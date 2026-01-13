Oppo szykuje mocne uderzenie. Find N6 i Watch X3 na horyzoncie

Podsumowanie artykułu . . .

Oppo Find N6 – składany mocarz z aparatem 200 Mpix i rysikiem AI

Głównym bohaterem nadchodzącej premiery jest bez wątpienia kolejny składak. Według informacji udostępnionych przez znanego leakera Digital Chat Station na platformie Weibo, smartfon będzie prawdziwym pokazem siły inżynieryjnej. Sercem urządzenia zostanie procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 (znany również jako 8E5), co uczyni go jednym z najszybszych składanych modeli na rynku. Użytkownicy otrzymają do dyspozycji dwa ekrany: potężny wyświetlacz główny o przekątnej 8,12” oraz zewnętrzny ekran o rozmiarze 6,62”.

To jednak nie wszystko. Find N6 ma być pionierem w kilku aspektach:

Aparat 200 Mpix — po raz pierwszy w składanym telefonie tej marki zobaczymy sensor o tak wysokiej rozdzielczości, wspierany przez dodatkowe obiektywy 50 MP i 2 MP.

Rysik AI — smartfon otrzyma wsparcie dla nowego, inteligentnego rysika, co znacząco rozszerzy jego możliwości w pracy kreatywnej i biurowej.

Ekosystem magnetyczny — urządzenie będzie kompatybilne z akcesoriami magnetycznymi i systemem ładowania magnetycznego. Co ciekawe, same magnesy mogą nie być wbudowane bezpośrednio w obudowę, lecz aktywowane za pomocą specjalnego etui.

Solidna bateria — podwójne ogniwo o łącznej pojemności 6000 mAh powinno zapewnić sensowny czas pracy, mimo ogromnego ekranu.

Pamięć — telefon ma być dostępny w konfiguracjach z 12 GB lub 16 GB pamięci RAM oraz do 1 TB przestrzeni na dane.

Zegarek Watch X3 i nowe słuchawki dopełnią ekosystem

Obok smartfona Oppo zamierza zaprezentować zegarek Watch X3. Będzie to kontynuacja udanej koncepcji systemu dwuukładowego, który pozwala na inteligentne zarządzanie energią i wydajnością. Smartwatch otrzyma 2 GB pamięci RAM oraz 32 GB pamięci wewnętrznej, a za zasilanie odpowiadać będzie ogniwo o pojemności 632 mAh. Fani niezależności docenią wsparcie dla kart eSIM dzięki dedykowanemu układowi eUICC. Zegarek ma ważyć około 68 gramów i będzie dostępny w kolorach: czarnym, srebrnym, tytanowym oraz pomarańczowym.

Dla osób szukających nowych doznań dźwiękowych, Oppo przygotowuje kolejną generację słuchawek Enco z aktywną redukcją szumów. Choć specyfikacja techniczna pozostaje jeszcze tajemnicą, wiemy już, że ich debiut planowany jest na okolice połowy roku.

Pierwsze urządzenia (w tym smartfon) powinny pojawić się w Chinach jeszcze w tym miesiącu, a globalna premiera spodziewana jest w kolejnych miesiącach.