Koniec drogi dla popularnych modeli. Kto nie dostanie HyperOS 3.1?

Okazuje się, że przejście na nową architekturę Androida 16 oraz zwiększone wymagania sprzętowe sprawią, że dziesiątki modeli zostaną na stałe przy starszym oprogramowaniu. Jeśli Twój telefon ma już kilka lat na karku, warto sprawdzić, czy nie znalazł się na liście urządzeń, które właśnie przechodzą na systemową emeryturę.
Dlaczego właściwie Xiaomi decyduje się na odcięcie wsparcia dla tak wielu urządzeń, w tym dawnych flagowców?
Powód jest czysto techniczny i wiąże się z tym, co znajdziemy „pod maską” HyperOS 3.1. Nowa wersja systemu jest ściśle zintegrowana z architekturą Androida 16, która stawia ogromny nacisk na wykorzystanie jednostek NPU, czyli układów odpowiedzialnych za sztuczną inteligencję. System ma oferować funkcje takie jak Live Updates oraz zaawansowaną pre-kompilację aplikacji, co ma drastycznie przyspieszyć działanie smartfona, ale wymaga przy tym nowoczesnych procesorów, których starsze modele po prostu nie posiadają.
Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez serwis Xiaomi Time, na czarną listę trafiły urządzenia, które jeszcze niedawno uznawaliśmy za bardzo wydajne.
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi MIX FOLD 2
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Xiaomi Civi 2 / Civi 3
- Xiaomi 13 Lite
- POCO F5 5G
- POCO F5 Pro
- POCO M6 Pro
- POCO X6 Neo
- POCO C65
- Redmi K60 / K60 Pro
- Redmi K50 Ultra
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R Pro
Czytaj też: HyperOS 3 na wojennej ścieżce. Twój Xiaomi może nagle odmówić posłuszeństwa
Sytuacja wygląda podobnie w przypadku popularnych submarek. W obozie POCO aktualizacji nie doczekają się m.in. udane modele F5 5G i F5 Pro, a także X6 Neo czy budżetowy C65. Najwięcej powodów do smutku mają jednak użytkownicy serii Redmi, która w Polsce cieszy się ogromną popularnością. Zasada jest prosta: jeśli Twój telefon nie zakwalifikował się wcześniej do bazowego HyperOS 3, to automatycznie nie ma też co liczyć na wersję 3.1.
Co dalej z Twoim smartfonem?
Jeśli znalazłeś swój telefon na powyższej liście, nie oznacza to, że z dnia na dzień przestanie on działać. Urządzenia te nadal powinny otrzymywać poprawki bezpieczeństwa przez pewien czas, jednak droga do nowych funkcji i dużych zmian wizualnych została dla nich zamknięta. W praktyce oznacza to, że Twój smartfon powoli zacznie odstawać od nowszych modeli pod kątem możliwości AI i integracji z ekosystemem Xiaomi.
Czytaj też: Galaxy S26 zrywa z 128 GB. Nadchodzą zmiany, na które czekaliśmy
Dla wielu osób to sygnał, że nadszedł czas na rozważenie przesiadki na nowszy model, szczególnie jeśli zależy Wam na najświeższych zabezpieczeniach i odporności na nowo odkrywane luki w systemie. Warto przy tym pamiętać, że nowsze propozycje Xiaomi obiecują już znacznie dłuższe, bo nawet sześcioletnie wsparcie programowe, co pozwala uniknąć podobnych rozczarowań w przyszłości.