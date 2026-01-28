OpenAI chce zrewolucjonizować naukę tak, jak zmieniło programowanie. Prism ma to umożliwić

Podsumowanie artykułu . . .

Choć technologie wokół nas pędzą do przodu, codzienność badaczy wciąż często przypomina pracę rzemieślniczą sprzed dekad, polegającą na żmudnym przełączaniu się między edytorami tekstowymi, menedżerami bibliografii, kompilatorami LaTeX i wyszukiwarkami artykułów. Aby usunąć te bariery, OpenAI zaprezentowało Prism – darmowe, zintegrowane środowisko pracy oparte na modelu GPT-5.2, które ma stać się „pulpitem nawigacyjnym” dla współczesnego naukowca. To nie jest tylko kolejny czat; to potężne narzędzie, które rozumie strukturę publikacji naukowej i potrafi aktywnie wspierać proces tworzenia nowej wiedzy.

Koniec z rozproszeniem. OpenAI Prism oferuje wszystko, czego potrzebuje badacz w jednym miejscu

Największą bolączką współczesnej pracy akademickiej jest rozbicie na wiele niekompatybilnych narzędzi. Prism rozwiązuje ten problem, integrując model GPT-5.2 bezpośrednio z przepływem pracy LaTeX w chmurze. Dzięki przejęciu platformy Crixet, OpenAI zbudowało system, w którym AI ma pełny kontekst projektu – widzi równania, cytowania, strukturę dokumentu oraz rysunki. Oznacza to, że nie trzeba już kopiować fragmentów tekstu do oddzielnego okna czatu, by poprosić o poprawę argumentacji czy sprawdzenie poprawności formuły matematycznej; sztuczna inteligencja operuje wewnątrz artykułu, rozumiejąc powiązania między jego poszczególnymi elementami.

Funkcje Prism robią wrażenie, szczególnie w obszarach, które do tej pory wymagały ręcznej, żmudnej pracy:

System potrafi na przykład przekształcić odręczny diagram czy równanie z wirtualnej tablicy bezpośrednio na kod LaTeX, co oszczędza mnóstwo czasu przy tworzeniu technicznej dokumentacji.

Ponadto Prism umożliwia inteligentne przeszukiwanie literatury (np. w serwisie arXiv) i natywne uwzględnianie nowych publikacji w kontekście pisanego tekstu, sugerując poprawki w oparciu o najnowsze odkrycia w danej dziedzinie.

Wszystko to odbywa się w środowisku wspierającym współpracę w czasie rzeczywistym, gdzie wielu autorów z różnych zakątków świata może wspólnie edytować dokument, nie martwiąc się o konflikty wersji czy problemy z kompilacją.

OpenAI podkreśla, że Prism został stworzony, aby asystować człowiekowi, a nie go zastępować. Porównania do narzędzi takich jak Cursor czy Windsurf w świecie programowania są tu bardzo trafne – AI przyspiesza analizy i pomaga testować hipotezy, ale to naukowiec podejmuje ostateczne decyzje. Model GPT-5.2 udowodnił już swoją wartość w matematyce i biologii molekularnej, skracając czas iteracji eksperymentalnych i pomagając w dowodzeniu złożonych twierdzeń statystycznych. Teraz te możliwości trafiają pod strzechy każdego posiadacza darmowego konta ChatGPT, co ma wyrównać szanse badaczy z mniejszych ośrodków akademickich.

Wygląda na to, że w ten sposób OpenAI chce uwolnić potencjał intelektualny badaczy, pozwalając im skupić się na tym, co najważniejsze – na istocie odkryć. Fakt, że narzędzie to jest darmowe i zintegrowane z najpotężniejszym modelem rozumowania, jakim jest GPT-5.2, może realnie przyspieszyć tempo postępu naukowego w dziedzinach takich jak medycyna czy energetyka.