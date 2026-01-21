Bezpieczeństwa na rowerach nigdy za dużo. Ten drobny szczegół, który uratuje Ci skórę

Podsumowanie artykułu . . .

Wyjazd rowerem po szutrowych drogach po zapadnięciu zmroku to doświadczenie, które wymaga od rowerzysty pełnej uwagi i rozsądku. Nie chodzi tylko o nierówności terenu, ale przede wszystkim o to, by być widocznym dla innych uczestników ruchu. Firma Continental postanowiła odpowiedzieć na tę potrzebę, wprowadzając nową wersję swoich popularnych opon szutrowych. Czy odblaskowy detal to rzeczywiście przełom?

Nowy model Terra Adventure Graphite-Reflex firmy Continental wyróżnia się szarym paskiem wokół boków opony. W ciągu dnia wygląda dyskretnie, lecz po zmroku, pod wpływem świateł reflektorów, zaczyna intensywnie odbijać światło zgodnie z certyfikowaną normą ONZ ECE R88. Ta dodatkowa sekunda, którą kierowca zyska na wcześniejszą reakcję, może mieć kluczowe znaczenie w krytycznych sytuacjach. Sam pomysł wydaje się prosty i sensowny, choć warto pamiętać, że żaden pojedynczy element wyposażenia nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa i jest jedynie częścią większej układanki.

Opona dla wymagających rowerzystów, którzy nie boją się długich tras

Grupa docelowa dla opon Terra Adventure Graphite-Reflex to przede wszystkim rowerzyści pokonujący setki kilometrów w ramach wypraw bikepackingowych czy ultramaratonów gravelowych. Zmęczenie i jazda po ciemku to wtedy standard, a każdy element poprawiający widoczność jest na wagę złota. Continental podkreśla, że dodatek odblasków nie wpłynął na pozostałe parametry opony.

Niezależnie od tego, czy zmagasz się z jazdami szutrowymi w ciemnym sezonie, czy przebijasz się przez nocne kilometry bikepackingu, Terra Adventure Graphite-Reflex dodaje znaczącą przewagę bezpieczeństwa bez kompromisów w stylu czy wydajności. W Continental jesteśmy oddani tworzeniu produktów, które odpowiadają każdej przygodzie rowerzysty – a z tym nowym dodatkiem podróż może trwać długo po zachodzie słońca – Alexander Haenke, menedżer produktów MTB i gravel w Continental

Nowa opona bazuje na sprawdzonej konstrukcji. Bieżnik wzorowany na rozwiązaniach z rowerów górskich ma zapewniać stabilność na luźnym podłożu, mieszanka gumy Grip odpowiada za przyczepność, a karkas Trail z pojedynczą warstwą ochronną ma zwiększać odporność na przebicia. Jednocześnie Terra Adventure Graphite-Reflex pozostaje kompatybilna z systemami bezdętkowymi oraz obręczami bezrantowymi.

Continental zaznacza, że jego opony kompatybilne z obręczami hookless są zaprojektowane do pracy bez dodatkowych wkładek, choć te ostatnie mogą być pomocne w awaryjnej sytuacji, tymczasowo utrzymując oponę na miejscu po przebiciu. Naturalnie jednak decydując się na montaż opon na obręczach hookless, czyli pozbawionych tradycyjnego rantowego zaczepu, trzeba zachować szczególną ostrożność. Taki system jest bardziej wrażliwy na wszelkie odchylenia w tolerancjach produkcyjnych, co oznacza konieczność ścisłego trzymania się zaleceń producentów. Continental jasno stwierdza, że tylko kombinacje opon i obręczy wymienione na opakowaniu są oficjalnie zatwierdzone do użytku.

Kluczowe jest przestrzeganie parametrów dotyczących maksymalnego ciśnienia oraz dopuszczalnej wewnętrznej szerokości obręczy. Jeśli producent koła podaje niższe wartości niż producent opony, to właśnie tych niższych należy się trzymać. Co istotne, firma sugeruje, by nie pompować opony do absolutnego maksimum, pozostawiając sobie margines bezpieczeństwa. Wpływ temperatury jest tu niebagatelny, bo wzrost o każde 10 stopni Celsjusza podnosi ciśnienie wewnętrzne o około 0,17 bara. W upalny dzień lub podczas intensywnej jazdy łatwo niechcący przekroczyć bezpieczny limit, a w przypadku obręczy hookless jest to szczególnie ryzykowne.

Terra Adventure Graphite-Reflex są dostępne w trzech rozmiarach, a odblaski nie windują ceny

Nowa “odblaskowo wzbogacona” wersja opony Terra Adventure Graphite trafia do sprzedaży w trzech szerokościach: 45 mm przy wadze 540 gramów, 50 mm (620 gramów) oraz 55 mm (730 gramów). Wszystkie przeznaczone są dla kół 700c, a w Europie ich cena wynosi 66 euro. Wybór odpowiedniej szerokości zależy od stylu jazdy i preferencji. Węższa opona o szerokości 45 milimetrów będzie lepsza na twardsze szutry i długie dystanse, gdzie priorytetem jest niska waga. Szersze warianty, 50 i 55 mm, oferują większy komfort i stabilność na bardziej wymagającym, sypkim podłożu.

Terra Adventure Graphite-Reflex to ciekawy przykład ewolucji, a nie rewolucji. Sam pomysł odblaskowego paska jest praktyczny i nie wiąże się z żadnymi widocznymi kompromisami w postaci dodatkowej wagi czy zmiany charakterystyki jazdy. Nie zmienia to faktu, że to tylko jeden z elementów zwiększających bezpieczeństwo, obok sprawnego oświetlenia i odblaskowej odzieży. Dla rowerzystów regularnie przemierzających szlaki po zmroku może to być wartościowy dodatek, szczególnie biorąc pod uwagę minimalną dopłatę do ceny.