Koniec drogi dla popularnych modeli. Kto nie dostanie HyperOS 3.1?

Podsumowanie artykułu . . .

Okazuje się, że przejście na nową architekturę Androida 16 oraz zwiększone wymagania sprzętowe sprawią, że dziesiątki modeli zostaną na stałe przy starszym oprogramowaniu. Jeśli Twój telefon ma już kilka lat na karku, warto sprawdzić, czy nie znalazł się na liście urządzeń, które właśnie przechodzą na systemową emeryturę.

Dlaczego właściwie Xiaomi decyduje się na odcięcie wsparcia dla tak wielu urządzeń, w tym dawnych flagowców?

Powód jest czysto techniczny i wiąże się z tym, co znajdziemy „pod maską” HyperOS 3.1. Nowa wersja systemu jest ściśle zintegrowana z architekturą Androida 16, która stawia ogromny nacisk na wykorzystanie jednostek NPU, czyli układów odpowiedzialnych za sztuczną inteligencję. System ma oferować funkcje takie jak Live Updates oraz zaawansowaną pre-kompilację aplikacji, co ma drastycznie przyspieszyć działanie smartfona, ale wymaga przy tym nowoczesnych procesorów, których starsze modele po prostu nie posiadają.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez serwis Xiaomi Time, na czarną listę trafiły urządzenia, które jeszcze niedawno uznawaliśmy za bardzo wydajne.

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Civi 2 / Civi 3

Xiaomi 13 Lite

POCO F5 5G

POCO F5 Pro

POCO M6 Pro

POCO X6 Neo

POCO C65

Redmi K60 / K60 Pro

Redmi K50 Ultra

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

Czytaj też: HyperOS 3 na wojennej ścieżce. Twój Xiaomi może nagle odmówić posłuszeństwa

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku popularnych submarek. W obozie POCO aktualizacji nie doczekają się m.in. udane modele F5 5G i F5 Pro, a także X6 Neo czy budżetowy C65. Najwięcej powodów do smutku mają jednak użytkownicy serii Redmi, która w Polsce cieszy się ogromną popularnością. Zasada jest prosta: jeśli Twój telefon nie zakwalifikował się wcześniej do bazowego HyperOS 3, to automatycznie nie ma też co liczyć na wersję 3.1.

Co dalej z Twoim smartfonem?

Jeśli znalazłeś swój telefon na powyższej liście, nie oznacza to, że z dnia na dzień przestanie on działać. Urządzenia te nadal powinny otrzymywać poprawki bezpieczeństwa przez pewien czas, jednak droga do nowych funkcji i dużych zmian wizualnych została dla nich zamknięta. W praktyce oznacza to, że Twój smartfon powoli zacznie odstawać od nowszych modeli pod kątem możliwości AI i integracji z ekosystemem Xiaomi.

Czytaj też: Galaxy S26 zrywa z 128 GB. Nadchodzą zmiany, na które czekaliśmy

Dla wielu osób to sygnał, że nadszedł czas na rozważenie przesiadki na nowszy model, szczególnie jeśli zależy Wam na najświeższych zabezpieczeniach i odporności na nowo odkrywane luki w systemie. Warto przy tym pamiętać, że nowsze propozycje Xiaomi obiecują już znacznie dłuższe, bo nawet sześcioletnie wsparcie programowe, co pozwala uniknąć podobnych rozczarowań w przyszłości.