OnePlus dotrzymuje słowa. Android 16 trafia do średniej półki

Po udanych aktualizacjach dla swoich topowych urządzeń, firma oficjalnie rozpoczęła proces wdrażania OxygenOS 16, opartego na najnowszym Androidzie 16, dla swoich ubiegłorocznych hitów sprzedażowych: OnePlus Nord CE4 oraz Nord CE4 Lite. To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy wypatrywali nowości związanych z kolejną generacją oprogramowania.

Nowy system i świeże poprawki – co wiemy o aktualizacji?

Proces udostępniania nowego oprogramowania ruszył właśnie w Indiach, co jest standardową procedurą dla tej marki. To właśnie tamtejszy rynek jest poligonem doświadczalnym, zanim paczka danych trafi do użytkowników w Europie, w tym do Polski. Jeśli posiadasz jeden z tych modeli, warto sprawdzić oznaczenia wersji, aby wiedzieć, na co czekać:

OnePlus Nord CE4: Otrzymuje kompilację o numerze CPH2613_16.0.2.400(EX01).

OnePlus Nord CE4 Lite: Został przypisany do buildu CPH2619_16.0.1.301(EX01).

Choć główną gwiazdą jest tutaj Android 16, OnePlus nie zapomniał o kwestiach bezpieczeństwa. Razem z nowym systemem telefony otrzymują poprawki bezpieczeństwa datowane na grudzień 2025 roku. To istotne, ponieważ OxygenOS 16 to nie tylko wizualne odświeżenie interfejsu, ale także szereg optymalizacji „pod maską”, które mają sprawić, że urządzenia z 2024 roku będą działać płynniej i stabilniej w codziennych zadaniach.

Warto jednak uzbroić się w odrobinę cierpliwości. OnePlus stosuje model stopniowego wdrażania. Oznacza to, że aktualizacja nie trafia do wszystkich w tym samym momencie. Najpierw otrzymuje ją niewielka grupa osób, a jeśli nie zostaną wykryte żadne krytyczne błędy, zasięg jest sukcesywnie rozszerzany na kolejne kraje i regiony. Zazwyczaj proces ten trwa od kilku dni do kilku tygodni.

Dlaczego Android 16 na średniaku OnePlus to duża rzecz?

Dla użytkowników modeli Nord CE4, przejście na Androida 16 to coś więcej niż tylko zmiana numerka w ustawieniach. Modele „Lite” i „CE” są projektowane tak, aby oferować podstawowe, najważniejsze funkcje marki w niższej cenie. Szybkie dostarczenie najnowszego systemu operacyjnego pokazuje, że OnePlus chce budować lojalność klientów poprzez długie wsparcie, co do niedawna było domeną niemal wyłącznie najdroższych flagowców.

OxygenOS 16 przynosi ze sobą m.in. lepsze zarządzanie energią, co w przypadku modelu CE4 Lite – znanego z całkiem niezłej baterii – może jeszcze bardziej wydłużyć czas pracy na jednym ładowaniu. Możemy się również spodziewać nowych funkcji personalizacji i ulepszonych powiadomień, które są znakiem rozpoznawczym najnowszej odsłony systemu od Google.