Promocje serwisowe od Huawei. Tanie naprawy i wymiana baterii w atrakcyjnych cenach

Szczegóły programu są dość konkretne i dotyczą dwóch oddzielnych, choć uzupełniających się obszarów. Pierwszy to okresowe zniżki na naprawy pogwarancyjne, drugi – stała, obniżona cena za wymianę zużytych baterii. Oferta skierowana jest do właścicieli różnego typu gadżetów, od telefonów po laptopy.

Dni Serwisowe z obniżką 100 złotych. Dodatkowe gratisy dla różnych typów urządzeń

Huawei uruchamia cykliczną promocję pod nazwą Dni Serwisowe. Będzie ona aktywna w wyznaczone środy, czwartki i piątki każdego miesiąca przez cały 2026 rok. Najbliższa okazja do skorzystania z oferty przypada na ostatni tydzień stycznia, a konkretnie na dni 28-30. Kolejne zaplanowano na 25-27 lutego oraz 25-27 marca. Podstawową korzyścią jest stały rabat w wysokości 100 złotych na dowolną naprawę pogwarancyjną.

Zniżka dotyczy szerokiej gamy produktów: smartfonów, tabletów, laptopów, smartwatchy oraz słuchawek dousznych. Co istotne, producent do podstawowej naprawy dorzuca pewne bonusy. Przy serwisie telefonu lub smartwatcha otrzymamy bezpłatną folię ochronną na ekran. W przypadku laptopa, oprócz rabatu, możemy liczyć na dodatkowe 100 zł zniżki na wymianę dysku SSD (można dostarczyć własny lub kupić nowy) oraz na darmowe czyszczenie całego urządzenia. Naprawa słuchawek wiąże się z wymianą nakładek silikonowych oraz ich dezynfekcją.

Promocja ma jednak spore ograniczenie terytorialne. Korzystać z niej można wyłącznie w pięciu autoryzowanych punktach serwisowych w Polsce. Znajdują się one w Gdyni (ul. Świętojańska 90), Katowicach (al. W. Korfantego 2), Łodzi (ul. Wigury 11), Poznaniu (ul. Mostowa 38) oraz Warszawie (ul. Krucza 50).

Całoroczna wymiana baterii już od 99 zł. Trzy drogi realizacji usługi

Nieco bardziej uniwersalną formą wsparcia jest druga z akcji, która trwa bez przerwy przez wszystkie dwanaście miesięcy. Chodzi o wymianę wyeksploatowanych akumulatorów w atrakcyjnych, z góry ustalonych cenach. Najtaniej wyjdzie wymiana w smartfonie lub smartwatchu – koszt zaczyna się od 99 złotych. Za nową baterię do tabletu zapłacimy od 139 zł, a do laptopa – od 199 zł.

Firma proponuje trzy sposoby na skorzystanie z tej usługi. Najprostszy to wizyta w jednym z wymienionych wcześniej autoryzowanych serwisów. Można też zadzwonić na infolinię pod numer 800 811 110, gdzie konsultant pomoże w organizacji. Trzecia, najbardziej wygodna opcja, to zamówienie bezpłatnego kuriera przez stronę internetową Huawei. Kurier odbierze uszkodzone urządzenie spod wskazanego adresu, dostarczy je do serwisu, a po wymianie przywiezie je z powrotem. To dobre rozwiązanie dla osób mieszkających z dala od dużych miast.

Inicjatywa Huawei to świetny przykład na to, że dbanie o klienta nie musi kończyć się w momencie wygaśnięcia gwarancji. Dzięki regularnym dniom serwisowym i przystępnym cenom wymiany baterii, powody do wymiany całego urządzenia stają się mniej oczywiste. Zamiast wydawać kilka tysięcy na nowy model, często wystarczy inwestycja rzędu stu czy dwustu złotych, by cieszyć się płynnym działaniem posiadanego sprzętu przez kolejne lata. Jeśli więc planujesz wizytę w serwisie, sprawdź najbliższy termin promocyjny i daj swojemu sprzętowi drugie życie, oszczędzając przy tym pieniądze.