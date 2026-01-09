Chery Tiggo 7 vs Tiggo 8 – który lepszy dla polskiego klienta?

Podsumowanie artykułu . . .

Chery Tiggo 7 oraz Chery Tiggo 8 to pierwsze modele, jakie chiński gigant wprowadził na polski rynek. Duże rodzinne SUV-y wydają się idealną propozycją na nasz rynek. Tylko czy rozwiązania z Dalekiego Wschodu są w stanie sprostać wymaganiom polskiego klienta?

Chery Tiggo 7 vs Tiggo 8 – czym się różnią, co potrafią?

Chery to prawdziwy gigant chińskiej motoryzacji i jednocześnie najważniejsza marka grupy Chery, do której należą też Omoda i Jaecoo. To również marka, która najpóźniej pojawiła się na polskim rynku, a polska premiera w 2025 roku była też europejskim debiutem.

Chery Tiggo 7 i Tiggo 8 to duże, rodzinne SUV-y z bardzo dobrym stosunkiem ceny do wyposażenia. Przynajmniej tyle wiemy po sprawdzeniu cenników. Tylko jak to wygląda w praktyce? Chińskie rozwiązania w końcu nie zawsze są w stanie sprostać wymaganiom europejskiego, w tym polskiego, klienta.

Co ciekawe, choć oba modele to ta sama marka, są podobne do siebie zewnątrz oraz reprezentują zbliżony segment rynku, w środku są zupełnie innymi autami. Nie różnią się tylko detalami. Co więcej, to właśnie detalami są do siebie podobne. Cała reszta, jak wygląd deski rozdzielczej, ekrany, proporcje, obsługa niektórych funkcji – są to dwa zupełnie różne samochody.

Czy auta z typowymi dla chińskiej motoryzacji silnikami 1.6 dają jakaś przyjemność z jazdy? Czy nie brakuje im mocy? Czy długa lista wyposażenia w tak niskiej cenie to prawda, czy tylko marketingowy haczyk? Jak jeździe się Chery Tiggo 7 oraz Tiggo 8 i czy są to wygodne auta? Tego dowiecie się z naszego obszernego materiału wideo. Zapraszamy do obejrzenia i subskrybowania naszego kanału!