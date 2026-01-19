Zaawansowana technologia i pałacowy przepych. Huawei prezentuje inteligentny zamek z 24-karatowym złotem

Podsumowanie artykułu . . .

To produkt, który rzuca wyzwanie definicji „elektroniki użytkowej”. Nie jest to zwykły zamek, który ma tylko chronić wejście; to manifest statusu, w którym ceramiczne wykończenia spotykają się z prawdziwym złotem. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wyglądałby inteligentny zamek zaprojektowany dla współczesnego cesarza, Huawei właśnie udzielił odpowiedzi, wyceniając ten luksus na kwotę, za którą można by kupić całkiem niezły samochód używany.

Jadeit, złoto i inspiracja architekturą dynastii. Oto Huawei Smart Door Lock X1

W przypadku edycji Golden Jade, warstwa wizualna dominuje nad specyfikacją techniczną, choć ta ostatnia również nie ma się czego wstydzić. Huawei przy projektowaniu obudowy inspirował się tradycyjną chińską architekturą pałacową, a konkretnie systemem wsporników dougong. Całość pokryto powłoką o teksturze ceramiki, która w dotyku i wyglądzie ma przypominać drogocenny jadeit.

Najbardziej rzucającym się w oczy elementem jest jednak tabliczka znamionowa wykonana z 24-karatowego złota. Producent przewidział na niej miejsce na spersonalizowany grawerunek, co jeszcze bardziej podkreśla ekskluzywny charakter urządzenia. Co ciekawe, dla posiadaczy rezydencji z dwuskrzydłowymi drzwiami wejściowymi, Huawei przygotował pasujący wizualnie zamek dekoracyjny. Kosztuje on około 3100 zł (6000 juanów), ale warto zaznaczyć, że jest to jedynie „wydmuszka” bez żadnych inteligentnych funkcji – służy wyłącznie zachowaniu symetrii i estetyki wejścia.

Pod tą luksusową fasadą kryje się jednak potężne zaplecze technologiczne

Zamek pracuje pod kontrolą najnowszego systemu HarmonyOS 6.0, co pozwala mu na pełną integrację z ekosystemem Huawei. Oznacza to, że może on współpracować z inteligentnymi ekranami, głośnikami czy kamerami wewnątrz domu.

Użytkownicy mają do dyspozycji niemal każdą możliwą metodę autoryzacji:

Rozpoznawanie twarzy oraz naczyń krwionośnych dłoni – metody zbliżeniowe, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Czytnik linii papilarnych i kody dostępu – klasyka w nowoczesnym wydaniu.

Aplikacja Huawei Smart Life – umożliwia zdalne otwieranie drzwi oraz generowanie tymczasowych haseł dla gości.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe – dla tych, którzy chcą mieć absolutną pewność, że nikt niepowołany nie przekroczy progu.

O bezpieczeństwo dba mechaniczny cylinder klasy C oraz dedykowany układ zabezpieczający, który chroni przed próbami zdalnego przejęcia kontroli lub fizycznego ataku (np. metodą „black box”). Zamek potrafi nawet wykonać zdjęcie osoby kręcącej się pod drzwiami i wysłać powiadomienie na telefon właściciela. Za zasilanie odpowiada potężny akumulator 10 000 mAh, który przy typowym użytkowaniu wystarcza na 5 do 7 miesięcy pracy. W razie awarii przewidziano zasilanie awaryjne z baterii AA lub portu USB-C.

Nie ma co ukrywać – Huawei Smart Door Lock X1 Golden Jade Edition to produkt skierowany do bardzo wąskiej grupy odbiorców, co brutalnie potwierdza jego cena. Standardowo kosztuje on blisko 10 500 zł (19 999 juanów), choć w promocji na start można go wyrwać za około 7800 zł. To zamek dla osób, które cenią luksusowe materiały i chcą, by ich dom inteligentny był równie prestiżowy, co reszta wyposażenia willi. Choć w Polsce prawdopodobnie nigdy nie zobaczymy go w oficjalnej dystrybucji, jest on fascynującym przykładem na to, że technologia smart home może być nie tylko użyteczna, ale też stać się biżuterią dla architektury.