki AI i przesuwania obiektów raz za razem, bez konieczności zapisywania każdej zmiany z osobna. Dynamiczna pogoda — ekran blokady zyskał animacje pogodowe generowane przez AI, a budzik pokaże aktualne warunki atmosferyczne w momencie, gdy zacznie dzwonić.

Samsung nie zapomniał też o bezpieczeństwie – w One UI 8.5 znajdziemy wzmocnioną ochronę przed kradzieżą oraz usprawnioną funkcję Identity Check (Weryfikacja Tożsamości).

Kiedy aktualizacja i czy twój Galaxy ją dostanie?

Zgodnie z tradycją, One UI 8.5 zadebiutuje wraz z nową flagową serią Galaxy S26. Choć oficjalna data premiery nie została jeszcze ogłoszona, liczne przecieki wskazują na wielkie wydarzenie Galaxy Unpacked zaplanowane na 26 lutego 2026 roku. Kilka tygodni później aktualizacja powinna zacząć trafiać na starsze flagowce, takie jak seria S25 oraz składaki Z Fold 7 i Z Flip 7. Co ważne, Samsung testuje nową wersję również na wielu modelach z serii Galaxy A, co sugeruje, że posiadacze średniaków nie będą musieli czekać w nieskończoność.

Zasada jest prosta: jeśli twój telefon jest uprawniony do otrzymania One UI 8.0 (opartego na Androidzie 16), to dostanie również wersję 8.5. Na liście znajdują się więc: