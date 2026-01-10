Jak duży jest kryzys na rynku pamięci? Nvidia przywraca sprzedaż kultowej karty graficznej

Podsumowanie artykułu . . .

Nvidia RTX 3060 to już kultowa karta graficzna

Karta graficzna Nvidia RTX 3060 zadebiutowała na rynku w 2021 roku. Seria 60 zawsze była optymalnym wyborem w kategorii cena/jakość, zapewniając możliwość grania w wysokich detalach w gry w rozdzielczości Full HD. Miarą jej sukcesu niech będą statystyki Stema.

W grudniu 2025 roku z RTX-a 3060 (w wersji podstawowej) korzystało 6,53% użytkowników Steama. Co ciekawe, karta zanotowała bardzo duży skok popularności, bo w listopadzie było to 4,33%. O popularności całej serii 60 niech świadczą kolejne liczby. W drugiego w zestawieniu RTX-a 4060 Laptop korzystało w grudniu 5,85% użytkowników, a trzeci był… RTX 4060 z wynikiem 5,84%.

Nvidia wskrzesza RTX-a 3060. Karta niedługo wróci do sprzedaży

Rynkowy żywot RTX-a 3060 trwał cztery lata. Karta została wycofana ze sprzedaży w 2024 roku i powraca niczym Maryla Rodowicz na Sylwestra. Nvidia otworzyła szafę, wyciągnęła z niej zakurzonego RTX-a 3060 i wrzuca go ponownie na taśmę produkcyjną.

Nvidia RTX 3060 wróci do sprzedaży w I kwartale 2026 roku. Nie wiadomo jeszcze, w jakim wariancie pamięciowym. Oryginalnie dostępne były wersje z 8 i 12 GB pamięci RAM.

To idealnie obrazuje, jak trudny jest obecnie rynek pamięci. Jeśli Nvidia zaproponuje dobrą cenę za wskrzeszonego RTX-a 3060 (mówi się, że cena nie powinna przekraczać 200 dolarów), popularność karty może jeszcze bardziej wzrosnąć.

Jeśli ktoś zastanawia się, czy jest to wystarczająca grafika na dzisiejsze czasy, ponownie sięgnijmy po statystyki Steama. Najpopularniejszą rozdzielczością, w jakiej gracze uruchamiają gry jest 1080 x 1920 pikseli, w której gra 53,58% użytkowników serwisu. Do tego RTX 3060 w zupełności wystarczy.