MOVA Stellar X10 nie tylko filtruje, ale i chłodzi

Podsumowanie artykułu . . .

To kompaktowe urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o małych metrażach – sypialniach, gabinetach czy kawalerkach – gdzie liczy się każda wolna powierzchnia. Jeśli szukacie sprzętu, który dyskretnie zadba o wasze płuca podczas pracy przy komputerze, warto przyjrzeć się bliżej temu małemu, ale inteligentnemu zawodnikowi, który właśnie debiutuje w Polsce.

MOVA Stellar X10 – kompaktowy strażnik czystego powietrza wchodzi do gry

Od razu trzeba zaznaczyć, że to coś więcej niż zwykły oczyszczacz – to urządzenie typu 2 w 1, łączące funkcję filtracji z wentylatorem biurkowym. Projektanci postanowili jednak zerwać z irytującą wadą tradycyjnych wiatraków, czyli silnym podmuchem uderzającym prosto w twarz, co często kończy się bólem zatok lub oczu. Zamiast tego zastosowano efekt Coandy, dzięki któremu strumień czystego powietrza jest kierowany pod kątem 45 stopni, tworząc delikatną i przyjemną cyrkulację wokół użytkownika.

Mimo niewielkich rozmiarów, wnętrze urządzenia skrywa zaawansowany, wielostopniowy system filtracji, na który składają się:

Filtr antyalergiczny: Skutecznie wyłapuje pyłki, roztocza i kurz.

Warstwa z węgla aktywnego: Neutralizuje szkodliwe gazy i uciążliwe zapachy (np. kuchenne lub dym tytoniowy).

Filtr HEPA: Zatrzymuje najdrobniejsze cząsteczki zanieczyszczeń.

Oczyszczacz monitoruje jakość powietrza w 360 stopniach, stale śledząc poziom pyłów PM 2.5. Wyniki prezentowane są w bardzo intuicyjny sposób za pomocą systemu Air Expressions – na wyświetlaczu pojawiają się odpowiednie „buźki”, które od razu dają nam znać, czy atmosfera w pokoju jest zdrowa, czy wymaga interwencji. W trybie automatycznym Stellar X10 sam dostosowuje siłę pracy do aktualnego stanu zabrudzenia powietrza, więc nie musimy co chwilę bawić się ustawieniami.

Warto wspomnieć o kulturze pracy – przy najniższych obrotach urządzenie generuje zaledwie 27 dB. To poziom szeptu, który pozwala na swobodne korzystanie z oczyszczacza w nocy lub podczas intensywnego skupienia na home office. Sprzęt dedykowany jest do pomieszczeń o powierzchni od 10 do 15 m².

Cena i dostępność

Sugerowana cena detaliczna MOVA Stellar X10 wynosi 899 złotych, co i tak wydaje się rozsądną kwotą za urządzenie tej klasy. Jednak z okazji wejścia na polski rynek, producent przygotował solidny bonus.

Do 31 stycznia 2026 roku nowy model można upolować aż 22% taniej, co obniża cenę do 699 złotych. Biorąc pod uwagę zbliżający się szczyt sezonu smogowego oraz okres pyleń, który często zaskakuje alergików już wczesną wiosną, jest to propozycja warta rozważenia dla każdego posiadacza małego biura lub przytulnej sypialni.