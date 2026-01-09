Koniec pewnej ery. Microsoft offline’ową aktywację systemu Windows

Podsumowanie artykułu . . .

Mowa o osobach pracujących na komputerach odciętych od sieci (tzw. air-gapped systems) lub pasjonatach przywracających do życia stare wersje „okienek” na maszynach retro. Przez dekady dzwonienie pod bezpłatny numer i żmudne wklepywanie kilkudziesięciu cyfr za pomocą klawiatury telefonu było pewniakiem. Niestety, w 2026 roku musimy o tym zapomnieć. Microsoft oficjalnie potwierdził to, co użytkownicy przeczuwali od kilku tygodni: infolinia aktywacyjna przeszła do historii.

Głuche telefony w Redmond — co się stało z offline’ową aktywacją?

Pierwsze sygnały o problemach pojawiły się jeszcze w grudniu 2025 roku, kiedy to użytkownicy zaczęli zgłaszać, że usługa po prostu przestała działać. Miesiąc później, w styczniu 2026 roku, rzecznik Microsoftu rozwiał wszelkie wątpliwości: funkcja aktywacji telefonicznej została oficjalnie uśmiercona 3 grudnia 2025 roku.

Jeśli spróbujesz dzisiaj zadzwonić pod stary numer, nie usłyszysz już uprzejmego automatu proszącego o podanie identyfikatora instalacji. Zamiast tego powita Cię nagranie z suchym komunikatem: „Wsparcie dla aktywacji produktów zostało przeniesione do sieci”. System odsyła nas teraz pod adres internetowy aka.ms/aoh, który ma być „szybszym i wygodniejszym” sposobem na załatwienie sprawy. Ta decyzja to spory cios dla dwóch grup użytkowników – specjalistów od cyberbezpieczeństwa z systemami odizolowanymi od internetu oraz fanów retro-computingu.

Jak teraz aktywować Windowsa bez internetu?

Na szczęście, choć infolinia milczy, Microsoft nie zostawił nas całkowicie na lodzie, choć proces stał się nieco bardziej uciążliwy. Jeśli chcesz aktywować system na komputerze, który nie ma i nie będzie miał dostępu do sieci, przygotuj się na małą gimnastykę.

Według oficjalnych wytycznych, aktywacja offline nadal jest wykonalna, ale wymaga posiadania drugiego urządzenia z aktywnym połączeniem internetowym (np. smartfona lub innego laptopa). Musisz zalogować się na specjalny portal aktywacyjny, postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i ręcznie przenieść wygenerowane kody do komputera docelowego. To w zasadzie to samo, co robiliśmy przez telefon, tylko zamiast słuchać automatu, czytamy komunikaty na stronie www.

Dobra wiadomość jest taka, że w przypadku standardowego Windowsa 11 nadal można korzystać z kont lokalnych. Jeśli masz klucz produktu, wystarczy wejść w Ustawienia > Aktywacja i go wpisać. System nie zmusi cię do logowania się kontem Microsoft, by przejść ten proces, o ile tylko twoja maszyna ma jakikolwiek dostęp do serwerów aktywacyjnych.