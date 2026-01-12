Koniec z dziesiątkami otwartych kart. Google wprowadza zakupy prosto z wyszukiwarki

Podsumowanie artykułu . . .

Universal Commerce Protocol — wspólny język sklepów i sztucznej inteligencji

Sercem tej rewolucji jest Universal Commerce Protocol (UCP). Brzmi to może technicznie, ale w praktyce chodzi o stworzenie „wspólnego języka”, którym będą porozumiewać się agenci AI, systemy płatności i platformy handlowe. Dzięki UCP sztuczna inteligencja nie potrzebuje już skomplikowanych, dedykowanych połączeń z każdym sklepem z osobna. Może po prostu „wejść” do bazy danych partnera, sprawdzić dostępność towaru i sfinalizować transakcję.

Google nie robi tego w pojedynkę. Do projektu dołączyło już ponad 20 gigantów rynkowych, w tym takie marki jak Shopify, Walmart, Target, Etsy czy Wayfair. To wyraźny sygnał, że branża e-commerce widzi w tym standardzie przyszłość, a nie tylko ciekawostkę. Dla nas, klientów, oznacza to, że korzystając z trybu AI w wyszukiwarce Google lub aplikacji Gemini, zamiast tradycyjnego linku do sklepu zobaczymy przycisk „Kup teraz” bezpośrednio w oknie czatu. Dane do wysyłki i płatności zostaną pobrane z naszego profilu Google Pay lub Portfela Google, a wkrótce do listy wspieranych metod dołączy także PayPal.

Czytaj też: Koniec z bałaganem w wyszukiwarce? YouTube odświeża system filtrów

Co ciekawe, Google idzie o krok dalej i wprowadza tzw. Business Agents. Wyobraź sobie, że zamiast czytać ogólne podsumowanie wygenerowane przez AI, rozmawiasz z wirtualnym asystentem konkretnego sklepu. Taki agent posiada wiedzę o konkretnych produktach danej marki i potrafi odpowiedzieć na bardzo specyficzne pytania w czasie rzeczywistym. Możesz zapytać: „Czy te buty z numerem 120 nadadzą się na błotniste szlaki w Karkonoszach?”, a odpowiedź, jaką otrzymasz, będzie przypominać rozmowę z kompetentnym sprzedawcą w sklepie stacjonarnym.

Ekskluzywne okazje i zakupy oparte na intencji

Nowy protokół to także nowe sposoby na oszczędzanie. Google testuje funkcję, dzięki której sprzedawcy będą mogli wyświetlać ekskluzywne oferty i zniżki bezpośrednio w trakcie twojej rozmowy z AI. Rabat może pojawić się dokładnie w momencie, gdy wahasz się nad zakupem, co ma sprawić, że zakupy będą nie tylko szybsze, ale i potencjalnie tańsze.

Cała ta strategia wpisuje się w szerszy plan Google: przejście od wyszukiwania opartego na słowach kluczowych do wyszukiwania opartego na intencji i konwersacji. Już teraz zapytania typu „wygodne buty do treningu poniżej 450 zł” działają w trybie AI całkiem sprawnie. UCP sprawia jednak, że ta droga zostaje skrócona do minimum – eliminujemy tradycyjne koszyki, wieloetapowe formularze i konieczność logowania się w każdym sklepie z osobna.

Czytaj też: Bixby wraca do łask. Samsung szykuje potężną dawkę AI w One UI 8.5

Choć rewolucja ta dopiero się rozkręca, partnerstwo z największymi graczami handlowymi sugeruje, że w tym roku nasze nawyki zakupowe mogą ulec drastycznej zmianie. Czy to koniec tradycyjnych sklepów internetowych? Zapewne nie, ale na pewno koniec ery uciążliwego przełączania się między dziesiątkami kart w poszukiwaniu najlepszej okazji.