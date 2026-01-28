Koniec z szukaniem telefonu na parkingu. InPost Mobile w końcu w Android Auto

Podsumowanie artykułu . . .

Nie jest to tylko zwykły bajer; to zmiana, która sprawia, że proces odbierania paczki staje się jeszcze płynniejszy i, co tu dużo mówić, po prostu nowoczesny.

Teraz otworzysz Paczkomat prosto z deski rozdzielczej

Jeśli kiedykolwiek próbowaliście nerwowo szukać smartfona w kieszeni lub torebce, stojąc już pod samym Paczkomatem, to nowa funkcja w Android Auto szybko stanie się Waszą ulubioną. System oferuje niemal identyczny zestaw narzędzi, jaki w sierpniu 2025 roku otrzymali posiadacze iPhone’ów. Na ekranie multimedialnym samochodu pojawi się teraz przejrzysta lista wszystkich przesyłek, które aktualnie czekają na odbiór. Nie musimy już pamiętać, czy paczka od kuriera jest w maszynie przy osiedlowym sklepie, czy może tym razem wybraliśmy punkt bliżej przedszkola – wszystko mamy podane jak na dłoni, z jasną informacją o statusie i lokalizacji.

Czytaj też: Twoje oczy mają dość ekranów? Okulary treningowe z AI mogą pomóc z tym problemem

Największą zaletą jest jednak integracja z nawigacją oraz funkcja zdalnego otwierania skrytki. Jednym kliknięciem możemy uruchomić trasę do konkretnego Paczkomatu lub PaczkoPunktu, a gdy już podjedziemy na miejsce, wystarczy dotknąć przycisku na ekranie auta, by skrytka z naszą paczką się otworzyła. Rafał Brzoska, szef InPostu, zauważył, że w systemie CarPlay aż 86% użytkowników korzysta właśnie z opcji zdalnego otwierania. Można więc śmiało założyć, że w świecie Androida, który w Polsce dominuje pod względem liczby urządzeń, zainteresowanie będzie jeszcze większe. Choć sceptycy powiedzą, że to tylko kilka sekund oszczędności, to w praktyce wygoda polegająca na tym, że wychodzimy z auta od razu do otwartej skrytki, jest po prostu bardzo przyjemna.

Czytaj też: HyperOS 3 na wojennej ścieżce. Twój Xiaomi może nagle odmówić posłuszeństwa

Aby zacząć korzystać z tej nowości, należy upewnić się, że posiadamy najnowszą wersję aplikacji InPost Mobile pobraną ze sklepu Google Play. Po aktualizacji warto też rzucić okiem na ustawienia lokalizacji – aplikacja musi mieć do niej dostęp, by poprawnie nawigować i otwierać skrytki tylko wtedy, gdy faktycznie jesteśmy w pobliżu maszyny. Jeśli po podłączeniu kabla lub sparowaniu bezprzewodowym ikona InPostu nie pojawia się na ekranie samochodu, rozwiązanie zazwyczaj tkwi w ustawieniach Android Auto na samym smartfonie. W menu „Dostosuj aplikacje” wystarczy sprawdzić, czy InPost Mobile jest zaznaczony na liście widocznych programów.

Czytaj też: Zamiast kupować nowe, lepiej naprawić? Huawei odpala akcję, która może się opłacić

Dla milionów użytkowników Androida w naszym kraju to kolejna cegiełka do budowania wygodnego cyfrowego stylu życia, gdzie telefon staje się centrum dowodzenia, ale nie wymaga ciągłego trzymania go w ręku. Pozostaje nam tylko czekać na kolejne funkcje – może niedługo z poziomu auta będzie można również nadawać paczki lub generować kody zwrotu? Czas pokaże, ale na razie cieszmy się komfortem odbierania przesyłek bez zbędnego stresu.