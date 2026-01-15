Garmin quatix 8 Pro. Ten smartwatch nie boi się braku zasięgu na pełnym morzu

Podsumowanie artykułu . . .

To flagowy zegarek marynistyczny, który ma ambicję stać się najważniejszym elementem ekwipunku każdego, kto spędza życie na pokładzie. Zapomnijcie o delikatnych zegarkach – tutaj liczy się tytan, szafir i łączność, która sięga tam, gdzie kończą się wieże operatorów komórkowych.

To, co najbardziej wyróżnia quatix 8 Pro na tle setek innych zegarków sportowych, to jego niespotykane możliwości komunikacyjne. Garmin postanowił rozwiązać największą bolączkę żeglarzy – utratę sygnału po oddaleniu się od lądu. Dzięki integracji technologii satelitarnej inReach oraz modułu komórkowego LTE, zegarek pozwala na wysyłanie wiadomości tekstowych, wykonywanie połączeń głosowych i sprawdzanie prognozy pogody nawet 80 kilometrów od brzegu. Co więcej, urządzenie wyposażono w funkcję alarmową SOS. W razie kłopotów sygnał trafia bezpośrednio do całodobowego centrum reagowania Garmina, które ma już na koncie koordynację ponad 1200 udanych akcji ratunkowych na wodzie.

Zegarek jest też niezwykle „inteligentny” w kontekście tego, co robimy w danej chwili. Garmin wprowadził nowy Boat Mode. Jak to działa?

Na wodzie — interfejs automatycznie się zmienia, wysuwając na pierwszy plan narzędzia marynistyczne. Widzisz dane o jednostce, status silnika zaburtowego czy przyciski do sterowania autopilotem.

— interfejs automatycznie się zmienia, wysuwając na pierwszy plan narzędzia marynistyczne. Widzisz dane o jednostce, status silnika zaburtowego czy przyciski do sterowania autopilotem. Na lądzie — gdy tylko zejdziesz na brzeg, pójdziesz do biura lub na siłownię, morskie widżety ustępują miejsca standardowym funkcjom zdrowotnym i aplikacjom codziennego użytku.

Wszystko to wyświetlane jest na 1,4-calowym ekranie AMOLED o wysokiej jasności, który chroni tytanowy bezel i szafirowe szkło. Ekran zaprojektowano tak, by był czytelny w pełnym słońcu i wytrzymały na destrukcyjne działanie słonej wody.

Wydajność bez kompromisów

Mogłoby się wydawać, że tak zaawansowana łączność i jasny ekran AMOLED błyskawicznie “zjedzą” baterię. Nic z tych rzeczy. Garmin deklaruje, że zegarek wytrzyma do 15 dni pracy w trybie smartwatcha, co w świecie zegarków z takim wyświetlaczem jest wynikiem bardzo solidnym. Poza funkcjami żeglarskimi, to wciąż pełnoprawny zegarek sportowy. Obsługuje ponad 100 trybów aktywności, w tym te specyficzne dla fanów wody, jak narciarstwo wodne czy wakeboarding. Na pokładzie znajdziemy też standardowe udogodnienia: monitorowanie zdrowia przez całą dobę oraz płatności zbliżeniowe Garmin Pay.

Zegarek wchodzi do sprzedaży już 16 stycznia. Tanio nie jest – cenę ustalono na 1299,99 dolarów (co w prostym przeliczeniu daje około 4700 złotych, choć polska cena z podatkami będzie zapewne wyższa). To jednak koszt sprzętu, który może uratować życie w sytuacjach, w których zwykła elektronika po prostu się poddaje. Jeśli więc szukasz urządzenia, które przetrwa sztorm, pomoże sterować jachtem i nie padnie po dwóch dniach, quatix 8 Pro wydaje się nie mieć obecnie realnej konkurencji.